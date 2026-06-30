نظرة مسبقة على مباراة فرنسا والسويد في كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

فرنسا ضد السويد: تفاصيل المباراة

ستنطلق مباراة فرنسا ضد السويد في 30 يونيو 2026 الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش و17:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

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المرشحون الأقوياء يلتقون بالمفاجآت غير المستقرة في مرحلة خروج المغلوب

تستهل فرنسا، الفائزة باللقب مرتين، مشوارها في مرحلة خروج المغلوب في ملعب نيويورك نيوجيرسي الشهير، ساعيةً إلى تكرار إنجازاتها في الدورات الأخيرة من البطولة. يقود ديدييه ديشامب، الذي أكد أنه سيتنحى عن منصبه في نهاية هذه البطولة، منتخبًا فرنسيًا لا تشوبه شائبة اجتاز مرحلة المجموعات بسهولة.

وستواجه فرنسا منتخب السويد بقيادة غراهام بوتر، الذي تأهل بصعوبة إلى دور الـ32 باعتباره أحد أفضل الفرق التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها. ورغم أن فرنسا تتمتع بتفوق تاريخي كبير، فإن طبيعة مباريات خروج المغلوب تعني أن السويديين سيسعون إلى قلب التوقعات.

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اجتاحت فرنسا جميع منافسيها في المجموعة الأولى، وتغلبت على السنغال والعراق والنرويج دون عناء يذكر. وتوجت مسيرتها في المجموعة بفوز ساحق 4-1 على النرويج، لتضمن حصد 9 نقاط كاملة مع تسجيل 10 أهداف واستقبال هدفين فقط. وأكدت ثلاثية أوسمان ديمبيلي الرائعة في المباراة الأخيرة بالمجموعة أن فرنسا تمتلك عمقاً هجومياً مرعباً يتجاوز نجمها كيليان مبابي.

أما مسيرة السويد فكانت أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ. فقد نجحت في تجاوز مرحلة المجموعات بصعوبة برصيد أربع نقاط، بعد أن تعافت من هزيمة قاسية بنتيجة 5-1 أمام هولندا بفوزها على تونس وتعادلها 1-1 مع اليابان في مباراتها الأخيرة. أنهى رجال بوتر مرحلة المجموعات بعد تسجيلهم سبعة أهداف واستقبالهم سبعة أهداف، مما يثير تساؤلات جدية حول قدراتهم الدفاعية قبل مواجهة خط هجوم فرنسي متفوق.

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مشاكل الدفاع المركزي تلوح في الأفق بالنسبة لكلا المدربين

من المرجح أن تحدد اختيارات اللاعبين في الخط الخلفي ديناميكية هذه المواجهة. تم إراحة المدافع الفرنسي وليام ساليبا في مباراة النرويج بسبب مشكلة مستمرة في الظهر، لكن من المتوقع أن يلعب مدافع أرسنال رغم الألم ليحافظ على مكانه في التشكيلة الأساسية.

تواجه السويد معضلات هيكلية أكبر بكثير. فقد غاب المدافع المركزي إيزاك هين عن المباراة بسبب الإصابة، مما أجبر بوتر على إعادة تنظيم خط دفاعه. ومن المتوقع أن يتراجع فيكتور ليندلوف من خط الوسط إلى قلب الدفاع لسد الفجوة، بينما من المقرر أن يحل النجم الشاب في توتنهام لوكاس بيرغفال محله في قلب خط الوسط.

التفوق العددي مقابل سرعة الانتقالات السريعة ستحدد مسار المباراة

تعتمد الخطة التكتيكية لفرنسا على الجودة الفردية المذهلة للاعبين والتنوع الهجومي. يفضل ديشامب ثنائي المحور المنضبط للغاية المكون من أوريليان تشواميني وأدريان رابيو للتحكم في وتيرة المباراة، مما يسمح لصانعي اللعب المتقدمين مثل مايكل أوليسي وديزير دوي بإثقال النصف المساحات وخلق فرص عزل لمبابي على الجناح.

سيكون السلاح الرئيسي للسويد لمواجهة ذلك هو الانتقالات المباشرة والرأسية. يوفر أنتوني إيلانغا، الذي سجل للتو هدفاً من مسافة بعيدة ضد اليابان، سرعة هائلة إلى جانب ألكسندر إيساك وفيكتور جيوكيريس لدفع خط الدفاع الفرنسي المتقدم إلى الوراء خلال الهجمات المرتدة.

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التشكيلات المستقرة تواجه الاختبار النهائي

ستسعى فرنسا إلى إعادة تشكيل خط دفاعها الأساسي لحماية مايك ماينان، مدركةً أن الهفوات في مراقبة الاستحواذ جعلتها تبدو أحيانًا سلبيةً عند فقدان الكرة.

على العكس من ذلك، تواجه السويد مهمة شاقة تتمثل في الحفاظ على شباكها نظيفة بتشكيلة دفاعية معدلة. سيحتاج أوليفر زيترستروم إلى السيطرة على منطقة الجزاء بشكل لا تشوبه شائبة، معتمداً على المراقبة اللصيقة من الظهيرين لمنع ديمبيلي وأوليس من شق مسارات مفتوحة داخل منطقة الجزاء.

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التشكيلة المتوقعة لفرنسا أمام السويد

ماينان؛ كوندي، أوبامكانو، ساليبا، هيرنانديز؛ تشواميني، رابيو، أوليسي، ديمبيلي، دوي؛ مبابي

التشكيلة المتوقعة للسويد أمام فرنسا

زيترستروم؛ لاجربيلكي، ليندلوف، جودموندسون؛ برنهاردسون، بيرجفال، أياري، ستراود؛ إيلانجا، جيوكيريس، إيساك

قائمة المنتخب الفرنسي المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: مايك ماينان، روبن ريسر، بريس سامبا

المدافعون: لوكاس ديغني، مالو غوستو، لوكاس هيرنانديز، ثيو هيرنانديز، إبراهيما كوناتي، جول كوندي، ماكسنس لاكروا، ويليام ساليبا، دايوت أوبامكانو

لاعبو الوسط: نغولو كانتي، مانو كوني، أدريان رابيو، أوريليان تشواميني، وارن زائير-إيمري

المهاجمون: ماغنيس أكليوش، برادلي باركولا، ريان شيركي، أوسمان ديمبيلي، ديزير دو، جان-فيليب ماتيتا، كيليان مبابي، مايكل أوليس، ماركوس ثورام

تشكيلة السويد المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: فيكتور يوهانسون، غوستاف لاغربيلكي، كريستوفر نوردفيلدت، جاكوب زيترستروم

المدافعون: هجالمار إيكدال، غابرييل غودموندسون، إيزاك هين، فيكتور ليندلوف، إريك سميث، كارل ستارفيلت، دانيال سفينسون

لاعبو الوسط: ياسين أياري، لوكاس بيرغفال، جيسبر كارلستروم، بنجامين نيغرين، كين سيما، إليوت ستراود، ماتياس سفانبرغ، بيسفورت زينيلي

المهاجمون: طه علي، ألكسندر برنهاردسون، أنتوني إيلانغا، فيكتور جيوكيريس، ألكسندر إيساك، غوستاف نيلسون

أخبار الفريق والتشكيلة

لم يبلغ ديدييه ديشامب عن أي إصابات أو إيقافات قبل المباراة، ولم يتم الإعلان عن تشكيلة محتملة مؤكدة. سيتم إضافة التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة عندما تتضح الصورة بشأن تشكيلة الفريق.

أما بالنسبة للسويد، فيغيب عن غراهام بوتر المدافع إيزاك هين، الذي تم إدراجه في قائمة المصابين. لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إيقاف، ولم يتم تأكيد أي تشكيلة محتملة في هذه المرحلة. سيتم إضافة المزيد من أخبار الفريق فور توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات 4 إيزاك هين

المستوى الحالي

تصل فرنسا وهي في حالة رائعة، حيث فازت بأربع من مبارياتها الخمس الأخيرة وخسرت مباراة واحدة فقط. وجاءت تلك الهزيمة في مباراة ودية قبل البطولة ضد كوت ديفوار، ولم يخسر فريق ديشامب منذ ذلك الحين. في مباريات دور المجموعات بكأس العالم، فازت فرنسا على السنغال 3-1، والعراق 3-0، والنرويج 4-1، وسجلت عشرة أهداف في تلك المباريات الثلاث ولم تستقبل سوى هدفين. وكان الفوز على النرويج، الذي تحقق بفضل ثلاثية ديمبيلي، هو الأكثر إقناعًا بين المباريات الثلاث.

أما سجل السويد في آخر خمس مباريات فكان متفاوتاً. فقد حققت فوزاً واحداً، وتعادلت مرتين، وخسرت مرتين، وأظهرت نتائجها تبايناً كبيراً في الأداء. كان فوزها 5-1 على تونس مقنعاً، لكن خسارتها 5-1 أمام هولندا في نفس مرحلة المجموعات أبرزت الفجوة بين السويد ونخبة البطولة. وكان التعادل 1-1 مع اليابان في مباراتها الأخيرة في دور المجموعات كافياً لتأهلها كواحدة من أفضل الفرق التي احتلت المركز الثالث. وفي آخر خمس مباريات، سجلت السويد عشرة أهداف واستقبلت عشرة أهداف.

سجل المواجهات المباشرة

كان آخر لقاء بين هذين الفريقين في نوفمبر 2020، عندما فازت فرنسا 4-2 على أرضها في دوري الأمم الأوروبية (المجموعة أ). وفازت السويد في المباراة العكسية في وقت سابق من نفس العام، بفوزها على فرنسا 1-0 في ستوكهولم. خلال آخر خمس مواجهات، تمتلك فرنسا السجل الأفضل، حيث فازت ثلاث مرات مقابل فوز واحد للسويد، بالإضافة إلى فوز فرنسي آخر في مباراة ودية عام 2014. كما التقى الفريقان مرتين في تصفيات كأس العالم في عامي 2016 و2017، وفاز كل فريق على أرضه.

الترتيب

احتلت فرنسا صدارة المجموعة الأولى، بينما تأهلت السويد من المجموعة السادسة في المركز الثالث.