نظرة مسبقة على مباراة جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان في كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان: تفاصيل المباراة

كأس العالم - المجموعة 11 مرسيدس بنز

ستنطلق مباراة جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان في 27 يونيو 2026 الساعة 23:30 بتوقيت غرينتش و18:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان: خلفية المباراة

تحمل المواجهة المرتقبة في جورجيا أهمية كبيرة، حيث تسعى كلتا الدولتين المنتميتين للمجموعة K جاهدتين لإنقاذ حملتيهما بعد جولة ثانية شديدة التوتر ومحبطة. بعد جولة ثانية من المباريات التي شكلت اختبارًا صعبًا لكلا الفريقين - حيث تعرضت جمهورية الكونغو الديمقراطية لهزيمة صعبة بنتيجة 1-0 أمام متصدر المجموعة كولومبيا، بينما عانت أوزبكستان من هزيمة قاسية بنتيجة 5-0 على يد البرتغال - لم يعد هناك أي مجال للخطأ في ملعب أتلانتا (ملعب مرسيدس بنز). يتوجه الفريقان إلى جنوب شرق البلاد وهما يدركان أن القدرة على التكيف التكتيكي والتعافي النفسي السريع من تلك الهزائم القاسية ستحددان بشكل كامل مصير طموحاتهما في بلوغ دور خروج المغلوب.

يجب على مدرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، سيباستيان ديسابر، أن يضمن حفاظ فريقه على التركيز الدفاعي مع تحسين كفاءته التهديفية بشكل جذري في الثلث الأخير من الملعب، مستفيداً من الانضباط التكتيكي لترسيخ السيطرة على شريان الحياة الحيوي في البطولة. سيعتمد ديسابر على نقاطه الهجومية الديناميكية الأساسية وتميزه البدني في المراحل الانتقالية لفرض الإيقاع والسيطرة على المناطق المركزية واختراق خط الدفاع الآسيوي الضعيف. في المقابل، يقف أمامهم منتخب أوزبكستان الذي يعاني من مشاكل هيكلية لكنه يائس بقيادة فابيو كانافارو. وقد كُلف كانافارو بمهمة استعادة الصمود الدفاعي لفريقه بسرعة، وتمتلك «الذئاب البيضاء» التي يقودها أسلوبًا عنيدًا وميزة في الهجمات المرتدة التي يجب تنفيذها الآن بانضباط لا تشوبه شائبة تحت ضغط الإقصاء الأقصى.

ستُقام هذه المواجهة في ملعب أتلانتا المتطور، وستكون بمثابة مباراة شطرنج معقدة تتسم بتعديلات تكتيكية ذات رهانات عالية. لا يستطيع أي من الفريقين تحمل أي انهيار دفاعي آخر في المراحل الانتقالية، مما يجعل التواصل في وسط الملعب والتغطية الرأسية السريعة العناصر الحاسمة. ستنظر جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى هذه المباراة على أنها المنصة المثالية لتحقيق فوزها الأول في البطولة، معتمدةً على النقطة الوحيدة التي حصدتها في الجولة الأولى لدفعها إلى دور الـ32. في المقابل، تدخل أوزبكستان الملعب حريصةً على إعادة كتابة قصة انهيارها في الجولة الثانية بالكامل، مستعينةً بروحها الجريئة لتحقيق نتيجة حاسمة بالحصول على النقاط الكاملة وتجاوز منافستها في الترتيب. ومع وصول التغيرات في المجموعة إلى ذروتها، ستسيطر أهمية ضمان البقاء في كأس العالم على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الثانية؟

كولومبيا 1–0 جمهورية الكونغو الديمقراطية

عانت تشكيلة ديسابري من إحباط دفاعي في ملعب غوادالاخارا، حيث أجبرها هدف وحيد سجله الفريق الأمريكي الجنوبي في الشوط الثاني على تقبل هزيمة قاسية بنتيجة 1-0. وسعياً إلى الاستفادة من الزخم الذي اكتسبته في الجولة الافتتاحية، بدأت «الفهود» المباراة ساعيةً إلى فرض سيطرتها التنظيمية، ونجحت في إغلاق المناطق الخلفية بخط دفاعي صلب مكون من خمسة لاعبين خلال معظم فترات اللقاء.

اعتمد تشكيل جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل كبير على عمود فقري بدني قوي - بقيادة تشانسل مبيمبا وأكسل توانزيبي - لإغلاق مسارات الانتقالات تمامًا، مما أبقى كولومبيا بعيدًا عن المرمى لمدة 75 دقيقة. ومع ذلك، انهار تنظيمهم الهيكلي في النهاية تحت الضغط المستمر عندما كسر الظهير دانييل مونيوز التعادل بهدف دقيق في الدقيقة 76. ورغم دفع عدد أكبر من اللاعبين إلى الأمام وتغيير أنماط الهجوم في الدقائق الأخيرة من خلال التبديلات المتأخرة، لم تتمكن جمهورية الكونغو الديمقراطية من اختراق الدفاع الكولومبي الصلب، لتخرج خالية الوفاض من الجولة الثانية.

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البرتغال 5-0 أوزبكستان

عاش رجال كانافارو بعد ظهر يوم قاسٍ ومهين في ملعب هيوستن، حيث ألحقت بهم البرتغال، القوة الأوروبية الكبرى، هزيمة ساحقة بنتيجة 5–0 بفضل أداء من الطراز العالمي. عانت «الذئاب البيضاء» في التكيف مع الوتيرة المكثفة منذ البداية تقريباً، حيث انهار مخططها الدفاعي بعد ست دقائق فقط من بدء المباراة عندما سجل النجم العالمي كريستيانو رونالدو الهدف الأول.

واجه تشكيل أوزبكستان التكتيكي معركة شاقة عندما ضاعف نونو مينديز تقدم البرتغال في الدقيقة 17، تلاه هدف ثانٍ دقيق من رونالدو قبل نهاية الشوط الأول مباشرة (39′) ليحسم المباراة. حاول كانافارو إجراء تعديلات على تشكيلته في الاستراحة، حيث أشرك أكمال موزغوفوي وخوجياكبار أليجونوف لتثبيت خط الوسط، لكن هدفًا ذاتيًا مؤلمًا سجله الحارس عبد الوحييد نعمتوف في الدقيقة 60 أدى إلى إضعاف عزيمتهم بشكل أكبر. ثم وضع هدف رافائيل ليو في الدقيقة 87 اللمسة الأخيرة على الأداء البرتغالي المهيمن، مما أجبر أوزبكستان على خوض الجولة الأخيرة وهي في حاجة ماسة إلى إعادة ضبط نفسيتها.

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ما هي التعديلات التكتيكية التي يجب على المدربين إجراؤها؟

جمهورية الكونغو الديمقراطية (سيباستيان ديسابر)

لا يحتاج ديسابر إلى التخلي عن الخطة الانتقالية المنظمة وسريعة الوتيرة التي سمحت لـ«الفهود» بإحباط منافسين من الطراز الرفيع في وقت سابق من البطولة. تثبت الحركة العمودية، والتناوب الحاد على الأجنحة، والانضباط الدفاعي الذي يقوده خط دفاع على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تمتلك الأدوات التكتيكية اللازمة للمنافسة على الساحة العالمية.

ومع ذلك، يجب على ديسابر أن يضمن أن يضفي فريقه كفاءة هجومية أكبر بكثير في الثلث الأخير من الملعب. في مباراتهم السابقة، عانى تشكيل جمهورية الكونغو الديمقراطية الهجومي العملي، الذي لم يشهد الكثير من الأحداث، من صعوبة في توليد فرص منتظمة في الوسط، مما ترك المهاجمين الخطرين معزولين وأدى في النهاية إلى هزيمة صعبة بنتيجة 1-0 أمام كولومبيا. وفي مواجهة منتخب أوزبكستان الذي يحاول استعادة ثقته الدفاعية، سيكون التقدم البطيء بالكرة أمراً قاتلاً. يجب أن يركز التعديل الأساسي الذي سيجريه ديسابر على محرك خط الوسط - وبالتحديد المطالبة بتدوير الكرة عموديًا بشكل أسرع ودعم إبداعي من خطوط الوسط لتزويد المهاجمين المتفجرين مثل يوان ويسا وسيدريك باكامبو بالكرة بفعالية قبل أن يتمكن الخصم من تشكيل كتلة دفاعية.

أوزبكستان (فابيو كانافارو)

لا يحتاج كانافارو إلى التخلي تمامًا عن النمط الدفاعي المتماسك الذي يضع الدفاع في المقام الأول، والذي دفع «الذئاب البيضاء» تاريخيًا إلى أول مشاركة لها على الإطلاق في كأس العالم. لا يزال الإطار الدفاعي الأساسي والحضور البدني القوي في خط الوسط من الأصول التي يمكن الاعتماد عليها، لكن الجولة الثالثة تتطلب إعادة ضبط دفاعية فورية وجذرية في أعقاب الهزيمة القاسية بنتيجة 5-0 على يد البرتغال.

في مواجهة التهديد الانتقالي المباشر والرياضي الذي تشكله جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإن الإبقاء على خط دفاع غير متماسك أو يسهل عزله سيؤدي إلى استغلال سريع. يجب أن تركز تعديلات كانافارو التكتيكية على استعادة الصلابة الدفاعية التي تميز أسلوبه الإيطالي، وتوجيه لاعبي قلب الدفاع مثل عبد القادر خوسانوف لتنظيم كتلة دفاعية منخفضة أكثر إحكامًا وتواصلًا. وعند استعادة الكرة، يجب على أوزبكستان الانتقال إلى الأمام بسرعة رأسية واضحة بدلاً من تدوير الكرة أفقياً في المناطق الخطرة. وسيكون استخدام التمريرات المباشرة لتجاوز الضغط المضاد الكونغولي وتوسيع الملعب على الأطراف أمراً حاسماً لتغذية الثنائي الهجومي المكون من إلدور شومورودوف وأبوسبيك فايزولايف، مما يمنع الهجوم من أن يُخنق تماماً في الازدحام بوسط الملعب.

ما هي آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثالثة؟

أخبار منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية

يتمتع ديسابري بتشكيلة جاهزة تمامًا للاختيار من بينها، حيث تسعى «الفهود» إلى التعافي من هزيمتها الصعبة 1-0 أمام كولومبيا. اعتمدت جمهورية الكونغو الديمقراطية تشكيلة دفاعية للغاية بنظام 5-3-2 في الجولة الثانية، بقيادة الحارس ليونيل مباسي بعد أدائه الفردي المذهل في المرمى. ويظل خط الدفاع القوي المكون من خمسة لاعبين سليماً تماماً وجاهزاً للعب، بقيادة المدافعين المركزيين صامويل كابوادي وأكسل توانزيبي والقائد تشانسل مبيمبا، إلى جانب الظهيرين آرثر ماسواكو على اليسار وآرون وان-بيساكا على اليمين.

وفي قلب خط الوسط، فإن الثلاثي التشغيلي المكون من إيدو كايمبي، وصامويل موتوسامي، ونغالاييل موكاو، جميعهم خالون من أي عقوبات تأديبية ومتاحون تمامًا لفرض الإيقاع البدني للمباراة. أما في الهجوم، فمن المقرر أن يقود الثنائي الهجومي الديناميكي يوان ويسا وسيدريك باكامبو خط الهجوم مرة أخرى، حيث يعتمد ديسابري بشكل كبير على سرعتهما لفتح ثغرات في دفاع أوزبكستان.

أخبار منتخب أوزبكستان

يتمتع كانافارو أيضًا بتشكيلة كاملة دون أي غيابات بسبب الإيقاف، حيث تسعى «الذئاب البيضاء» إلى إعادة ضبط نفسها نفسياً بشكل كبير بعد خسارتها الثقيلة أمام البرتغال. لعب أوزبكستان بنظام 3-4-3 واسع في الجولة الثانية. وعلى الرغم من المباراة الصعبة، يظل الحارس عبد الوهاب نعمتوف الخيار الأول بين القائمين، محميًا بثلاثي قلب الدفاع المكون من روستام أشورماتوف، وأسادبيك عبد الله، وعبد القادر خوسانوف.

أما في خط الوسط المكون من أربعة لاعبين، فيوفر شيرزود نصر الله وبهروز كاريموف تغطية واسعة على الأجنحة، بينما يتحكم أوتابيك شوكوروف وأوديلجون هامروبيكوف في المحور المركزي العميق. ويحمل هامروبيكوف بطاقة صفراء من الجولة السابقة، لذا عليه توخي الحذر لتجنب العقوبات المترتبة على تراكم البطاقات في البطولة. يظل خط الهجوم خطيرًا وفي كامل لياقته البدنية، حيث يتولى اللاعبان المبدعان على الأجنحة أبوسبيك فايزولايف وعزيزبيك غانييف مهمة تزويد المهاجم المركزي البارز إلدور شومورودوف بالكرات.

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المواجهات الرئيسية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان

يوان ويسا ضد عبد القادر خوسانوف

بعد أن برز كنقطة محورية خطيرة في تشكيلة ديسابري الانتقالية، لا يزال ويسا رأس الحربة المفعم بالطاقة والثقة في خط هجوم جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد لعب بسلاسة في الجناح الأيسر ليقود الهجوم الإبداعي ضد كولومبيا، محاولاً اختراق خطوط الدفاع بسرعته المتفجرة. وسيكون دور ويسا حاسماً في كسر تشكيلة أوزبكستان الدفاعية؛ حيث يتعين عليه الاستفادة من حركته الرأسية الذكية، ومهارته الفائقة في المراوغة، ومعدل عمله الدؤوب لتمديد خط الدفاع الخلفي للخصم، وإخراج المراقبين عن مواقعهم، وفتح قنوات حاسمة في الثلث الأخير من الملعب ليستغلها المهاجمون المركزيون مثل سيدريك باكامبو.

وقد كُلف بمهمة إيقافه المدافع خوسانوف، الذي يُعد دعامة دفاعية حيوية في خط دفاع كانافارو. وقد تولى خوسانوف قيادة الجانب الأيمن من الكتلة الدفاعية المركزية خلال المباراة السابقة لأوزبكستان، محاولاً الحفاظ على تماسك الثلاثي الخلفي تحت ضغط هائل لا هوادة فيه أمام البرتغال. ورغم أن البنية الدفاعية الأوزبكية تعرضت لانهيار قاسٍ في الجولة الثانية، إلا أن خوسانوف يتمتع بصفات بدنية من الطراز الأول وهيمنة في الكرات الهوائية تمكنه من مواجهة المهاجمين النخبة. عليه أن يحافظ على تركيز مطلق وتواصل لا تشوبه شائبة في المناطق المركزية جنبًا إلى جنب مع روستام أشورماتوف وأسادبيك عبد الله، مع ضمان استغلال تمركزه لتحييد انطلاقات ويسا القوية عبر الخطوط المائلة ومنع جمهورية الكونغو الديمقراطية من اكتساب زخم انتقالي مبكر.

صامويل موتوسامي ضد أوتابيك شوكوروف

يُعد موتوسامي القلب النابض والمحرك الديناميكي لخط وسط الكونغو، وتقع على عاتقه مهمة تحديد إيقاع الاستحواذ وفتح خطوط الدفاع المنافس لصالح «الفهود». لعب في قلب خط الوسط خلال معركتهم الشديدة في الجولة الثانية ضد كولومبيا، حيث كان ينطلق إلى الأمام لتوفير دفعة بدنية حيوية وقيادة التغطية الدفاعية لفريقه. أمام أوزبكستان، سيكون هدفه الأساسي هو إيجاد المساحات بين الخطوط، وتوزيع الكرة بسرعة عمودية عالية، وتمرير الكرات إلى الظهيرين الجناحين اللذين ينطلقان بسرعة فائقة على الأطراف. وإذا أتيح لموتوسامي الوقت والمساحة الكافيين للالتفاف ومواجهة الكتلة الدفاعية، فإن رؤيته ستؤدي بسهولة إلى زعزعة توازن الخصم الذي يسعى إلى تحقيق الاستقرار الهيكلي.

ويسعى لاعب خط الوسط البارز في أوزبكستان، شوكوروف، إلى تعطيل هذا الإيقاع الإبداعي السلس. فقد كان بمثابة عماد خط الوسط في الجولة الثانية، محاولاً توفير الحماية التكتيكية خلال مباراة صعبة للغاية ضد البرتغال. وسيخضع عمله الدفاعي بعيداً عن الكرة وانضباطه في المراحل الانتقالية لاختبار قاسٍ في استاد أتلانتا. يجب على شوكوروف أن يدير موقعه بشكل هجومي جنبًا إلى جنب مع شريكه في الوسط أوديلجون هامروبيكوف، من أجل الضغط على المساحات المركزية، والضغط على نقاط انطلاق بناء الهجمات لدى موتوسامي، وحماية خط دفاعه المكون من ثلاثة لاعبين لضمان ألا يسيطر الأفريقيون تمامًا على الثلث الأوسط ويحصروا أوزبكستان في قوقعة دفاعية لا يمكن تحملها.

كيف تبدو الاحتمالات في المجموعة K؟

بعد الجولة الثانية من المباريات، اتسمت المجموعة K بتشكيلة متقلبة للغاية وتنافسية. تحتل كولومبيا الصدارة بفارق مريح برصيد ست نقاط وفارق أهداف +3، بعد أن وضعت نفسها في موقع قوي للتأهل إلى الأدوار الإقصائية عقب فوزها الدقيق 1-0 على جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وبذلك تحتل البرتغال المركز الثاني برصيد أربع نقاط وفارق أهداف +5، لتظل قريبة جدًّا من المتصدر بعد حصولها على نقطة واحدة وسيطرتها على جولات المباريات التي خاضتها. أما جمهورية الكونغو الديمقراطية فتحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة وفارق أهداف −1، عقب تعادلها في الجولة الافتتاحية وهزيمتها بفارق ضئيل في المباراة التالية. في غضون ذلك، تظل أوزبكستان في قاع الترتيب برصيد صفر نقطة وفارق أهداف يبلغ −7 بعد خسارتين متتاليتين. وتعد مباراة الجولة الثالثة المرتقبة في ملعب أتلانتا نقطة تحول حاسمة من الناحية الحسابية لكلا البلدين، حيث يتنافسان على ضمان التأهل التلقائي أو الحفاظ على فرص التأهل ببطاقة دعوة قبل الدخول في الجولة الأخيرة من المباريات.

في حال فوز جمهورية الكونغو الديمقراطية

فإن فوز فريق ديسابري سيرفع رصيد «الفهود» إلى أربع نقاط، مما يضعهم على الفور في موقع متميز للتنافس على التأهل التلقائي إلى دور الـ32. واعتمادًا على النتيجة المتزامنة لمباراة كولومبيا ضد البرتغال، فإن فوز الكونغوليين مقترنًا بهزيمة برتغالية ثقيلة قد يؤدي نظريًّا إلى صعودهم إلى المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف. وعلى العكس من ذلك، فإن الفوز سيجمد رصيد أوزبكستان عند صفر نقطة، مما يؤدي إلى إقصاء الفريق الآسيوي تمامًا من المنافسة. وفي حال تجنبت البرتغال هزيمة ثقيلة، فإن رصيد جمهورية الكونغو الديمقراطية البالغ أربع نقاط سيبقيها في المركز الثالث، مما يضع مصيرها في أيدي تصنيفات البطاقة الجامحة، حيث يُعد رصيد أربع نقاط تاريخيًا وسادة أمان قوية للغاية للتأهل.

إذا فازت أوزبكستان

في حال حصد رجال كانافارو النقاط الثلاث، فسيكون ذلك تتويجاً لانتعاش مذهل لـ«الذئاب البيضاء» في الجولة الأخيرة من دور المجموعات. ووصول أوزبكستان إلى ثلاث نقاط سيسمح لها بتجاوز جمهورية الكونغو الديمقراطية في الترتيب وإنهاء مشوارها في المركز الثالث. وعلى العكس، فإن هذا السيناريو سيجمد رصيد جمهورية الكونغو الديمقراطية عند نقطة واحدة، مما سيؤدي إلى هبوطها إلى قاع المجموعة K وينهي مشاركتها في كأس العالم رسمياً. وفي حين أن الفوز يبقي أوزبكستان على قيد الحياة من الناحية الحسابية، فإن احتلال المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط وفارق أهداف سلبي كبير سيجبرها على انتظار انتهاء منافسات المجموعات الأخرى، مما يجعل آمالها في البقاء عبر بطاقة التأهل المؤقتة متقلبة للغاية.

سيناريو التعادل

التعادل في جورجيا سيبقي جمهورية الكونغو الديمقراطية عند نقطتين، وهو ما يضمن لها احتلال المركز الثالث متفوقةً على أوزبكستان، لكنه يتركها عالقةً من الناحية الحسابية. أما بالنسبة لأوزبكستان، فإن حصولها على نقطة واحدة سيحكم عليها بالبقاء في المركز الأخير، مما يؤكد إقصاءها الفوري إلى جانب الفرق الأخرى التي خرجت مبكراً من البطولة. وفي حين أن التعادل يمنع جمهورية الكونغو الديمقراطية من احتلال المركز الأخير، فإن احتلال المركز الثالث برصيد نقطتين فقط وفارق أهداف يبلغ −1 يُعد تاريخياً غير كافٍ للتنافس على بطاقة التأهل إلى دور الـ32، مما يعني فعلياً عودة كلا البلدين إلى ديارهما مع صافرة النهاية.

أخبار الفرق والتشكيلات

لم يؤكد سيباستيان ديسابر التشكيلة المحتملة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا توجد حالياً أي إصابات أو حالات إيقاف مسجلة في صفوف «الفهود». سيتم إضافة المستجدات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمباراة لا بد من الفوز بها.

وبالمثل، لم يعلن فابيو كانافارو بعد عن التشكيلة الأساسية المتوقعة لمباراة أوزبكستان، حيث لم ترد أي تقارير عن إصابات أو حالات إيقاف في البيانات المتاحة. وسيتعين على المدرب الإيطالي إيجاد طريقة لتحقيق أقصى استفادة من خط هجومه بعد البداية الصعبة للبطولة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

حققت جمهورية الكونغو الديمقراطية فوزين وتعادلين وخسارة واحدة في آخر خمس مباريات خاضتها. وكانت آخر نتيجة لها هي التعادل 1-1 مع البرتغال في دور المجموعات بكأس العالم يوم 17 يونيو، وهي نقطة تم تحقيقها بصعوبة أمام أحد المرشحين للفوز بالبطولة. وقبل ذلك، خسرت 2-1 أمام تشيلي في مباراة ودية قبل البطولة، على الرغم من أن التعادل السلبي مع الدنمارك والفوز 1-0 على جامايكا في تصفيات كأس العالم أظهرا صلابة دفاعية. ويختتم الفوز 2-0 على برمودا سلسلة المباريات الخمس. وخلال تلك المباريات، سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية خمسة أهداف واستقبلت ثلاثة.

يصعب تقييم سجل أوزبكستان الأخير بثقة. فقد خسر فريق كانافارو ثلاث مباريات من أصل آخر خمس مباريات خاضها، وكانت الهزيمة 3-1 أمام كولومبيا في 18 يونيو هي النتيجة الأكثر إضراراً في تلك السلسلة. كما شهدت تلك الفترة هزائم أمام هولندا وكندا في مباريات ودية قبل البطولة. وقدمت الانتصارات السابقة على فنزويلا والغابون بعض التشجيع، على الرغم من أن مستوى المنافسين في تلك المباريات كان أقل بكثير. سجلت أوزبكستان سبعة أهداف في المباريات الخمس، بينما استقبلت شباكها سبعة أهداف.

سجل المواجهات المباشرة

لا توجد أي مواجهات مباشرة مسجلة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان في قاعدة البيانات المتوفرة. وستكون هذه المباراة التي ستقام في أتلانتا يوم 27 يونيو أول مواجهة تنافسية أو موثقة بين البلدين.

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