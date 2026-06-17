نظرة مسبقة على مباراة إنجلترا وكرواتيا في كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 12 إيه تي آند تي

ستنطلق مباراة إنجلترا وكرواتيا في 17 يونيو 2026 الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش و16:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

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إنجلترا ضد كرواتيا: خلفية المباراة

تحظى المباراة التي ستقام في تكساس بأهمية كبيرة للفريقين اللذين يعتزمان تحقيق انطلاقة قوية في واحدة من أكثر المجموعات تنافسية في البطولة. مع تزايد التوقعات في الوطن، سيسعى مدرب إنجلترا توماس توخيل إلى إثبات أن نهجه التكتيكي المرن والهجومي قادر على النجاح على أكبر مسرح كروي، حيث يقود فريقًا منظمًا للغاية ومثابرًا يتوق إلى ترك بصمة في سعيه لتحقيق النجاح العالمي. ويقف في طريقهم منتخب كرواتيا المنضبط والمقاوم بقيادةزلاتكو داليتش، الذي تجعل هويته الهيكلية البراغماتية ورباطة جأشه الفنية القاتلة من الصعب للغاية اختراقه، معتمداً على أخلاقيات العمل الجماعي الدؤوبة والذكاء الذي يكتسبه اللاعبون المخضرمون لإحباط ومعاقبة العمالقة العالميين. وعلى خلفية ملعب دالاس المذهل (ملعب AT&T)، بمرافقه ذات المستوى العالمي وجماهيره المتحمسة للبطولة، تبدو هذه المواجهة واعدة بأن تكون واحدة من أبرز مباريات الجولة الافتتاحية.

مع وجود منافسين قويين مثل غانا وبنما في المجموعة L أيضًا، لا يمكن لأي من الفريقين أن يتعثر في البداية. ستنظر إنجلترا إلى هذه المباراة على أنها الفرصة المثالية لتعزيز سمعتها الصاعدة بين نخبة العالم، والاقتراب من تكرار أو تجاوز إنجازاتها التاريخية في بطولة عام 1966، وإظهار التقدم التكتيكي الهائل الذي أحرزته تحت قيادة مدربها البصير. أما كرواتيا، فتصل وهي حريصة على إثبات أن هذا الجيل قادر مرة أخرى على تحطيم سقف التوقعات، مستفيدة من الحرية النفسية والتاريخ الحافل بالبطولات الذي بنته خلال إنجازاتها الأخيرة التي توجت بالصعود إلى منصة التتويج. وبينما تضيء الأضواء في أرلينغتون، سيكون من المستحيل تجاهل حدة وضغط مباراة افتتاح كأس العالم، حيث من المرجح أن يلعب الضغط المضاد الجماعي، والإدارة الدقيقة للفريق، والتنفيذ الدقيق في الثلث الأخير من الملعب دوراً حاسماً في تحديد من سيحصد الفوز الثمين في المباراة الافتتاحية.

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الطريق إلى كأس العالم 2026

مسيرة إنجلترا المهيمنة في التصفيات

حجزت «الأسود الثلاثة» تذكرة سفرها إلى أمريكا الشمالية بعد أن أكملت مسيرة سلسة بشكل لافت للنظر دون أي هزيمة خلال جولات التصفيات التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA). وبدلاً من الانجرار إلى الدراما المثيرة للأعصاب في مباريات الملحق، حولت إنجلترا بثقة المجموعة «ك» إلى عرضٍ للسيطرة التكتيكية وعمق التشكيلة الساحق.

كان أساس مسيرتهم الناجحة عبر أوروبا هو مزيج مدمر من التسلسلات الهجومية الدقيقة والبنية الدفاعية شديدة الانضباط. تحت القيادة الأولية للهيئة الانتقالية للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قبل تعيين توماس توخيل، فرضت إنجلترا وتيرة لا تضاهى، حيث قضت بشكل منهجي على منافسيها الإقليميين بانتصارات ساحقة خارج أرضها، بما في ذلك الفوز الساحق 5-0 على صربيا في بلغراد. وبفضل خسارتها لعدد قليل جدًّا من النقاط طوال الدورة بأكملها، وتصدرها الصدارة بسلطة مطلقة، ضمنت التشكيلة بسهولة التأهل المباشر إلى النهائيات، مما سمح للأمة بالتركيز كليًّا على صقل خطتها التكتيكية استعدادًا للمرحلة الرئيسية.

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مسيرة كرواتيا الثابتة في البطولة

بينما اعتمدت إنجلترا على الكفاءة التهديفية في اجتياح مجموعتها، حجزت كرواتيا (الفاتريني) مكانها في النهائيات من خلال حملة تأهيلية اتسمت بالمرونة التكتيكية، ورباطة الجأش التي يتمتع بها اللاعبون المخضرمون، والنضج الهائل في مرحلة المجموعات. وفي خضم المنافسة الأوروبية الشديدة، استفادت كرواتيا من سجلها الذي لا مثيل له في البطولات للتعامل مع لحظات الضغط الشديد وقمع أي مخاوف محتملة بشأن التأهل.

كانت السمة المميزة لمسيرة كرواتيا نحو المسرح العالمي هي إدارتها الاستثنائية للمباريات واستقرارها الفني العميق في خط الوسط. تحت القيادة المستمرة لزلاتكو داليتش، نجح الفريق في دمج المواهب المحلية الصاعدة جنبًا إلى جنب مع النواة الأيقونية المتمرسة في المعارك. من خلال تحويل مبارياتها على أرضها إلى حصن منيع وإظهار رباطة جأش ملحوظة خلال المباريات الصعبة والمجهدة بدنيًا خارج أرضها، تفوقت كرواتيا بشكل منهجي على منافسيها في المجموعة. وبضمانها مقعد التأهل المباشر قبل انتهاء المباريات، أثبتت مرة أخرى أن مخططها الهيكلي مصمم بشكل مثالي لأكبر مسرح رياضي.

أخبار فريقي إنجلترا وكرواتيا

أخبار منتخب إنجلترا

أقام «الأسود الثلاثة» معسكرهم في تكساس بقائمة تضم 26 لاعباً تتمتع بعمق لا يُصدق ووفرة في المواهب، وهم مصممون على إثبات جدارتهم بالفوز باللقب منذ المراحل المبكرة من البطولة. وتحت التوجيه الهيكلي للمدرب الجديد توماس توخيل، يعمل الفريق بتركيز تكتيكي حاد، ويتكيف بسرعة مع متطلباته الدقيقة التي صقلتها خبرته في البطولات. وتتمثل الميزة الرئيسية لإنجلترا قبل المباراة الافتتاحية في العمق الرائع المتاح في المناطق الهجومية، مما يمنحها طرقاً متعددة لتغيير نهجها الهيكلي على الفور.

القائد الأسطوري هاري كين في أفضل حالاته وسيقود خط الهجوم، ويحفّ به السرعة الخارقة والقدرة الفائقة على اتخاذ القرار التي يتمتع بها بوكايو ساكا. ومن المقرر أن يتولى جود بيلينغهام مهام صانع الألعاب المتقدم، حيث سيتقدم من خط الوسط لربط اللعب. وفي المناطق الوسطى الأعمق، سيشكل ديكلان رايس ثنائياً مع كوبي ماينو لفرض الهيمنة البدنية وتحديد وتيرة اللعب، بينما ينسق جون ستونز خط الدفاع لضمان بناء الهجمات بشكل منظم من الخلف.

أخبار منتخب كرواتيا

وصل فريق «فاتريني» إلى دالاس متألقاً برباطة جأشه الجماعية التي تميزه، معتمداً على سجله الحافل في البطولات الكبرى الذي أظهر مراراً قدرته على التغلب على منافسين أكثر ترجيحاً على الساحة العالمية. وقد حدد المدرب زلاتكو داليتش تشكيلة مكونة من 26 لاعباً يتمتعون بخبرة كبيرة وتناغم عميق، وتحقق التوازن بين النواة الأسطورية للفريق التي أثبتت جدارتها في المعارك، واللاعبين الشباب الديناميكيين والرياضيين. وتكمن القوة الأساسية لكرواتيا في استقرارها المطلق تحت الضغط، حيث يعمل النظام الذي يفضله داليتش بثقة نفسية تامة.

ويظل القلب النابض للفريق بلا منازع هو لوكا مودريتش الخالد، الذي سيتحكم في إيقاع المباراة إلى جانب ماتيو كوفاتشيتش داخل خط وسط من الطراز العالمي قادر على الصمود أمام الضغط. في الخط الأمامي، سيسعى الحضور البدني لبرونو بيتكوفيتش إلى إرباك قلب الدفاع، مما يخلق مساحات يمكن لأندريه كراماريتش استغلالها. على الصعيد الدفاعي، أصبح يوشكو غفارديول جاهزًا تمامًا لتثبيت خط الدفاع بتمريراته التقدمية وتدخلاته القوية، مما يوفر درعًا من الطراز الرفيع أمام الحارس الأساسي الموثوق به دومينيك ليفاكوفيتش.

الملفات الشخصية للمدربين وفلسفاتهم التكتيكية

توماس توخيل (إنجلترا)

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يُعد توماس توخيل استراتيجيًّا من الطراز الأول في البطولات الكبرى، وسيدًا في لعبة الشطرنج عالية المستوى على أرض الملعب، ويمنح إنجلترا ميزة متطورة للغاية وتوجيهًا دقيقًا وحاسمًا. بعد أن دخل الأضواء الدولية عقب حصوله على ألقاب قارية مرموقة مع أفضل الأندية الأوروبية، يركز المدرب الألماني على الكفاءة التكتيكية والمرونة الهيكلية. وقد أبعد «الأسود الثلاثة» عن أنماط الاستحواذ السلبية، مطالبًا بخطة لعب حادة وذكية مصممة للسيطرة على بيئات الأدوار الإقصائية عالية الضغط.

يطبق توخيل فلسفة مرنة تركز على الاستحواذ، وتدور حول التفوق في التمركز وتسلسلات هجومية سريعة كالبرق. وغالباً ما يفضل تشكيلة 3-4-2-1 الديناميكية أو تشكيلة 4-2-3-1 غير المتماثلة، مستخدماً صانعي ألعاب معكوسين للتحكم في الممرات المركزية، بينما تُسند المهام إلى الظهيرين الجناحين ذوي اللياقة البدنية العالية لتمديد خط دفاع الخصم. يطالب توخيل بدقة فنية مطلقة، مستخدماً تسلسلات بناء هجومية قصيرة ومحسوبة لإخراج خط دفاع الخصم من مواقعه قبل اختراقه بتمريرات عمودية سريعة. وسيكون هدفه الرئيسي في دالاس هو تحقيق التوازن بين الحرية الإبداعية لفريقه والاستقرار الدفاعي، مع ضمان التزام ثنائي خط الوسط بالانضباط للحماية من فقدان الكرة بشكل مفاجئ.

زلاتكو داليتش (كرواتيا)

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يُعد زلاتكو داليتش، المهندس المعماري بلا منازع للجيل الذهبي الكرواتي، تجسيداً للهدوء والرصانة التي يتمتع بها المخضرمين، بالإضافة إلى قدراته الاستثنائية في إدارة العناصر البشرية. وقد تولى هذا المدرب المخضرم زمام الأمور في المنتخب الوطني خلال مسيرات متتالية صنعت التاريخ على الساحة العالمية، حيث بنى أخوة متماسكة قائمة على المرونة النفسية والنضج التكتيكي والثقة المطلقة تحت الضغط. ويحظى داليتش باحترام كبير لقدرته على تحقيق أقصى استفادة من نواة خط الوسط الأسطورية، مع دمج المواهب الدفاعية الشابة والحيوية في التشكيلة بسلاسة.

ينظم داليتش فريقه وفقًا لنظام 4-3-3 الذي يتميز بالتفوق الفني والتركيز على الاستحواذ، وهو مصمم للسيطرة الكاملة على وتيرة وإيقاع المباراة. تعتمد هويته التكتيكية على أنماط لعب مركزية قادرة على الصمود أمام الضغط، باستخدام تمريرات قصيرة ودقيقة لإرهاق الخصوم وفرض أسلوب اللعب من المناطق الخلفية. وعندما لا تكون كرواتيا في حوزة الكرة، تركز على تشكيل كتلة متماسكة في وسط الملعب، وإغلاق المساحات في الثلث الأوسط، والتحرك بذكاء لإجبار الخصم على اللعب على الأجنحة. وسيكون التحدي الرئيسي الذي يواجهه في هذه المباراة الافتتاحية المرموقة هو تعطيل خط هجوم إنجلترا المتفجر، والحفاظ على انضباط هيكلي صارم خلال المراحل الانتقالية، واستخدام إدارة دقيقة للمباراة لتوجيهها نحو نمط مألوف وأبطأ.

قوائم منتخبات كأس العالم المكونة من 26 لاعباً

تشكيلة إنجلترا في كأس العالم

حراس المرمى: دين هندرسون، جوردان بيكفورد، جيمس ترافورد

المدافعون: دان بيرن، مارك غويهي، ريس جيمس، إيزري كونسا، تينو ليفرامينتو، نيكو أورايلي، جاريل كوانسا، جيد سبنس، جون ستونز

لاعبو الوسط: إليوت أندرسون، جود بيلينغهام، إبيريتشي إيزي، جوردان هندرسون، كوبي ماينو، ديكلان رايس، مورغان روجرز

المهاجمون: أنتوني جوردون، هاري كين، نوني مادويكي، ماركوس راشفورد، بوكايو ساكا، إيفان توني، أولي واتكينز

تشكيلة كرواتيا في كأس العالم

حراس المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش، دومينيك كوتارسكي، إيفور باندور

المدافعون: جوسكو جفارديول، دوجي كاليتا-كار، جوزيب سوتالو، جوزيب ستانيسيتش، مارين بونغراتشيتش، مارتن إيرليك، لوكا فوسكوفيتش

لاعبو الوسط: لوكا مودريتش، ماتيو كوفاسيتش، ماريو باساليتش، نيكولا فلاسيتش، لوكا سوتشيتش، مارتن باتورينا، كريستيان ياكيتش، بيتار سوتشيتش، نيكولا مورو، توني فروك

المهاجمون: إيفان بيريسيتش، أندريه كراماريتش، أنتي بوديمير، ماركو باساليتش، بيتار موسى، إيغور ماتانوفيتش

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المواجهات الرئيسية بين إنجلترا وكرواتيا

هاري كين ضد جوزيب شوتالو: ستكون هذه المواجهة بمثابة معركة بين العمالقة داخل منطقة الجزاء. كين، قائد منتخب إنجلترا ذو المستوى العالمي والهداف البارع، الذي قاد فريقه بقيادته الحاسمة في طريقه دون هزيمة إلى أمريكا الشمالية، يتألق في اللعب الاستحواذي الذكي، والانطلاق العميق في المساحات، والتنفيذ القاتل داخل منطقة الجزاء. سيكون يوسيب شوتالو في مرمى النيران تمامًا؛ حيث يتعين على قلب الدفاع الكرواتي القوي والحاد أن يستخدم وعيه التمركزي المثالي، وقوته البدنية، وتوقيته الجوي لمنع كين من الدوران أو تنظيم اللعب لصالح المهاجمين الجناحين.

بوكايو ساكا ضد يوشكو غفارديول: يدخل ساكا البطولة بصفته المحرك الهجومي المتفجر لإنجلترا على الأجنحة، حيث يتمتع بتسارع مباشر مذهل، واختراقات حادة إلى الداخل، وقدرة فائقة على المراوغة في المواجهات الفردية. وسيبحث عن أي مساحة صغيرة لاستغلالها على الجناح لحظة انتقال اللعب إلى الأمام. ومع ذلك، فإنه سيواجه مدافعًا من الطراز العالمي يتمتع بقوة بدنية هائلة، وهو يوشكو غفارديول. فهل ستتمكن سرعة ساكا الخاطفة ومهاراته الفردية المراوغة من إيجاد طريقة لتجاوز هذا المدافع الكرواتي المتميز الذي يتمتع بسيطرة بدنية قوية، والذي يتفوق في إيقاف الجناحين النخبة والتقدم لقطع الهجمات؟

جود بيلينغهام ضد ماتيو كوفاسيتش: ساحة المعركة التكتيكية الحاسمة في قلب الملعب. يُعد كوفاسيتش قائدًا لا يعرف الكلل ومقاومًا للضغط في صفوف «الفاتريني»، حيث يتميز بإحصائيات استثنائية في حمل الكرة، وتدخلات دفاعية حادة، ورباطة جأش تحت ضغط هائل لحماية خط دفاعه. أما بيلينغهام، فستقع على عاتقه مهمة اختراق هذا الدرع الدفاعي وتنظيم إيقاع الهجوم لـ«الأسود الثلاثة» من موقعه في خط الوسط المتقدم، مستفيداً من انطلاقاته القوية والديناميكية وتكثيفه الذكي للاعبين في نصف المساحة لإخراج كوفاسيتش من موقعه وإطلاق التحولات الهجومية العمودية لإنجلترا.

أخبار الفرق والتشكيلات

لم يؤكد توماس توخيل التشكيلة الأساسية المحتملة لمنتخب إنجلترا، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو حالات إيقاف قبل المباراة. ومن المتوقع إضافة تحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة مع استمرار استعدادات الفريق في فلوريدا.

كما لم يتم تأكيد أي أخبار عن تشكيلة منتخب كرواتيا بقيادة زلاتكو داليتش في هذه المرحلة. لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو حالات إيقاف، ولم يتم الإعلان عن التشكيلة المتوقعة. وستتبع المزيد من التحديثات حول التشكيلة في الأيام التي تسبق المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى الحالي

تدخل إنجلترا هذه المباراة بسجل متفاوت في الآونة الأخيرة، حيث فازت بثلاث مباريات من أصل خمس في جميع المسابقات. وكانت آخر مباراة لها هي الفوز الودي 1-0 على نيوزيلندا في 6 يونيو، على الرغم من خسارتها 1-0 أمام اليابان في مارس، واكتفائها بالتعادل 1-1 مع أوروغواي في نفس الفترة الدولية. وتشمل النتائج السابقة فوزين على ألبانيا وصربيا في تصفيات كأس العالم، حيث حافظت إنجلترا على شباكها نظيفة في مباراتين متتاليتين.

ويحكي أداء كرواتيا قصة مماثلة من عدم الاستقرار. فقد فازت في آخر مباراة لها بنتيجة 2-1 على سلوفينيا في 7 يونيو، لكنها تعرضت لهزيمة بنتيجة 2-0 أمام بلجيكا قبل أيام قليلة فقط في 2 يونيو. كما خسرت بنتيجة 3-1 أمام البرازيل في أبريل. وجاء فوزاها قبل الهزيمة أمام بلجيكا على كولومبيا والجبل الأسود، حيث سجلت كرواتيا ثلاثة أهداف في كل من هذين الفوزين. خلال آخر خمس مباريات، سجل فريق داليتش تسعة أهداف لكنه استقبل سبعة.

سجل المواجهات المباشرة

انتهت آخر مواجهة بين هذين الفريقين بفوز إنجلترا 1-0 في بطولة أمم أوروبا يوم 13 يونيو 2021. فازت إنجلترا بثلاث مباريات من أصل آخر خمس مواجهات، بينما حققت كرواتيا فوزًا واحدًا، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. وجاء الفوز الوحيد لكرواتيا في تلك السلسلة في نصف نهائي كأس العالم 2018، حيث تغلبت على إنجلترا 2-1 لتصل إلى النهائي. وشهدت المباريات الخمس تسجيل 14 هدفًا إجمالًا، سجلت إنجلترا تسعة منها، بما في ذلك فوزها 5-1 في تصفيات سبتمبر 2009.

الترتيب

في المجموعة L، تتصدر كرواتيا حالياً الترتيب متقدمة على إنجلترا التي تحتل المركز الثاني.