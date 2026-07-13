نظرة مسبقة على مباراة إنجلترا والأرجنتين في كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

إنجلترا ضد الأرجنتين: تفاصيل المباراة

كأس العالم - نصف النهائي مرسيدس بنز

ستنطلق مباراة إنجلترا ضد الأرجنتين في 15 يوليو 2026 الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش و15:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

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الخصمان اللدودان يجددان منافستهما الأسطورية والشرسة على مسرح نصف النهائي الحاسم

من المقرر أن تشتعل إحدى أكثر المنافسات شهرةً وحماسةً في كرة القدم الدولية بعد توقف دام 20 عامًا، حيث تتواجه إنجلترا والأرجنتين في استاد أتلانتا للتنافس على مكان في نهائي كأس العالم. وقد قاد توماس توخيل «الأسود الثلاثة» إلى خطوات قليلة من أول نهائي عالمي لهم منذ ستة عقود، حيث شكّل فريقًا مرنًا استطاع مرارًا وتكرارًا إيجاد طريق للتغلب على الصعاب.

ويقف في طريقهما حامل لقب كأس العالم، بقيادة ليونيل سكالوني. تتمتع «لا ألبيسيليستي» بسجل تاريخي خالٍ من الهزائم، حيث حققت نسبة نجاح تبلغ 100% عند وصولها إلى مرحلة نصف النهائي في هذه البطولة، مما يجعلها عقبة صعبة للغاية. ومع وجود فرصة للعب ضد فرنسا أو إسبانيا في المباراة النهائية التي ستُقام في إيست رذرفورد، فإن هذه المواجهة الحاسمة تعد بإضافة فصل أسطوري آخر إلى قصة تميزت بأسماء أيقونية وأحداث درامية تاريخية.

كيف وصل «الأسود الثلاثة» و«لا ألبيسيليستي» إلى هنا

كانت رحلة إنجلترا في مرحلة خروج المغلوب اختباراً حقيقياً للشخصية القوية والقدرة الهجومية. بعد تصدر المجموعة L والتغلب بصعوبة على جمهورية الكونغو الديمقراطية، أخرس رجال توخيل المضيف المشارك المكسيك في مباراة مثيرة بنتيجة 3-2 في دور الـ16 على ملعب أزتيكا. وحملوا تلك الروح القتالية إلى مباراة ربع النهائي القاسية في ميامي ضد النرويج؛ وعلى الرغم من تأخرهم في النتيجة، فإن ثنائية سحرية من جود بيلينغهام في الوقت الإضافي قادتهم إلى الفوز 3-2، ليحافظوا بذلك على سلسلة من أربع مباريات متتالية يسجلون فيها ما لا يقل عن هدفين في كل مباراة.

كان دفاع الأرجنتين عن اللقب بمثابة رحلة مليئة بالتقلبات والمواقف الدرامية المثيرة في الآونة الأخيرة. بعد أن اكتسحت الأرجنتين مجموعتها، حقق فريق سكالوني عودة تاريخية بنتيجة 3-2 أمام مصر قبل أن تصل إلى أقصى حدودها أمام دفاع سويسري منضبط في ربع النهائي. وبعد التعادل طوال 120 دقيقة، سجل جوليان ألفاريز هدفاً خارقاً ومذهلاً في الوقت الإضافي أنهى أخيراً معاناة الفريق السويسري الذي كان يلعب بعشرة لاعبين، محققةً فوزاً بنتيجة 3-1، وممددةً بذلك سلسلة الأرجنتين الخالية من الهزائم في كأس العالم إلى 12 مباراة منذ عام 2022.

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أزمة الظهير الأيمن والسباق المثير على الحذاء الذهبي يحددان الخيارات

يتأثر الاختيار التكتيكي لكلا المدربين تأثراً كبيراً بمشاكل التوافر الدفاعي المستمرة والسباق المحتدم على المجد الفردي. لا تزال معضلة الظهير الأيمن لإنجلترا مستمرة؛ حيث لا يزال جاريل كوانسا موقوفاً، ومع استبعاد شبه المؤكد لإشراك ريس جيمس المعرض للإصابات منذ البداية، يجب على إزري كونسا أو جيد سبنس أن يتدخلا لتثبيت الجناح في مواجهة الضغط الهائل على الجانب الأيسر.

تدخل الأرجنتين المباراة في حالة بدنية ممتازة، مما يضع سكالوني أمام معضلة اختيار محببة في الثلث الأخير من الملعب، حيث عليه أن يقرر ما إذا كان سيشرك اللاعب النشط ألفاريز أو لاوتارو مارتينيز إلى جانب قائده الأسطوري. تمثل المباراة ساحة معركة مباشرة على الحذاء الذهبي للبطولة، حيث يتصدر ليونيل ميسي الترتيب برصيد ثمانية أهداف، يلاحقه عن كثب كل من هاري كين وجود بيلينغهام، اللذان يجلسان خلفه مباشرة برصيد ستة أهداف لكل منهما.

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الضغط في وسط الملعب مقابل إتقان المساحات النصفية سيحددان مسار المباراة

ستتمحور الخطة التكتيكية حول ساحة معركة مثيرة بين الأجيال في وسط الملعب. في أول ظهور دولي له على الإطلاق مع المنتخب الأول ضد إنجلترا، سيسعى ميسي إلى التوغل عميقًا في المساحات الخالية، ليتولى زمام الأمور جنبًا إلى جنب مع إنزو فرنانديز وأليكسيس ماك أليستر من أجل تفكيك تشكيل إنجلترا بشكل منهجي واستغلال المساحة خلف خط الدفاع الإنجليزي المتقدم.

يجب أن تعطي استراتيجية توخيل الأولوية لتقييد التشكيل وتقليل الهفوات الدفاعية إلى أدنى حد. سيُكلف ديكلان رايس وكوبي ماينو بمهمة بناء «قفص ضغط» متماسك في وسط الملعب لقطع خطوط الإمداد المؤدية إلى ميسي. ومن هناك، ستسعى إنجلترا إلى الاعتماد بشدة على المستوى الرائع الذي يقدمه بيلينغهام لدفع الهجمات الانتقالية، مستغلةً خط الدفاع الأرجنتيني المتقدم لإمداد كين بالكرات داخل منطقة الجزاء.

التشكيلات الثابتة تواجه الاختبار النهائي

تواجه إنجلترا مهمة شاقة تتمثل في تشديد خط الدفاع الذي استقبل أهدافًا باستمرار طوال مرحلة خروج المغلوب، مع العلم أن أي تهاون في التغطية الدفاعية سيُعاقب عليه بلا رحمة من قبل الهجوم الأرجنتيني الذي لا يُقاوم، والذي سجل ثلاثة أهداف في كل من مبارياته الأربع الأخيرة.

تواجه الأرجنتين الاختبار النفسي الأقصى المتمثل في كبح جماح تشكيلة إنجليزية واثقة من نفسها وترفض الاستسلام. يعتمد النجاح كلياً على قدرة كريستيان روميرو ولوغان بايلي على التحكم في تحركات كين في الملعب ومنع بيلينغهام من الانطلاق دون مراقبة إلى منطقة الجزاء.

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التشكيلة المتوقعة لإنجلترا أمام الأرجنتين

بيكفورد؛ كونسا، ستونز، غويهي، أورايلي؛ رايس، أندرسون؛ ساكا، بيلينغهام، جوردون؛ كين

التشكيلة المتوقعة للأرجنتين أمام إنجلترا

إ. مارتينيز؛ مولينا، روميرو، ل. مارتينيز، تاجليافيكو؛ باريديس؛ دي باول، فرنانديز، ماك أليستر؛ ميسي، ألفاريز

حقائق وأرقام عن مباراة إنجلترا والأرجنتين

ستكون هذه المباراة هي السادسة التي تجمع بين الفريقين في كأس العالم، مما يجعلها واحدة من أكثر المباريات إثارة في تاريخ البطولة. تتفوق إنجلترا في المواجهات المباشرة على الساحة العالمية بثلاث انتصارات مقابل انتصارين للأرجنتين.

ومن أشهر مواجهاتهما في كأس العالم فوز إنجلترا المثير للجدل في ربع النهائي عام 1966، ومباراة ربع النهائي الشهيرة عام 1986 التي شهدت «يد الله» لدييغو مارادونا، والمواجهة الدرامية في دور الـ16 عام 1998.

يدخل حامل لقب كأس العالم الدور نصف النهائي بعد سلسلة انتصارات متتالية دون أي هزيمة، وهو الفريق الوحيد في هذه المرحلة الذي لم يخسر أي نقطة حتى الآن. ويقدم ليونيل ميسي أداءً تاريخياً، حيث يتصدر حالياً سباق الحذاء الذهبي برصيد ثمانية أهداف.

أما «الأسود الثلاثة»، بقيادة المدرب توماس توخيل، فيسجلون سلسلة ثابتة من النتائج: فوز، تعادل، فوز. وقد أظهروا صلابة هائلة في مراحل خروج المغلوب، حيث قاتلوا من وضع متأخر ليهزموا النرويج 2-1 في ربع النهائي بفضل أداء رائع من جود بيلينغهام. ويحتل كل من هاري كين وبيلينغهام المركزين الثاني والثالث خلف ميسي برصيد 6 أهداف لكل منهما في البطولة.

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تشكيلة إنجلترا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، جيمس ترافورد (مانشستر سيتي)

المدافعون: دان بيرن (نيوكاسل يونايتد)، مارك غويهي (مانشستر سيتي)، ريس جيمس (تشيلسي)، إيزري كونسا (أستون فيلا)، تينو ليفرامينتو (نيوكاسل)، نيكو أورايلي (مانشستر سيتي)، جاريل كوانسا (باير ليفركوزن)، جيد سبنس (توتنهام)، جون ستونز (مانشستر سيتي)

لاعبو الوسط: إليوت أندرسون (نوتنغهام فورست)، جود بيلينغهام (ريال مدريد)، إبيريتشي إيزي (أرسنال)، جوردان هندرسون (برينتفورد)، كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)، ديكلان رايس (أرسنال)، مورغان روجرز (أستون فيلا)

المهاجمون: أنتوني جوردون (برشلونة)، هاري كين (بايرن ميونيخ)، نوني مادويكي (أرسنال)، ماركوس راشفورد (برشلونة على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد)، بوكايو ساكا (أرسنال)، إيفان توني (الأهلي)، أولي واتكينز (أستون فيلا).

تشكيلة الأرجنتين المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: خوان موسو (أتلتيكو مدريد)، جيرونيمو رولي (مرسيليا)، إميليانو مارتينيز (أستون فيلا).

المدافعون: ماركوس سينيسي (بورنموث)، نيكولاس تاجليافيكو (ليون)، غونزالو مونتييل (ريفر بليت)، ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد)، كريستيان روميرو (توتنهام)، نيكولاس أوتامندي (بنفيكا)، فاكوندو ميدينا (مرسيليا)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد).

لاعبو الوسط: لياندرو باريديس (ريفر بليت)، رودريغو دي باول (إنتر ميامي)، فالنتين باركو (ستراسبورغ)، جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس)، إزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، إنزو فرنانديز (تشيلسي).

المهاجمون: جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، نيكولاس غونزاليس (أتلتيكو مدريد)، تياغو ألمادا (أتلتيكو مدريد)، جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد)، نيكو باز (كومو)، خوسيه مانويل لوبيز (بالميراس)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان).

أخبار الفريق والتشكيلة

لم يؤكد توماس توخيل التشكيلة الأساسية المحتملة لمنتخب إنجلترا قبل مباراة نصف النهائي، ولم يُعلن المعسكر رسمياً عن أي إصابات أو حالات إيقاف. ولا يزال مشاركة جوردان هندرسون غير مؤكدة بعد كسر ذراعه أثناء الاحتفالات التي أعقبت الفوز على المكسيك في دور الـ16، على الرغم من أن لاعب الوسط لم يستبعد المشاركة قبل انتهاء البطولة. سيتم إضافة المستجدات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة عندما تصبح الأوضاع أكثر وضوحاً.

وبالمثل، لم يعلن ليونيل سكالوني بعد عن التشكيلة المتوقعة لمنتخب الأرجنتين، ولا توجد إصابات أو حالات إيقاف مؤكدة في صفوف الفريق في هذه المرحلة. وسيتم نشر المزيد من أخبار الفريق فور توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى الحالي

تصل إنجلترا إلى أتلانتا بعد أن حققت أربعة انتصارات في آخر خمس مباريات، حيث تعادلت فقط مع غانا في مباراة الافتتاح بالمجموعة. وكانت آخر مباراة لها هي الفوز الصعب 2-1 في الوقت الإضافي على النرويج في ربع النهائي، حيث أفادت التقارير أن إرلينغ هالاند كان يعاني من مرض معوي طوال تلك المباراة. وفي وقت سابق من الأدوار الإقصائية، فازت إنجلترا على المكسيك 3-2 وعلى جمهورية الكونغو الديمقراطية 2-1، وسجلت تسعة أهداف في تلك المباريات الخمس بينما استقبلت شباكها ثلاثة أهداف.

أما الأرجنتين، فقد قدمت أداءً خالياً من الأخطاء في آخر خمس مباريات، حيث فازت في كل مباراة لتحقق خمس انتصارات من خمس مباريات. وفاز فريق سكالوني على سويسرا 3-1 في آخر مباراة له، وقبل ذلك تغلب بصعوبة على مصر 3-2 وعلى الرأس الأخضر بنفس النتيجة. وسجلت الأرجنتين 12 هدفاً في تلك المباريات الخمس واستقبلت خمسة أهداف، مما يجعلها الفريق الأكثر فعالية هجومياً في البطولة قبل الوصول إلى الدور نصف النهائي.

سجل المواجهات المباشرة

جاء آخر لقاء بين هذين الفريقين في مباراة ودية في نوفمبر 2005، عندما فازت إنجلترا 3-2. وقبل ذلك، فازت إنجلترا على الأرجنتين 1-0 في دور المجموعات بكأس العالم 2002. وتُظهر المباريات الثلاث المسجلة في آخر مجموعة بيانات متاحة أن إنجلترا حققت فوزين وتعادلًا واحدًا، على الرغم من أن عدة عقود تفصل بين تلك المباريات.

الترتيب

احتلت الأرجنتين صدارة المجموعة J في كأس العالم الحالي، بينما فازت إنجلترا بالمجموعة L لتتأهل إلى الأدوار الإقصائية.