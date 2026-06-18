ستنطلق مباراة إنجلترا ضد غانا في 23 يونيو 2026 الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش و16:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

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إنجلترا ضد غانا: خلفية المباراة

تحمل المواجهة المرتقبة أهمية كبيرة، حيث تسعى كلتا الدولتين المنتميتين للمجموعة L إلى مواصلة أدائهما الناجح في الجولة الافتتاحية. بعد نتائج الجولة الأولى التي تركت الفريقين متعادلين برصيد ثلاث نقاط في صدارة الترتيب - حيث حققت إنجلترا فوزًا كبيرًا بنتيجة 4-2 على كرواتيا في دالاس، بينما حققت غانا فوزًا دراماتيكيًا بنتيجة 1-0 على بنما في تورونتو - تقلص هامش الخطأ في ملعب بوسطن (ملعب جيليت) بشكل كبير. يتوجه كلا الفريقين إلى فوكسبورو وهما يدركان أن القدرة على التكيف التكتيكي والتعافي البدني من تلك المباريات الافتتاحية المكثفة ستحددان بشكل كامل مسار طموحاتهما في دور خروج المغلوب.

يجب على مدرب إنجلترا توماس توخيل أن يضمن حفاظ فريقه على التركيز الدفاعي بعد مباراة مفتوحة للغاية استقبل فيها شباكه هدفين من الكرواتيين. سيعتمد توخيل على نقاطه الهجومية الديناميكية - التي يرتكز عليها الإبداع البارع لجود بيلينغهام والتنفيذ الدقيق للقائد هاري كين - لفرض الإيقاع والسيطرة على الممرات المركزية واختراق خط الدفاع الأفريقي الصلب. وفي الجهة المقابلة، يقف منتخب غانا المتماسك هيكلياً والمتحمس بقيادة المدرب المخضرم كارلوس كويروز. بعد أن صنع كويروز التاريخ بمشاركته الخامسة على التوالي في البطولة، يقدم نظاماً دفاعياً منظماً ببراعة نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة في المباراة الافتتاحية، مما يمنح «النجومالسوداء» خطة تكتيكية صلبة وميزة انتقالية خطيرة قادرة على معاقبة المنافسين الكبار.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الأولى؟

إنجلترا 4-2 كرواتيا

خاض فريق توماس توخيل واحدة من أكثر المباريات إثارة وتشويقًا في الجولة الافتتاحية للبطولة، حيث حقق فوزًا مثيرًا بنتيجة 4-2 على كرواتيا في دالاس. قاد القائد هاري كين خط الهجوم بسلطة مطلقة، وافتتح التسجيل في الدقيقة 12 بضربة جزاء دقيقة قبل أن يسجل هدفه الثاني قبل نهاية الشوط الأول مباشرة.

لكن الكرواتيين لم يستسلموا بسهولة، حيث استغلوا الدقة التهديفية لمارتن باتورينا وبيتار موسى للعودة إلى المباراة وتعادل النتيجة مرتين. ومع ذلك، فإن عمق الهجوم الإنجليزي تغلب في النهاية على المنافس في الشوط الثاني. استعاد جود بيلينغهام التقدم فور استئناف المباراة بتسديدة حاسمة، قبل أن يحسم ماركوس راشفورد النتيجة في الدقيقة 85. ورغم أن المباراة المفتوحة كشفت عن بعض نقاط الضعف الدفاعية التي يتعين على توخيل معالجتها، إلا أن «الأسودالثلاثة» احتلوا صدارة المجموعة L بفارق الأهداف.

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غانا 1-0 بنما

أظهر رجال كارلوس كويروز انضباطًا تنظيميًا مذهلاً في تورونتو، حيث خاضوا معركة شاقة ومستنزفة لانتزاع فوز دراماتيكي بنتيجة 1-0 على بنما. واضطرت «النجومالسوداء» إلى الاعتماد بشدة على تشكيلتها الدفاعية خلال شوط أول اتسم بالحذر، حيث تألق الحارس لورانس أتي زيجي في وقت مبكر ليصد هجمة بنمية شرسة.

وبدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل السلبي تحت المطر الكندي المستمر، حيث عانى كلا الفريقين من صعوبة في إيجاد لمسة حاسمة في الثلث الأخير من الملعب. ومع ذلك، أثمرت مثابرة كويروز التكتيكية عن نتائج هائلة في الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع. ففي الدقيقة 95، سجل لاعب خط الوسط كاليب ييرينكي هدف الفوز المذهل، مما أثار احتفالات صاخبة من مقاعد البدلاء والمشجعين المسافرين على حد سواء. نجح هذا الهدف المتأخر في إبقاء غانا متساوية مع إنجلترا برصيد ثلاث نقاط، مما منحها زخمًا نفسيًا هائلاً قبل انطلاق الجولة الثانية.

ما هي التعديلات التكتيكية التي يجب على المدربين إجراؤها؟

إنجلترا (توماس توخيل): الانتقال من الدفاع إلى الهجوم والتركيز في خط الوسط

لا يحتاج توماس توخيل إلى تغيير الخطة الهجومية المتفجرة وسريعة الوتيرة التي أسفرت عن تسجيل أربعة أهداف ضد كرواتيا في دالاس. فقد أثبتت البراعة الفردية لجود بيلينغهام والغريزة القاتلة للقائد هاري كين أن «الأسودالثلاثة» تمتلك القوة الهجومية الخام اللازمة لتفوق تشكيلات المنافسين من النخبة.

ومع ذلك، يجب على توخيل أن يعالج بلا هوادة الثغرات الدفاعية ونقص السيطرة في الوسط، اللذين تسببا في فقدان فريقه لتقدمه الأولي وتلقيه هدفين قبل نهاية الشوط الأول. في مباراتهم الافتتاحية، بدا خط دفاع إنجلترا ضعيفًا عند مواجهة التوغل الرأسي المباشر، وفقد تشكيله أحيانًا عندما كان الظهيران يتقدمان إلى الأمام. أمام منتخب غانا المتحمس والمصمم على شن هجمات سريعة، فإن فقدان الكرة بسهولة في الثلث الأوسط سيكون قاتلاً. يجب أن يركز التعديل الأساسي الذي سيقوم به توخيل على دفاع خط الوسط، بتوجيه ديكلان رايس لتثبيت الممرات المركزية بصرامة، والضغط على المساحات الانتقالية، وحماية قلب الدفاع من العزلة في المواقف المفتوحة.

غانا (كارلوس كويروز): ضغط هجومي قوي وسرعة في تمرير الكرة في الثلث الأخير

لا يحتاج كارلوس كويروز إلى تغيير الخطة الدفاعية شديدة الانضباط التي صمدت ببسالة أمام ضغط بنما لتحقيق فوز نظيف 1-0 في تورونتو. يظل الهيكل الدفاعي هو الميزة الرئيسية لغانا تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم، لكن الجولة الثانية تتطلب إعادة ضبط دقيقة لكيفية تقدم «النجومالسوداء» بالكرة إلى الثلث الأخير.

ففي مواجهة خط دفاع إنجليزي يمكن استدراجه إلى سباق سرعة عالي الحماس، فإن البقاء في وضع سلبي تمامًا أو تحريك الكرة بشكل جانبي مفرط في الثلث الأوسط سيؤدي إلى ضغط لا يمكن تحمله. يجب أن تركز تعديلات كويروز التكتيكية على رفع مستوى العدوانية الهجومية لفريقه وسرعة الانتقالات، لتصحيح النقص «الساذج» في العدوانية الذي لاحظه في الشوط الأول من الجولة الأولى. وعندما تفرض غانا استعادة الكرة، يجب على خط الوسط تجاوز الضغط المضاد الأولي لإنجلترا بتمريرات عمودية سريعة ومباشرة. وسيكون الاستفادة من الانتقالات السريعة على الأجنحة لاستغلال المساحات الخالية التي يتركها الظهيران الإنجليزيان المتداخلان أمراً حاسماً لاختبار خط دفاع توخيل وتوفير الدعم اللازم لإحداث مفاجأة أمام المرشح الأوفر حظاً في المجموعة.

ما هي آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثانية؟

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أخبار منتخب إنجلترا

يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجهه توماس توخيل قبل السفر إلى نيو إنجلاند في تعزيز التركيز الدفاعي لفريقه مع إدارة الحمل البدني لنجومه البارزين. ولحسن حظ "الأسودالثلاثة"، خرجوا من فوزهم المثير 4-2 في المباراة الافتتاحية ضد كرواتيا دون أي مخاوف جديدة بشأن الإصابات أو الإيقافات، مما يتيح لتوخيل تشكيلة كاملة للاختيار من بينها.

وكما أكد التشكيل التكتيكي الأساسي، ستعتمد إنجلترا على نظامها المرن 4-2-3-1. وسيحتفظ الحارس جوردان بيكفورد بمكانه بين القائمين، متطلعاً إلى حماية أقوى بكثير من خط دفاعه المكون من أربعة لاعبين. وسيواصل المدافعان جون ستونز وإيزري كونسا شراكتهما في قلب الدفاع لسد الثغرات الدفاعية التي ظهرت في دالاس، ويحيط بهما ريس جيمس والشاب نيكو أورايلي. وفي قلب الملعب، سيتولى ديكلان رايس قيادة خط الوسط إلى جانب إليوت أندرسون لضمان الاستقرار في المراحل الانتقالية.

تكمن الإثارة الحقيقية في اختيار التشكيلة في الكيفية التي سيقوم بها توخيل بتنظيم خطوطه الإبداعية. سيشغل نجم ريال مدريد جود بيلينغهام دور رقم 10 بعد هدفه المذهل في الجولة الأولى، ويحيط به المهاجمان المباشران أنتوني جوردون ونوني مادويكي. وفي المقدمة، سيقود القائد هاري كين خط الهجوم بثقة بعد ثنائيته الحاسمة ضد الكروات. ومع ذلك، فإن البديلين الديناميكيين ماركوس راشفورد وبوكايو ساكا يضغطان بقوة للحصول على مكان في التشكيلة الأساسية بعد أن تضافرت جهودهما ببراعة من على مقاعد البدلاء لتسجيل الهدف الرابع لإنجلترا.

أخبار منتخب غانا

يواجه كارلوس كويروز معضلة أكثر تعقيدًا تتعلق باختيار التشكيلة واستعادة اللياقة البدنية، بينما يستعد بفريقه لمواجهة التحدي الإنجليزي القوي. وأهم ما يشغل «النجومالسوداء» هو إدارة الوضع الحرج في حراسة المرمى، إلى جانب الأثر البدني الهائل الناجم عن فوزهم الصعب 1-0 على بنما في مباراة جرت تحت المطر.

ووفقًا للتشكيلة الرسمية، ستتمحور البنية الأساسية لغانا حول تشكيلة منظمة بنظام 4-2-3-1. ويكمن الشاغل الرئيسي لكويروز في مركز حراسة المرمى: فقد تم استبدال الحارس الأساسي لورانس أتي زيغي في الشوط الثاني من الجولة الأولى، وتعرض البديل بنجامين أساري لإصابة في الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع. يعمل الطاقم الطبي على مدار الساعة لتقييم حالة الحارسين قبل تحديد من سيبدأ المباراة خلف الثنائي الدفاعي جيروم أوبوكو وجوناس أدجيتي. ومن المتوقع أن يحتفظ الظهيران جيديون مينساه ومارفن سينايا بمراكزهما للتصدي لتهديدات إنجلترا من الأجنحة.

في خط الوسط، سيسعى إليشا أووسو إلى تنظيم وسط الملعب إلى جانب بطل الجولة الأولى كاليب ييرينكي، الذي يحتفظ بثقة بمكانه بعد انطلاقه إلى الأمام لتسجيل هدف الفوز الدرامي في الدقيقة 95. في الخطوط الهجومية، سيسعى أنطوان سيمينيو إلى مواصلة أدائه الرائع الذي أهّله لنيل لقب أفضل لاعب في المباراة، داعماً النجم المخضرم جوردان أيو في المقدمة. في الوقت نفسه، سيشغل كمالدين سليمانا وإرنست نواما الجناحين، على الرغم من أن المهاجم المباشر براندون توماس-أسانتي يضغط بقوة من أجل المشاركة في التشكيلة الأساسية بعد أن قدم تمريرة حاسمة في الدقائق الأخيرة من المباراة في تورونتو.

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المواجهات الرئيسية بين إنجلترا وغانا

هاري كين ضد جيروم أوبوكو

بعد أن سجل ثنائية حاسمة في الشوط الأول ضد كرواتيا، يظل القائد هاري كين النقطة المحورية القاتلة والركيزة الهجومية المتميزة في خط هجوم توماس توخيل. قدم كين أداءً خالياً من الأخطاء في الجولة الأولى، مستخدماً ذكاءه العالمي المستوى للتراجع إلى العمق، وتنظيم التسلسلات الهجومية المبتكرة، واستغلال الثغرات الدفاعية للخصم داخل منطقة الجزاء بلا رحمة. وسيكون دور كين حاسماً في كسر التنظيم الدفاعي لغانا؛ حيث سيستخدم قوته البدنية ومهارته البارعة في الاحتفاظ بالكرة لإرباك المدافعين، وخلق المساحات للاعبي الوسط المبدعين المتقدمين، وإنهاء أي فرص ثمينة تمر أمامه.

وقد أُنيطت مهمة إيقافه بالمدافع المركزي جيروم أوبوكو، الذي قاد الكتلة الدفاعية المركزية لخط دفاع كارلوس كويروز خلال المباراة الافتتاحية ضد بنما. ورغم أن البنية الدفاعية الصلبة لغانا صمدت بشكل ملحوظ لتضمن فوزًا نظيفًا بنتيجة 1-0 في تورونتو، فإنها ستواجه اختبارًا فنيًّا مختلفًا تمامًا وأكثر تعقيدًا بكثير في مواجهة النجم الإنجليزي. يجب على أوبوكو الحفاظ على تركيز تام وتواصل لا تشوبه شائبة في المناطق المركزية، مع ضمان استغلال تمركزه المتميز لتحييد تحركات كين الحادة ومنع قائد المنتخب الإنجليزي من الدوران وتمرير الكرة إلى المهاجمين في الثلث الأخير من الملعب.

جود بيلينغهام ضد كاليب ييرينكي

يُعد جود بيلينغهام القلب النابض والشرارة الإبداعية الديناميكية للمنتخب الإنجليزي، وقد سيطر تمامًا على وتيرة المباراة في الجولة الأولى، وتوج أداءً رائعًا بهدف حاسم في الشوط الثاني لاستعادة تقدم إنجلترا أمام كرواتيا. أمام غانا، سيكون هدفه الأساسي هو إيجاد المساحات بين الخطوط، وتجاوز الازدحام في وسط الملعب بسرعة عمودية عالية، وإطلاق هجمات سريعة في الوسط. إذا أتيح لبيلينغهام الوقت والمساحة للالتفاف والانطلاق نحو خط الدفاع في الثلث الأوسط، فإن رؤيته وركضه المباشر المتفجر سيؤديان بسهولة إلى زعزعة توازن التشكيلة الدفاعية لغانا.

وسيسعى لاعب خط الوسط البارز في غانا وبطل الجولة الأولى كاليب ييرينكي إلى تعطيل هذا الإيقاع الإبداعي السلس. وقد أثبت ييرينكي قيمته الهائلة في المباراة الافتتاحية عندما انطلق إلى الأمام ليحرز هدف الفوز الدرامي في الدقيقة 95 ضد بنما. ومع ذلك، سيخضع عمله الدفاعي بعيدًا عن الكرة لاختبار صعب للغاية في ملعب بوسطن. يجب على ييرينكي أن يدير مواقعه الدفاعية بشكل هجومي لإغلاق المساحات المركزية، والضغط على نقاط انطلاق بناء الهجمات العميقة لبيلينغهام، وحماية خط دفاعه الخلفي الأربعة لضمان ألا يسيطر «الأسودالثلاثة» تمامًا على الثلث الأوسط ويحصروا غانا في قوقعة دفاعية لا يمكنها الصمود.

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كيف تبدو الاحتمالات في المجموعة L؟

بعد الجولة الافتتاحية من المباريات، تشكلت منافسة شديدة في صدارة المجموعة L. تحتل إنجلترا الصدارة برصيد ثلاث نقاط وفارق أهداف +2 بعد فوزها الساحق 4-2 على كرواتيا في دالاس. وتليها غانا عن قرب في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط وفارق أهداف +1 بعد فوزها الصعب 1-0 على بنما في تورونتو.

وبذلك، تظل كل من كرواتيا وبنما في قاع الترتيب برصيد صفر نقطة. وتُعد هذه المباراة ضمن الجولة الثانية، التي تُقام على ملعب بوسطن، نقطة تحول حاسمة من الناحية الحسابية للفريقين المتصدرين، اللذين يسعيان إلى تأمين فرص تأهلهما قبل الجولة الأخيرة من المباريات.

في حال فوز إنجلترا

فإن فوز فريق توماس توخيل سيرفع رصيد «الأسود الثلاثة» إلى ست نقاط، مما يضعهم على أعتاب التأهل التلقائي إلى دور الـ32. واعتمادًا على النتيجة المتزامنة لمباراة كرواتيا وبنما، قد يضمن فوز إنجلترا لها رسميًا احتلال أحد المركزين الأولين قبل جولة واحدة من نهاية الدور الأول. والأهم من ذلك، أنه سيمنحهم هامش أمان لا يقدر بثمن قبل خوضهم المباراة الأخيرة في دور المجموعات، بينما سيبقى فريق كارلوس كويروز عالقاً عند ثلاث نقاط وتحت ضغط هائل لتحقيق نتيجة حاسمة في الجولة الثالثة ضد كرواتيا.

إذا فازت غانا

إذا حصد رجال كارلوس كويروز النقاط الثلاث، فسيؤدي ذلك إلى إفساح المجال تمامًا أمام الترتيب في المجموعة ووضع «النجومالسوداء» في الصدارة للفوز بالمجموعة L. ووصول غانا إلى ست نقاط سيضعها على عتبة الأدوار الإقصائية، مما قد يضمن تأهلها اعتمادًا على نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة. وعلى العكس من ذلك، فإن هذا السيناريو سيجمد رصيد إنجلترا عند ثلاث نقاط، مما يجبرها على خوض مواجهة حاسمة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ضد بنما، حيث يصبح تحقيق نتيجة إيجابية أمراً لا مفر منه لتجنب الوقوع في حسابات معقدة للحصول على بطاقة التأهل من المركز الثالث.

سيناريو التعادل

التعادل في فوكسبورو سيبقي البلدين متعادلين تمامًا في صدارة الترتيب برصيد أربع نقاط لكل منهما، تاركًا الترتيب النهائي للمجموعة L ليُحسم في جولة أخيرة دراماتيكية. التعادل يحافظ بنجاح على سجل كلا الفريقين خاليًا من الهزائم ويبقيهما في موقع متميز للتأهل، لكنه يبقي هوامش الأمان ضيقة. في هذه الحالة، ستخوض إنجلترا مباراتها الأخيرة ضد بنما وهي تعلم أن الفوز سيضمن لها على الأرجح صدارة المجموعة، بينما ستواجه غانا سيناريو مماثلاً ضد كرواتيا، حيث سيتابع كلا الفريقين عن كثب متغيرات فارق الأهداف لتحديد من سيتأهل بصفته متصدر المجموعة.

أخبار الفرق وقوائم اللاعبين

لم يؤكد توماس توخيل التشكيلة الأساسية المحتملة لإنجلترا قبل مباراة غانا، ولم يتم الإعلان رسمياً عن أي إصابات أو إيقافات في هذه المرحلة. ومن المتوقع صدور تحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

ويوجد كارلوس كويروز في وضع مشابه مع منتخب غانا، حيث لا توجد حتى الآن أي معلومات مؤكدة بشأن التشكيلة أو الإصابات أو حالات الإيقاف. وسيتم إضافة أخبار الفريقين فور ظهورها في الفترة التي تسبق المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى الحالي

تدخل إنجلترا هذه المباراة بسجل «فوز - فوز - خسارة - تعادل - فوز» في آخر خمس مباريات لها. وكانت آخر مباراة لها هي الفوز السهل 3-0 على كوستاريكا في 10 يونيو، بعد فوزها 1-0 على نيوزيلندا قبل أربعة أيام. وقبل هذين الفوزين في المباريات التحضيرية، خسرت إنجلترا 1-0 أمام اليابان في مارس، وتعادلت 1-1 مع أوروغواي، قبل أن تسجل فوزًا 2-0 خارج أرضها على ألبانيا في تصفيات كأس العالم. وخلال تلك المباريات الخمس، سجلت إنجلترا سبعة أهداف واستقبلت هدفين.

أما أداء غانا في الآونة الأخيرة فيثير القلق. فقد خسر فريق كويروز أربع مباريات من أصل آخر خمس مباريات خاضها، وحصل على نقطته الوحيدة من التعادل 1-1 مع ويلز في 2 يونيو. كما خسر 2-0 أمام المكسيك، و2-1 أمام ألمانيا، وتعرض لهزيمة ثقيلة بنتيجة 5-1 أمام النمسا في مارس. وتتوج الخسارة 1-0 أمام جنوب أفريقيا في ديسمبر 2025 سلسلة من النتائج التي ستثير قلق الجهاز الفني قبل مرحلة المجموعات الصعبة.

سجل المواجهات المباشرة

إنجلترا المباراة الأخيرة غانا 0 انتصار 1 تعادل 0 انتصار إنجلترا 1 - 1 غانا 1 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 1/1

سجل المواجهات المباشرة بين إنجلترا وغانا محدود في البيانات المتاحة، حيث لم يُسجل سوى لقاء واحد سابق بينهما. تعادل الفريقان 1-1 في مباراة ودية يوم 29 مارس 2011. ويُعد هذا اللقاء الوحيد هو المواجهة المؤكدة الوحيدة بين هذين المنتخبين.

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