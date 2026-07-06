نظرة مسبقة على مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلجيكا في كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلجيكا: تفاصيل المباراة

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ستنطلق مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلجيكا في 7 يوليو 2026 الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش و22:00 بتوقيت الساحل الشرقي (6 يوليو).

اقرأ المزيد: «ظروف عادلة بالنسبة لنا» - عودة فولارين بالوغون، وانتظار عودة كريستيان بوليسيتش، وفريق الولايات المتحدة بقيادة ماوريسيو بوكيتينو لديه ما يثبته: خمسة عوامل حاسمة في مواجهة بلجيكا

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المضيفان يواجهان تغييرات تكتيكية أمام «الشياطين الحمر» المليئة بالنجوم

تحتل مباراة ضخمة ومثيرة بين عمالقة كرة القدم مركز الصدارة في دور الـ16، حيث يلتقي البلدان المضيفان للبطولة، الولايات المتحدة وبلجيكا، في استاد سياتل. يقود ماوريسيو بوكيتينو منتخبًا أمريكيًا واثقًا من نفسه، يستفيد من الدعم الجماهيري الهائل على أرضه، ومصممًا على الاستفادة من خطته التكتيكية عالية الكثافة للوصول إلى ربع النهائي.

ويقف في طريقهم منتخب بلجيكا ذو الخبرة الكبيرة بقيادة رودي غارسيا. يصل «الشياطين الحمر» إلى شمال غرب المحيط الهادئ حاملين معهم خبرة فنية هائلة، متلهفين لفرض أسلوبهم من خلال صانعي اللعب النخبة في صفوفهم. وبالنسبة للولايات المتحدة، يمثل اجتياز هذه المواجهة الحاسمة في مرحلة خروج المغلوب الاختبار النهائي لعمق تشكيلتها، الأمر الذي يتطلب تركيزًا دفاعيًا لا تشوبه شائبة تحت الأضواء الساطعة لليلة صيفية حاسمة.

كيف وصل «النجوم والأشرطة» و«الشياطين الحمر» إلى هذه المرحلة

تأهلت الولايات المتحدة من دور المجموعات بعد أن حسمت صدارة المجموعة D برصيد ست نقاط، حيث تغلبت على باراغواي 4-1 وأستراليا 2-0 قبل تعثر بسيط بنتيجة 3-2 أمام تركيا. استغل لاعبو بوتشيتينو هذا الزخم لتحقيق فوز صعب بنتيجة 2-0 على البوسنة والهرسك في دور الـ32 ليضمنوا مكانهم في الدور التالي. ومع ذلك، شاب هذا الفوز خلل هيكلي كبير، حيث خسر الفريق أحد عناصر خط الهجوم الرئيسي بسبب إجراءات تأديبية.

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حجزت بلجيكا تذكرة سفرها إلى واشنطن من خلال إظهار مرونة هائلة في مجموعة شديدة التنافسية. أظهر «الشياطين الحمر» قوتهم الهجومية في الدور السابق، محققين فوزًا مثيرًا بنتيجة 3-2 على منتخب السنغال المتفوق ليضمنوا تأهلهم. بعد أن أظهر رجال غارسيا كفاءة مذهلة في الثلث الأخير من الملعب، فإنهم يمتلكون طرقًا متعددة لاختراق التشكيلات الدفاعية الصلبة.

دفعة متأخرة من الفيفا وخيارات خط الهجوم تحدد تشكيلة الفريق

شهدت الاستعدادات التكتيكية لهذه المواجهة تغييرًا دراماتيكيًا في اللحظة الأخيرة عقب نجاح استئناف قدمته الاتحاد الأمريكي لكرة القدم. ففي حين كان المهاجم النجم فولارين بالوغون يواجه في الأصل إيقافًا لمباراة واحدة بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 64 من المباراة ضد البوسنة والهرسك، إلا أن الفيفا ألغت رسميًا هذا الإيقاف. ألغت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) القرار. ونتيجة لذلك، أصبح بالوغون مؤهلاً تمامًا لقيادة خط الهجوم على أرضه، مما أزال ما بدا أنه مشكلة تكتيكية كبيرة لموريسيو بوكيتينو.

تدخل بلجيكا المباراة في حالة بدنية جيدة، على الرغم من أن المعضلات المتعلقة باختيار التشكيلة لا تزال تتركز حول هدافها التاريخي. ومن المتوقع أن يبدأ روميلو لوكاكو، الذي سجل هدفين في أربع مباريات هذا الصيف، المباراة على مقاعد البدلاء في إطار الاستمرار في إدارة عبء العمل الملقى على عاتقه. ويُتوقع أن يقود تشارلز دي كيتيلير خط الهجوم منذ البداية، يسانده كل من لياندرو تروسارد النشيط وجيريمي دوكو.

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التفوق في الأجنحة مقابل التنسيق الخبير في خط الوسط سيحددان مسار المباراة

ستتركز المعركة الاستراتيجية بشكل كبير على السيطرة المكانية في خط الوسط وسرعة الانتقالات. تعتمد خطة بلجيكا على العبقرية الخالدة لـ كيفن دي بروين، الذي سيتحكم في مجريات اللعب من المراكز المتقدمة، ساعياً إلى تمرير كرات شقية تخترق الدفاع عبر المساحات النصفية ليستغلها دوكو وتروسارد.

يجب أن تركز استراتيجية الولايات المتحدة المضادة على التنسيق في الضغط العالي وتقديم الأولوية للسلامة خلال مراحل استعادة الكرة. مع سعي تايلر آدامز وويستون ماكيني ومالك تيلمان إلى تعطيل إيقاع توزيع الكرة لدى بلجيكا، سيسعى البلدان المضيفان إلى استعادة الكرة في المناطق المركزية واستخدام السرعة الأفقية الخاطفة لكريستيان بوليسيتش لمهاجمة «الشياطين الحمر» في الهجمات المرتدة.

التشكيلات الثابتة تواجه الاختبار النهائي

تواجه الولايات المتحدة الأمريكية مهمة شاقة تتمثل في الحفاظ على تواصل لا تشوبه شائبة عبر خط دفاعها للحد من التمريرات الموجهة إلى دي بروين، مع العلم أن أي تهاون سيُعاقب عليه بلا رحمة.

يجب على بلجيكا إظهار تركيز مطلق خلال مراحل المراقبة الدفاعية، لضمان بقاء خط دفاعها الرباعي متماسكًا بشكل محكم لمنع بوليسيتش ولاعبي خط الوسط المتقدمين من استغلال المناطق الوسطى.

التشكيلة المتوقعة للولايات المتحدة الأمريكية أمام بلجيكا

فريز؛ فريمان، ريتشاردز، ريم، روبنسون؛ تيلمان، آدامز، ماكيني؛ ديست، بيبي، بوليسيتش

التشكيلة المتوقعة لبلجيكا أمام الولايات المتحدة

كورتوا؛ كاستاني، ثيات، ميشيل، دي كويبر؛ فاناكن، تيلمانز؛ تروسارد، دي بروين، دوكو؛ دي كيتيلاري

إحصائيات أساسية عن مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلجيكا

التقى منتخبا الولايات المتحدة وبلجيكا مرتين في كأس العالم FIFA: فازت الولايات المتحدة 3-0 في مرحلة المجموعات من النسخة الأولى للبطولة عام 1930 - وهي إحدى أولى المباريات في تاريخ كأس العالم - قبل أن تحقق بلجيكا فوزًا 2-1 في الوقت الإضافي في مباراة دور الـ16 في نهائيات 2014. ومنذ تلك الهزيمة عام 1930، سجلت بلجيكا ستة انتصارات متتالية على الولايات المتحدة، بما في ذلك آخر مواجهة بينهما: فوز بلجيكا 5-2 في مباراة ودية أُقيمت في أتلانتا في مارس 2026.

كان الفوز في دور الـ32 على البوسنة والهرسك هو المرة الثانية فقط التي تفوز فيها الولايات المتحدة الأمريكية بمباراة في مرحلة خروج المغلوب. وكانت المرة الوحيدة السابقة في عام 2002 عندما تغلبت على المكسيك 2-0 في دور الـ16.

كان هدف مالك تيلمان الذي وضع الولايات المتحدة الأمريكية في المقدمة 2-0 أمام البوسنة والهرسك هو الهدف الخمسين الذي تسجله الولايات المتحدة الأمريكية في تاريخ كأس العالم FIFA.

فازت بلجيكا بآخر ثلاث مباريات لها في كأس العالم FIFA ضد فرق من اتحاد الكونكاكاف، وتشمل هذه السلسلة فوزها 2-1 في الوقت الإضافي على الولايات المتحدة الأمريكية في دور الـ16 من بطولة 2014 - وهي المواجهة الوحيدة لها في مرحلة خروج المغلوب مع فريق من اتحاد الكونكاكاف.

قد يصبح تيبو كورتوا أول لاعب بلجيكي يصل إلى 20 مباراة في كأس العالم. كما سيكون ثالث حارس مرمى في تاريخ البطولة يصل إلى هذا الرقم، بعد مانويل نوير (23) وهوغو لوريس (20).

تشكيلة الولايات المتحدة الأمريكية المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: مات تيرنر، مات فريز، كريس برادي

المدافعون: سيرجينيو ديست، كريس ريتشاردز، أنطوني روبنسون، أوستون تراستي، مايلز روبنسون، تيم ريم، أليكس فريمان، ماكس أرفستن، مارك ماكنزي، جو سكالي

لاعبو الوسط: تايلر آدامز، جيو رينا، ويستون ماكيني، سيباستيان بيرهالتر، كريستيان رولدان، مالك تيلمان

المهاجمون: ريكاردو بيبي، كريستيان بوليسيتش، بريندن آرونسون، هاجي رايت، فولارين بالوغون، تيم وياه، أليخاندرو زيندياس.

تشكيلة بلجيكا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: تيبو كورتوا، سين لامينز، مايك بندرز

المدافعون: تيموثي كاستاني، زينو ديباست، ماكسيم دي كويبر، كوني دي وينتر، براندون ميشيل، توماس مونييه، ناثان نغوي، خواكين سيس، آرثر ثيات

لاعبو الوسط: كيفن دي بروين، أمادو أونانا، نيكولاس راسكين، يوري تيلمانز، هانز فاناكن، أكسل فيتسل

المهاجمون: تشارلز دي كيتيلير، جيريمي دوكو، ماتياس فرنانديز-باردو، روميلو لوكاكو، دودي لوكباكيو، دييغو موريرا، أليكسيس سايليمايكرز، لياندرو تروسارد

أخبار الفريق والتشكيلة

يواجه فريق ماوريسيو بوكيتينو غيابًا مهمًا قبل خوض هذه المباراة. ففولارين بالوغون، هداف المنتخب الأمريكي في البطولة، موقوف عن اللعب بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة البوسنة والهرسك، ولا يمكن استبداله من خلال الاستئناف. لا تتوفر حاليًا أي معلومات أخرى عن الإصابات أو الإيقافات في صفوف الولايات المتحدة، وسيتم تحديث التشكيلة المتوقعة مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

أما بالنسبة لبلجيكا، فلا توجد لدى رودي غارسيا أي مخاوف مؤكدة بشأن الإصابات أو الإيقافات في هذه المرحلة. ولا يزال التشكيل الذي تغلب على السنغال في الوقت الإضافي متاحًا بالكامل، ما لم تظهر أي مشاكل لياقية في اللحظات الأخيرة. وسيتم إضافة التحديثات فور ظهورها قبل المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

حقق المنتخب الأمريكي ثلاث انتصارات وخسر مرتين في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مباراة له هي الفوز 2-0 على البوسنة والهرسك في 2 يوليو، وهي نتيجة تم تحقيقها على الرغم من اللعب بأقل من عشرة لاعبين لأكثر من 30 دقيقة. خلال هذه المباريات الخمس، سجلت الولايات المتحدة 11 هدفاً واستقبلت ستة أهداف، وجاءت انتصاراتها الأخرى على باراغواي (4-1) وأستراليا (2-0). وجاءت الهزيمتان أمام منافسين أوروبيين، حيث خسرت 3-2 أمام تركيا و2-1 أمام ألمانيا في مباراة ودية.

أما بلجيكا، فقد فازت في ثلاث مباريات وتعادلت في اثنتين ولم تخسر أي مباراة في آخر خمس مباريات خاضتها. وكانت آخر مباراة لها هي الفوز الدرامي 3-2 على السنغال في الوقت الإضافي يوم 1 يوليو. كما فازت «الشياطين الحمر» على نيوزيلندا 5-1 وتونس 5-0، بينما تعادلت 0-0 مع إيران و1-1 مع مصر. وسجلت 14 هدفاً في المباريات الخمس واستقبلت أربعة أهداف، ولم تخسر بعد في أي من مبارياتها الخمس الأخيرة.

سجل المواجهات المباشرة

كان آخر لقاء بين هذين الفريقين في مباراة ودية أُقيمت في مارس 2026، وفازت بلجيكا بنتيجة 5-2 في أتلانتا. وقد عززت هذه النتيجة سجل المواجهات المباشرة القوي لـ«الشياطين الحمر»، الذين فازوا أيضًا على الولايات المتحدة 2-1 في دور الـ16 من كأس العالم 2014 في الوقت الإضافي، وفازوا بنتيجة 2-4 و1-0 في مباريات ودية سابقة. في المباريات الأربع المدرجة في قاعدة البيانات، فازت بلجيكا بجميعها وسجلت 12 هدفاً مقابل خمسة أهداف للولايات المتحدة.

الترتيب

احتلت الولايات المتحدة صدارة المجموعة D، بينما تصدرت بلجيكا المجموعة G قبل هذه المواجهة في دور الـ16.