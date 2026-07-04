نظرة مسبقة على مباراة المكسيك وإنجلترا في كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

المكسيك ضد إنجلترا: تفاصيل المباراة

ستنطلق مباراة المكسيك ضد إنجلترا في 6 يوليو 2026 الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش و22:00 بتوقيت الساحل الشرقي (5 يوليو).

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«الأسود الثلاثة» يتسلقون قمة إيفرست الخاصة بهم في الحصن الأسطوري لكرة القدم

تحتل مباراة ضخمة حقًا مركز الصدارة في دور الـ16، حيث تستقبل المكسيك، إحدى الدولتين المضيفتين للبطولة، منتخب إنجلترا على ارتفاع مدينة مكسيكو الشهير. يقود خافيير أغيري منتخب «إل تري» الذي يقدم أداءً خالٍ من الأخطاء، ويحظى بموجة هائلة من الحماس الوطني، وهو مصمم على الاستفادة من حصنه الأسطوري على أرضه لضمان تذكرة تاريخية إلى ربع النهائي.

ويقف في طريقه منتخب إنجلترا الصامد بقيادة توماس توخيل. نجا «الأسود الثلاثة» من موقف مرعب في الدور السابق، معتمدين على سحر اللحظات الأخيرة في البطولة للتأهل. ومع ذلك، فإن الصعود إلى ارتفاع 2,200 متر فوق مستوى سطح البحر لمواجهة البلد المضيف الذي لا يلين يمثل الاختبار النهائي للياقة البدنية والانضباط التكتيكي لمنتخب إنجلترا تحت الحرارة الحارقة لليلة صيفية في مرحلة خروج المغلوب.

كيف وصل «إل تري» و«الأسود الثلاثة» إلى هنا

حققت المكسيك حتى الآن مسيرة خالية تمامًا من الأخطاء وحطمت الأرقام القياسية في البطولة. بعد اجتياز مرحلة المجموعات بفوز متتالي على جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية والتشيك، حوّل رجال أغيري هذا الزخم إلى فوز ساحق بنتيجة 2-0 على الإكوادور في دور الـ32 بفضل هدفي الشوط الأول اللذين سجلهما خوليان كينيونيس وراؤول خيمينيز. والأهم من ذلك، أن «إل تري» لم تستقبل أي هدف حتى الآن في أربع مباريات بالبطولة، لتنهي بذلك بأسلوب رائع جفافًا مؤلمًا دام 40 عامًا في مرحلة خروج المغلوب.

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كان مسار إنجلترا نحو دور الـ16 أكثر تقلبًا وإثارة بكثير. بعد تجاوزها المجموعة L، وُضعت «الأسود الثلاثة» على حافة الهاوية من قبل منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية المتحمس في دور الـ32. وبعد تأخرهم بهدف افتتحه براين سيبينغا في الدقيقة السابعة، عانى لاعبو توخيل بشدة قبل أن يسجل القائد هاري كين ثنائية مذهلة في الدقائق الأخيرة - حيث أدرك التعادل في الدقيقة 75 وسجل هدف الفوز في الدقيقة 86 - ليضمن فوزًا صعبًا بنتيجة 2-1 ويصل رصيده في البطولة إلى خمسة أهداف.

اختبارات اللياقة البدنية في المرتفعات والشكوك حول إصابات اللاعبين الرئيسيين تؤثر على اختيارات المدربين

تدور الاستعدادات التكتيكية لهذه المواجهة القوية بشكل كبير حول المستجدات الطبية الحاسمة في كلا المعسكرين. وتركز مخاوف إنجلترا على لاعب خط الوسط المحوري ديكلان رايس، الذي عانى من شد في أوتار الركبة بعد أن لعب في مركز الظهير الأيمن ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية. ورغم مشاركة رايس في تدريبات خفيفة، إلا أن مشاركته لا تزال محل شك طفيف. ومما يزيد من تعقيد المعضلات التشكيلية التي يواجهها توخيل، أن ريس جيمس لاعب تشيلسي وجاريل كوانسا لاعب باير ليفركوزن يعانيان من مشاكل أكثر خطورة في أوتار الركبة والكاحل، مما يجعل مشاركتهما محل شك كبير.

تدخل المكسيك هذه المباراة في حالة بدنية أكثر استقرارًا بكثير، حيث تتمتع جميع لاعبي التشكيلة الأساسية بصحة جيدة. ويواجه أغيري معضلة تكتيكية مثيرة للحسد في قنوات خط الوسط الهجومي فيما يتعلق بدمج النجم الشاب المذهل جيلبرتو مورا، الذي يمكن استخدامه لإضفاء طاقة هجومية مباشرة أمام خط دفاع إنجليزي متعب.

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الضغط العالي في المرتفعات مقابل الحفاظ على الاستحواذ يحددان شروط المباراة

ستتركز المعركة الاستراتيجية بالكامل على التحمل الفسيولوجي والسيطرة على المساحات. تعتمد خطة المكسيك على نظام ضغط لا هوادة فيه وعالي الكثافة، مصمم لحصر الفرق الزائرة في نصف ملعبها، مما يسرع من تأثيرات الهواء الرقيق في المرتفعات. سيقود كينونيس وخيمينيز هذا الضغط، ساعين إلى قطع مسارات التمرير وإحداث ضغط سريع في الثلث الأخير.

يجب أن تعطي استراتيجية توخيل المضادة الأولوية للحفاظ الفعال على الاستحواذ. وإدراكًا منها أن مطاردة الكرة على ارتفاع 2,200 متر أمر قاتل، ستسعى إنجلترا إلى إبطاء وتيرة المباراة والسيطرة على وسط الملعب من خلال جود بيلينغهام. وسيهدف «الأسود الثلاثة» إلى امتصاص الموجات العاطفية الأولية للمكسيك قبل استغلال المساحات خلف الظهيرين المكسيكيين في الهجمات المرتدة لتزويد كين بالفرص الحاسمة.

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التشكيلات الثابتة تواجه الاختبار النهائي

تواجه المكسيك الاختبار النهائي لسجلها الدفاعي الخالي من الأخطاء أمام لاعب فريد من نوعه قادر على حسم المباريات، وهو هاري كين، الذي أثبت أنه لا يحتاج سوى إلى نصف فرصة لتغيير مسار مباراة في مرحلة خروج المغلوب.

تواجه إنجلترا مهمة شاقة تتمثل في الحفاظ على تماسكها التكتيكي طوال 90 دقيقة مرهقة. أي سلبية دفاعية أو تراجع رديء في التغطية، مثلما شوهد ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، سيُعاقب عليه بلا رحمة من قبل الجماهير المضيفة المعادية وخط هجوم «إل تري» الحاد.

التشكيلة المتوقعة للمكسيك أمام إنجلترا

رانجيل؛ سانشيز، مونتيس، فاسكيز، غالاردو؛ رومو، ليرا، مورا؛ ألفارادو، خيمينيز، كينونيس

التشكيلة المتوقعة لإنجلترا أمام المكسيك

بيكفورد؛ سبنس، كونسا، غويهي، أورايلي؛ رايس، أندرسون؛ ساكا، بيلينغهام، جوردون؛ كين

إحصائيات أساسية عن مباراة المكسيك وإنجلترا

خاضت المكسيك، إحدى الدولتين المضيفتين للبطولة، أربع مباريات في البطولة على ملعب أزتيكا الشهير، ولم تخسر أبدًا أي مباراة في كأس العالم على هذا الملعب (8 انتصارات، تعادلان).

يمكن أن تصبح المكسيك ثاني فريق في تاريخ كأس العالم يحافظ على شباكه نظيفة في أول خمس مباريات له في نسخة واحدة من البطولة، مكرراً إنجاز إيطاليا في عام 1990.

سجل هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، 5 أهداف حتى الآن في البطولة، مما يجعله أفضل هداف في تاريخ إنجلترا في كأس العالم برصيد 13 هدفاً.

يفضل منتخب إنجلترا بقيادة توماس توخيل أسلوب اللعب القائم على الاستحواذ على الكرة، في حين ينجح منتخب المكسيك بقيادة خافيير أغيري في اللعب بأسلوب انتقالي أكثر مباشرة وعالي الكثافة.

تدخل إنجلترا هذه المباراة بعد سلسلة من أربع انتصارات متتالية على المكسيك في جميع المسابقات منذ عام 1986.

تشكيلة المكسيك المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: راؤول رانجيل، غييرمو أوتشوا، كارلوس أسيفيدو

المدافعون: خورخي سانشيز، إسرائيل رييس، سيزار مونتيس، يوهان فاسكيز، خيسوس غالاردو، ماتيو تشافيز

لاعبو الوسط: إريك ليرا، أوربيلين بينيدا، ألفارو فيدالغو، روبرتو ألفارادو، بريان جوتيريز، لويس رومو، إدسون ألفاريز، أوبيد فارغاس، جيلبرتو مورا، لويس تشافيز

المهاجمون: سيزار هويرتا، أليكسيس فيغا، جوليان كينونيس، غييرمو مارتينيز، أرماندو غونزاليس، سانتياغو جيمينيز، راؤول جيمينيز

تشكيلة إنجلترا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: دين هندرسون، جوردان بيكفورد، جيمس ترافورد

المدافعون: دان بيرن، مارك غويهي، ريس جيمس، إيزري كونسا، تينو ليفرامينتو، نيكو أورايلي، جاريل كوانسا، جيد سبنس، جون ستونز

لاعبو الوسط: إليوت أندرسون، جود بيلينغهام، إبيريتشي إيزي، جوردان هندرسون، كوبي ماينو، ديكلان رايس، مورغان روجرز

المهاجمون: أنتوني جوردون، هاري كين، نوني مادويكي، ماركوس راشفورد، بوكايو ساكا، إيفان توني، أولي واتكينز

أخبار الفريق والتشكيلة

يدير خافيير أغيري منتخب المكسيك في مباراة دور الـ16 هذه. لم يتم تأكيد أي إصابات أو إيقافات في صفوف «إل تري» قبل المباراة، ولم يتم الإعلان عن التشكيلة المحتملة في هذه المرحلة. سيتم إضافة المزيد من التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يتولى توماس توخيل قيادة منتخب إنجلترا، ولا توجد أي أخبار مؤكدة عن إصابات أو إيقافات في الوقت الحالي. لم يتم الإعلان عن التشكيلة المتوقعة، لكن من المتوقع ظهور أخبار الفريق في الفترة التي تسبق مباراة الأحد. تابعونا لمعرفة آخر المستجدات.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

تصل المكسيك إلى دور الـ16 بعد أن حققت خمس انتصارات في آخر خمس مباريات خاضتها في جميع المسابقات. فاز فريق أغيري على الإكوادور 2-0 في آخر مباراة خاضها، وهي مباراة في دور الـ32 على ملعب أزتيكا في 1 يوليو. كما فاز المنتخب المكسيكي بجميع مبارياته الأربع في مرحلة المجموعات، بما في ذلك الفوز الساحق 5-1 على صربيا في مباراة ودية قبل البطولة، والفوز 3-0 على جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية لمشاركته في كأس العالم. وسجل «إل تري» 13 هدفًا في تلك المباريات الخمس، ولم يستقبل سوى هدف واحد فقط، في المباراة الودية ضد صربيا.

كما فازت إنجلترا بأربع من مبارياتها الخمس الأخيرة، وكانت النتيجة الوحيدة غير المثالية هي التعادل 0-0 أمام غانا في مرحلة المجموعات. وكانت آخر نتائجها هي الفوز 2-1 بعد أن كانت متأخرة أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية في 1 يوليو، حيث كان ثنائي كين في الدقائق الأخيرة حاسماً. وفاز فريق توخيل على كرواتيا 4-2 في الجولة الأولى وهزم بنما 2-0، وسجل تسعة أهداف في المباريات الخمس بينما استقبل ثلاثة أهداف.

سجل المواجهات المباشرة

المكسيك آخر مباراتان إنجلترا 0 انتصار 0 تعادل 2 انتصاران إنجلترا 3 - 1 المكسيك

إنجلترا 4 - 0 المكسيك 1 الأهداف المسجلة 7 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 2/2 سجل كلا الفريقين 1/2

تغطي بيانات المواجهات المباشرة لقاءين، كلاهما وديان أُقيمتا في إنجلترا. كان آخرهما فوز إنجلترا 3-1 في 24 مايو 2010، تلاه فوز إنجلترا 4-0 في 25 مايو 2001. فازت إنجلترا في كلتا المباراتين بنتيجة إجمالية بلغت 7-1. تمثل مباراة دور الـ16 هذه أول لقاء تنافسي بين الفريقين في قاعدة البيانات.

الترتيب

احتلت المكسيك صدارة المجموعة أ، بينما حلت إنجلترا في المركز الأول بالمجموعة ل.