نظرة مسبقة على مباراة اسكتلندا ضد البرازيل في كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

اسكتلندا ضد البرازيل: تفاصيل المباراة

كأس العالم - المجموعة 3 هارد روك

ستنطلق مباراة اسكتلندا ضد البرازيل في 24 يونيو 2026 الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش و17:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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اسكتلندا ضد البرازيل: سياق المباراة

تحمل المواجهة المرتقبة في فلوريدا تداعيات هائلة، حيث تسعى كلتا الدولتين المنتميتين للمجموعة C إلى تعزيز أو إنقاذ حملتيهما بعد مباريات الجولة الثانية التي اتسمت بشدة التنافس. بعد الجولة الثانية من المباريات التي أحدثت تغييرات جذرية في ديناميكيات المجموعات في مرحلة مبكرة - حيث أكدت البرازيل، إحدى القوى الكبرى، هيمنتها بفوزها الساحق 3-0 على هايتي في فيلادلفيا، بينما اضطرت اسكتلندا بشكل محبط إلى التخلي عن نقاط في هزيمة صعبة بنتيجة 1-0 أمام المغرب في بوسطن - تقلص هامش الخطأ في ملعب ميامي (ملعب هارد روك) بشكل كبير. يتوجه الفريقان إلى ميامي غاردنز وهما يدركان أن القدرة على التكيف التكتيكي والتعافي البدني السريع من تلك المواجهات المكثفة ستحددان بشكل كامل مسار طموحاتهما في دور خروج المغلوب.

يجب على كارلو أنشيلوتي، مدرب البرازيل، أن يضمن حفاظ فريقه على التركيز الدفاعي والكفاءة التهديفية بعد الأداء المهيمن الذي وضعهم في موقع يتيح لهم التحكم بشكل كامل في مصير تأهلهم. وستعتمد البرازيل على نقاط قوتها الهجومية الديناميكية - التي يرتكز عليها الإبداع البارع للوكاس باكيتا والسرعة المرعبة في الانتقالات الهجومية لفينيكوس جونيور، الذي سجل هدفاً في الجولة الثانية - لفرض إيقاع المباراة، والسيطرة على المناطق الوسطى، واختراق خط دفاع أوروبي يتمتع بانضباط شديد. وفي المقابل، يقف فريق اسكتلندا المتماسك هيكلياً والمتحمس بقيادة ستيف كلارك. وبفضل تشكيلة تزخر باللاعبين ذوي اللياقة البدنية من الطراز الأول، يمتلك الاسكتلنديون خطة دفاعية صلبة وميزة هجومية قاتلة في الهجمات المرتدة بقيادة سكوت ماكتوميناي وجون ماكجين، والتي تزدهر عندما يتطلب الأمر انضباطاً لا تشوبه شائبة.

ستُقام هذه المواجهة في ملعب ميامي المتطور، وستكون بمثابة مباراة شطرنج معقدة من التعديلات التكتيكية. لا يستطيع أي من الفريقين تحمل أي انهيار دفاعي آخر في مراحل الانتقال، مما يجعل التواصل في وسط الملعب والتتبع الرأسي السريع العناصر الحاسمة. ستنظر البرازيل إلى هذه المباراة على أنها المنصة المثالية لترسيخ مكانتها كمتصدرة للمجموعة دون أي هزيمة، بينما تدخل اسكتلندا الملعب حريصةً على تسخير روحها الجريئة، واستغلال المساحات التي يتركها الظهيران المتقدمون، وتحقيق نتيجة حاسمة بتحقيق النقاط الكاملة لضمان تأهلها بأمان من المجموعة C. ومع بدء تبلور الترتيب في المجموعة، ستسيطر الأهمية البالغة لتأمين مكانها في الأدوار الإقصائية على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الثانية؟

اسكتلندا 0–1 المغرب

عاش فريق ستيف كلارك أمسية محبطة للغاية في ملعب بوسطن، حيث أجبره هدف افتتاحي سريع للغاية على الاستسلام لهزيمة صعبة بنتيجة 1-0 أمام منتخب المغرب الذي أظهر كفاءة هجومية عالية. واجه الاسكتلنديون أزمة تكتيكية فورية في الدقيقة الثانية فقط، عندما كان إسماعيل سايباري الأسرع في الاستجابة ليمنح منتخب شمال إفريقيا التقدم.

رفضت اسكتلندا الاستسلام أمام هذه الضربة المبكرة، وردت بالتزام بدني لا هوادة فيه وانضباط تكتيكي في سعيها لتحقيق التعادل. صمد هيكلها الدفاعي المعروف بقوة ليحرم المغرب من أي مساحة إضافية، لكن الإلهام كان صعب المنال في الثلث الأخير من الملعب. اشتدت التوترات في أواخر الشوط الثاني عندما تلقى القائد آندي روبرتسون بطاقة صفراء في الدقيقة 65 مع تزايد الإحباط. وعلى الرغم من قيام كلارك بإجراء تغييرات وإشراك لاعبين هجوميين مثل ليندون دايكس وبن غانون-دوك في المباراة، لم تتمكن اسكتلندا من اختراق الكتلة الدفاعية المنخفضة العنيدة للمغرب، مما تركها خالية الوفاض.

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البرازيل 3-0 هايتي

قدم رجال كارلو أنشيلوتي عرضاً يتسم بالانضباط الشديد والسيطرة التامة في ملعب فيلادلفيا، وحافظوا على شباكهم نظيفة تماماً ليتغلبوا بسهولة على هايتي بفوز حيوي بنتيجة 3-0. فرضت «السيليساو» سيطرتها الكاملة على إيقاع الاستحواذ منذ صافرة البداية، وخنقت خط الدفاع المنخفض لهايتي وفرضت وتيرة هجومية لا هوادة فيها.

وجاء الهدف الحاسم في الدقيقة 23 عندما نجح المهاجم ماتيوس كونها في اختراق خط دفاع هايتي ببراعة ليسجل الهدف الأول. وضاعف كونها رصيده التهديفي في الدقيقة 36 بلمسة نهائية دقيقة أخرى، ليضع البرازيل في موقع القيادة. وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة، استغل الجناح النجم فينيسيوس جونيور هجمة انتقالية سريعة في الدقائق الإضافية من الشوط الأول ليسجل الهدف الثالث الرائع. نجح التنظيم الهيكلي الصارم الذي اعتمده أنشيلوتي في التحكم التام في وتيرة المباراة بعد الاستراحة، مما حصر هايتي في هجمات مرتدة نادرة وقليلة الفاعلية، بينما أنهى البرازيل الدقائق المتبقية براحة تامة ليضمن حصد النقاط الثلاث.

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ما هي التعديلات التكتيكية التي يجب على المدربين إجراؤها؟

البرازيل (كارلو أنشيلوتي)

لا يحتاج كارلو أنشيلوتي إلى التخلي عن الخطة الهجومية الجريئة وسريعة الوتيرة التي سمحت للمنتخبالبرازيلي بتحقيق فوز حاسم بنتيجة 3-0 على هايتي في فيلادلفيا. إن الحركة العمودية، والتناوب الحاد على الأجنحة، والتميز في الهجمات الانتقالية بقيادة نجوم فنيين مثل فينيسيوس جونيور، تثبت أن البرازيل تمتلك الأدوات التكتيكية اللازمة للسيطرة على المباريات على الساحة العالمية.

ومع ذلك، يجب على أنشيلوتي أن يضمن حفاظ فريقه على التركيز الدفاعي التام في مواجهة الفرق التي تعيق الاستحواذ على الكرة بفعالية. في مبارياتها السابقة، تركت البنية الهجومية العدوانية للبرازيل أحيانًا مساحات شاسعة مكشوفة عندما كان الظهيران يتقدمان عميقًا إلى الثلث الأخير من الملعب. أمام منتخب اسكتلندا الذي يعتمد على قوة بدنية هائلة، فإن فقدان الكرة بسهولة أثناء التمرير سيكون أمراً قاتلاً. يجب أن يركز التعديل الأساسي الذي سيقوم به أنشيلوتي على محور خط الوسط الدفاعي - وبالتحديد أن يطالب لاعبي خط الوسط المركزيين بوعي تام بمواقعهم لإغلاق المساحات النصفية المركزية ومنع مهاجمي الهجمات المرتدة الأوروبيين من عزل قلب دفاعه.

اسكتلندا (ستيف كلارك)

لا يحتاج ستيف كلارك إلى التخلي تمامًا عن النموذج العملي الذي مكن فريقه من السيطرة على فترات طويلة من المباراة، قبل أن تؤدي ضربة سريعة في بداية اللقاء إلى هزيمته بنتيجة 1-0 في مباراة متقاربة أمام المغرب في بوسطن. لا يزال الإطار الدفاعي الأساسي والحضور البدني القوي في خط الوسط من المزايا التي يمكن الاعتماد عليها، لكن الجولة الثالثة تتطلب إعادة ضبط هجومية دقيقة في كيفية سيطرة الفريق على الكرة وتقدمها.

في مواجهة الحاجز الدفاعي البرازيلي العالي والعدواني، فإن البقاء في تشكيلة أفقية تمامًا أو تمرير الكرة ببطء شديد في الثلث الأوسط سيؤدي إلى إرهاق لا يمكن تحمله ومسارات هجومية يمكن توقعها. يجب أن تركز تعديلات كلارك التكتيكية على خط الوسط، بتوجيه قادة خط الوسط المخضرمين مثل سكوت ماكتوميناي إلى نقل الكرة إلى الأمام بسرعة رأسية أكبر بكثير عند استعادة الكرة. وعندما تتقدم اسكتلندا، يجب عليها استغلال الممرات الجانبية التي يتركها الظهيران البرازيليان المتقدمان بشكل هجومي. وسيكون الاستفادة من الانطلاقات المتداخلة المباشرة والانفجارية للظهيرين الجناحين الديناميكيين لتمديد خط الدفاع البرازيلي أمرًا حاسمًا لتفكيك تشكيلهم الدفاعي المتماسك. ويعد هذا التوسع الجانبي أمرًا بالغ الأهمية لتحرير المساحات الصغيرة عالية القيمة التي يمكن للمهاجمين استغلالها، مما يمنع تضييق المساحات الهجومية تمامًا في الازدحام المركزي.

ما هي آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثالثة؟

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أخبار منتخب اسكتلندا

يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه ستيف كلارك قبل التوجه إلى ملعب ميامي المتطور في معالجة مشكلة الفعالية الهجومية لفريقه في الثلث الأخير من الملعب، مع إدارة العبء البدني لنجومه الرئيسيين. ولحسن حظ الاسكتلنديين، خرجوا من هزيمتهم المثيرة 1-0 أمام المغرب دون أي مخاوف جديدة من الإصابات أو الإيقافات، مما يتيح لكلارك مجموعة قوية للغاية للاختيار من بينها.

ستعتمد اسكتلندا على نظامها التكتيكي المثبت 3-5-2. سيحتفظ الحارس أنجوس غان بمكانه بين القائمين، متطلعاً إلى حماية أفضل بكثير من خط دفاعه. وسيواصل المدافعان جاك هندري وغرانت هانلي شراكتهما الدفاعية إلى جانب كيران تيرني في خط الدفاع المكون من ثلاثة لاعبين.

وسيبقى تشكيل خط الوسط كما كان في المباراة السابقة لتحقيق التوازن في التغطية الدفاعية. وسيتولى ناثان باترسون والقائد آندي روبرتسون - الذي يجب أن يتوخى الحذر بعد حصوله على بطاقة صفراء في الجولة الثانية - مهام الظهيرين الجناحين. وفي قلب الملعب، سيقود رايان كريستي ولويس فيرغسون وجون ماكجين تشكيل الماس المركزي لضمان الاستقرار في المراحل الانتقالية والمقاومة البدنية في مواجهة كتلة دفاعية فنية للخصم.

يظل خط الهجوم المباشر هو النقطة المحورية التي لا جدال فيها لتهديد اسكتلندا الهجومي. ويستعد نجم خط الوسط سكوت ماكتوميناي لمواصلة شراكته الهجومية المتقدمة إلى جانب تشي آدامز لقيادة الهجوم، موفراً القوة البدنية الضرورية في الثلث الأخير من الملعب لكسر دفاع مضغوط.

أخبار منتخب البرازيل

يواجه كارلو أنشيلوتي معضلة اختيار أكثر راحةً لكنها معقدة بنفس القدر، في الوقت الذي يستعد فيه بفريقه لإنهاء مسيرته التأهيلية في المجموعة C. وأهم ما يشغل الرأي العام حول «المنتخب البرازيلي» هو كيفية التعامل مع الأعباء البدنية الهائلة والزخم النفسي الناتج عن انتصاراته المتتالية دون استقبال أهداف، بما في ذلك الفوز الساحق 3-0 على هايتي في فيلادلفيا، والذي تطلب أسلوبًا هجوميًا دقيقًا وعالي الكثافة منذ صافرة البداية أمام جماهير متشوقة.

سيتمحور الأساس الهيكلي للمنتخب البرازيلي حول تشكيلة 4-4-2 تتسم بانضباط شديد ومرونة كبيرة. على الصعيد الدفاعي، سيشكل المدافعان ماركيهينوس وغابرييل ماغالهايس دعامة خط الوسط للحفاظ على الأساس الصلب الذي بنى عليه الفريق مسيرته في البطولة. ويجب على الظهير الأيسر دوغلاس سانتوس توخي الحذر بعد حصوله على بطاقة صفراء في الجولة الثانية، بينما يتولى دانيلو مهام الظهير الأيمن المقابلة لحماية حارس المرمى أليسون بيكر.

وسيسعى خط الوسط إلى التحكم في وتيرة المباراة وفرض إيقاع الاستحواذ. سيشكل كاسيميرو وبرونو غيمارايس درع خط الوسط، ويحيط بهما لوكاس باكيتا على الجناح الأيسر والنجم البارز فينيسيوس جونيور.

أما في المقدمة، فخط الهجوم مستعد لخوض مباراة مكثفة. بطل الجولة الثانية الذي سجل ثنائية، ماتيوس كونها، جاهز لقيادة الهجوم إلى جانب رافينيا لتثبيت قنوات الهجوم المركزية، وتوفير الشرارة الانتقالية الضرورية في الثلث الأخير من الملعب لمعاقبة اسكتلندا في الهجمات المرتدة.

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المواجهات الرئيسية بين اسكتلندا والبرازيل

ماتيوس كونها ضد جاك هندري

بعد أن قاد خط الهجوم باعتباره النقطة المحورية الخطيرة في هجوم كارلو أنشيلوتي، يظل ماتيوس كونها الرأس الحربة المليئة بالطاقة والثقة في خط هجوم البرازيل. لعب كونها دورًا سلسًا في المقدمة لقيادة هجوم «السيليساو» ضد هايتي. وسيكون دور كونها بالغ الأهمية في اختراق التشكيلة الدفاعية الاسكتلندية ذات الخبرة الفنية؛ حيث يجب عليه استخدام سرعته الرأسية المتفجرة، وغريزته الهجومية الحادة، ومعدل عمله الدؤوب لتمديد خط دفاع الخصم، وإخراج المراقبين عن مواقعهم، وفتح قنوات حاسمة في الثلث الأخير ليستغلها شريكه في الهجوم رافينها.

وقد أُنيطت مهمة إيقافه بظهير الوسط جاك هندري، الذي يُعد الدعامة الدفاعية بلا منازع لخط دفاع ستيف كلارك. قاد هندري الكتلة الدفاعية المركزية خلال مباريات اسكتلندا الافتتاحية، وساعد الاسكتلنديين في الحفاظ على هيكل دفاعي صلب لفترات طويلة أمام المغرب، على الرغم من الخسارة الصعبة بنتيجة 1-0. ورغم أن خط دفاع اسكتلندا صمد بشكل ملحوظ تحت الضغط، إلا أنه سيواجه مستوى مختلفًا من الحركات الهجومية المباشرة ذات المستوى العالمي في مواجهة منافس من أمريكا الجنوبية. يجب على هندري الحفاظ على تركيز مطلق وتواصل لا تشوبه شائبة في المناطق الوسطى جنبًا إلى جنب مع غرانت هانلي وكيران تيرني، مع ضمان استخدامه لتمركزه المتميز لتحييد انطلاقات كونها الحادة في الوسط ومنع البرازيل من اكتساب زخم انتقالي مبكر.

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سكوت ماكتوميناي ضد كاسيميرو

يُعتبر لاعب الوسط سكوت ماكتوميناي القلب النابض والمحرك الهجومي الأساسي للمنتخب الاسكتلندي، وهو مكلف بمهمة تحديد إيقاع الاستحواذ البدني وفتح خطوط دفاع الخصم لصالح الاسكتلنديين. وقد أدى ماكتوميناي دوره ببراعة في مركز متقدم في الهجوم خلال مباراة المغرب، ساعياً إلى تجاوز الضغط الشديد وإطلاق شرارة الإبداع في الوسط. أمام البرازيل، سيكون هدفه الأساسي هو إيجاد المساحات بين الخطوط، وتوزيع الكرة بسرعة عمودية عالية، والانطلاق متأخراً إلى منطقة الجزاء لاستغلال التمريرات العرضية من ناثان باترسون وآندي روبرتسون. وإذا أتيح لماكتوميناي الوقت والمساحة الكافيان للالتفاف ومواجهة خط الدفاع، فإن بنيته الجسدية المتميزة وحسه التهديفي سيؤديان بسهولة إلى زعزعة توازن الكتلة الدفاعية البرازيلية.

ويسعى لاعب خط الوسط البرازيلي البارز كاسيميرو إلى تعطيل هذا الإيقاع الإبداعي السلس. فقد كان بمثابة عماد خط الوسط في الجولة الثانية، حيث وفر حماية تكتيكية حيوية خلال الفوز الساحق 3-0 على هايتي. ومع ذلك، سيخضع عمله الدفاعي بعيدًا عن الكرة وانضباطه في المراحل الانتقالية لاختبار قاسٍ في ملعب ميامي. يجب على كاسيميرو أن يدير موقعه بشكل هجومي جنبًا إلى جنب مع شريكه في الوسط برونو غيمارايس لتضييق المساحة في الوسط، والضغط على محركات بناء الهجمات العميقة لمكتوميناي، وحماية خط دفاعه الخلفي الأربعة لضمان ألا تهيمن اسكتلندا تمامًا على الثلث الأوسط وتحصر البرازيل في قوقعة دفاعية لا يمكن تحملها.

كيف تبدو الاحتمالات في المجموعة C؟

بعد الجولة الثانية من المباريات، أصبح الترتيب في المجموعة C متقاربًا بشكل استثنائي. تتصدر البرازيل المجموعة برصيد أربع نقاط وفارق أهداف +3 عقب فوزها الساحق 3-0 على هايتي، متعادلة في النقاط مع المغرب (فارق أهداف +1). وتليها اسكتلندا عن قرب في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط وفارق أهداف صفر.

وهذا يترك هايتي في قاع الترتيب بدون أي نقاط. وتعد مباراة الجولة الثالثة المقبلة في ملعب ميامي نقطة تحول حاسمة من الناحية الحسابية لاسكتلندا، في سعيها لإنقاذ فرصها في التأهل قبل الدخول في الجولة الأخيرة من المباريات.

في حال فوز اسكتلندا

فإن فوزًا تاريخيًا لفريق ستيف كلارك سيرفع رصيد الاسكتلنديين إلى ست نقاط، مما يضمن لهم على الفور التأهل التلقائي إلى دور الـ32. واعتمادًا على النتيجة المتزامنة لمباراة المغرب ضد هايتي، فإن الفوز سيرفع اسكتلندا إلى المركز الأول أو الثاني، ويضمن لها إنهاء التصفيات ضمن المراكز الأولى، ويقضي تمامًا على أي اعتماد على سيناريوهات التأهل ببطاقة دعوة. في المقابل، ستجمد هذه النتيجة رصيد البرازيل عند أربع نقاط، مما يجبر «السيليساو» على الترقب بقلق لنتيجة المباراة الموازية أو الأمل في التأهل كواحدة من أفضل الفرق التي تحتل المركز الثالث.

في حال فوز البرازيل

إذا حصد رجال كارلو أنشيلوتي النقاط الثلاث، فسيكملون بذلك مسيرة خالية من الهزائم في مرحلة المجموعات بالنسبة لهذا العملاق، ويضعون اسكتلندا في موقف حرج للغاية. ووصول البرازيل إلى سبع نقاط سيسمح لها بالتأهل كمتصدرة للمجموعة أو وصيفة لها مع أقصى قدر من الزخم النفسي. وعلى العكس من ذلك، فإن هذا السيناريو سيجمد رصيد اسكتلندا عند ثلاث نقاط، مما يضع مصيرها بالكامل في أيدي تصنيفات الفرق التي تحتل المركز الثالث، حيث يجعل نظام المجموعات المكون من 48 فريقًا حصول أي فريق على ثلاث نقاط مع فارق أهداف سلبي أمرًا شديد التقلب بالنسبة لبقائه في البطولة.

سيناريو التعادل

وإذا حصدت البرازيل نقطة واحدة في فلوريدا، فستصبح رصيدها خمس نقاط، مما يضمن لها التأهل بأمان إلى الأدوار الإقصائية. أما بالنسبة لاسكتلندا، فإن رفع رصيدها إلى أربع نقاط سيبقيها في المركز الثالث شريطة ألا تخسر المغرب أمام هايتي. ورغم أن التعادل لا يضمن التأهل بشكل قاطع، إلا أن احتلال المركز الثالث برصيد أربع نقاط وفارق أهداف محايد تمامًا (0) يوفر تاريخيًا هامش أمان قويًّا للغاية يضمن لها بسهولة الحصول على بطاقة التأهل كفريق بديل إلى دور الـ32.

أخبار الفرق والتشكيلات

يدير منتخب اسكتلندا المدرب ستيف كلارك، على الرغم من عدم توفر أي معلومات مؤكدة حالياً بشأن الإصابات أو حالات الإيقاف في هذه المباراة. ولم يتم الإعلان عن التشكيلة الأساسية المحتملة في هذه المرحلة. وسيتم إضافة المستجدات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يقود البرازيل كارلو أنشيلوتي. لم يتم تأكيد أي تفاصيل بشأن الإصابات أو الإيقافات، ولم يتم الإعلان عن التشكيلة المتوقعة بعد، على الرغم من أن حالة نيمار البدنية لا تزال مصدر قلق كبير قبل المباراة. سيتم تقديم المزيد من أخبار الفريق فور توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى الحالي

تصل اسكتلندا إلى ميامي بعد أن حققت ثلاث انتصارات في آخر خمس مباريات خاضتها. وكانت آخر نتائجها هي الفوز 1-0 على هايتي في المباراة الافتتاحية لكأس العالم يوم 14 يونيو، وهو فوز صعب حققته بعد صراع شاق وأنهى انتظارًا طويلاً لتحقيق فوز في البطولة. وقبل ذلك، حقق فريق كلارك انتصارات ودية رائعة على بوليفيا (4-0) وكوراكاو (4-1)، مظهراً عزيمة هجومية حقيقية في الفترة التي سبقت البطولة. وجاءت هزيمتاه في تلك السلسلة أمام كوت ديفوار واليابان، وكلاهما بنتيجة 1-0 في مارس.

تشير النتائج الخمس الأخيرة للبرازيل إلى ثلاثة انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة. وكانت آخر مباراة خاضها المنتخب البرازيلي هي التعادل 1-1 مع المغرب في كأس العالم يوم 13 يونيو. وقبل ذلك، فاز فريق أنشيلوتي على مصر 2-1 وسحق بنما 6-2 في مباريات ودية قبل البطولة، كما هزم كرواتيا 3-1 في أبريل. وكانت هزيمته الوحيدة في تلك الفترة هي الخسارة 2-1 أمام فرنسا في مارس.

سجل المواجهات المباشرة

إسكتلندا المباراة الأخيرة البرازيل 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار البرازيل 2 - 0 إسكتلندا 0 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 0/1

البيانات المتوفرة عن المواجهات المباشرة بين هاتين الدولتين محدودة. أحدث مواجهة مسجلة هي مباراة ودية أُقيمت في 27 مارس 2011، وفازت فيها البرازيل بنتيجة 2-0 على أرضها. ولا تتوفر سوى مباراة واحدة في مجموعة البيانات الحالية، لذا لا يمكن استخلاص أنماط تاريخية أوسع نطاقًا من السجلات المتوفرة.

الترتيب



