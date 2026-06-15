نظرة عامة على مباراة كندا وقطر في كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 2 بي سي بليس

ستنطلق مباراة كندا ضد قطر في 18 يونيو 2026 الساعة 18:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و22:00 بتوقيت غرينتش.

كندا ضد قطر: سياق المباراة

استهلت كندا، البلد المضيف المشارك والمصنفة في المرتبة 30 عالمياً حسب تصنيف الفيفا، مشوارها في البطولة بتعادل 1-1 مع البوسنة. من ناحية أخرى، حققت قطر تعادلاً دراماتيكياً 1-1 مع سويسرا بهدف التعادل في الدقيقة 94. قد تكون المجموعة ب واحدة من أكثر المجموعات تنافسية في كأس العالم.

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من هم مدرب كندا ولاعبوها الرئيسيون؟

سيعتمد مدرب كندا جيسي مارش، الذي كان يعمل سابقًا مع فريق ليدز يونايتد، بشكل كبير على جودة وخبرة الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ ألفونسو ديفيز، الذي عاد مؤخرًا من إصابة طويلة في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا المثيرة ضد باريس سان جيرمان في مايو. كما يجب الانتباه إلى لاعب وسط ساسولو إسماعيل كوني ومهاجم يوفنتوس جوناثان ديفيد.

تأهل المنتخب الكندي للرجال إلى كأس العالم FIFA ثلاث مرات في تاريخه، وهي في أعوام 1986 و2022 والآن 2026. سجل ديفيز أول هدف للمنتخب في كأس العالم على الإطلاق في مباراة ضد كرواتيا عام 2022. يبلغ المدرب مارش الآن 52 عامًا، ويمكنه أن يفخر بمسيرة لاعب رائعة، حيث لعب 14 موسمًا في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) في التسعينيات والألفية. كما خاض مباراتين دوليتين مع المنتخب الأمريكي.

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من هم اللاعبون الرئيسيون في قطر، ومن هو مدربهم؟

صانع ألعاب السد أكرم عفيف هو الاسم الأكثر بريقًا في تشكيلة قطر. سيستخدم موهبته وإبداعه لتهيئة الفرص لأفضل هداف في تاريخ المنتخب الوطني. سجل مهاجم الدحيل أهدافًا في كأس آسيا وكأس أمريكا الجنوبية وكأس الذهب، ويأمل في إحداث بعض الإثارة لفريق جولين لوبيتيغي.

بعد تأهلها إلى كأس العالم، استعانت قطر بالمدرب الإسباني المخضرم جولين لوبيتيغي لقيادة الفريق في البطولة. ورث المدرب السابق لمنتخبات إسبانيا وإشبيلية وريال مدريد تشكيلة متشوقة لمحو ذكريات حملتها الصعبة في كأس العالم 2022، حيث أصبحت أول دولة مضيفة تخسر جميع مبارياتها الثلاث في دور المجموعات.

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تشكيلة كندا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: داين سانت كلير (إنتر ميامي)، ماكسيم كريبو (أورلاندو سيتي)، أوين جودمان (كريستال بالاس).

المدافعون: أليستير جونستون (سلتيك)، ديريك كورنيليوس (مرسيليا)، ريتشي لاريا (تورونتو)، نيكو سيغور (هايدوك سبليت)، جويل ووترمان (شيكاغو فاير)، لوك دي فوجيرول (فولهام)، مويز بومبيتو (نيس)، ألفونسو ديفيز (بايرن ميونيخ)، ألفي جونز (ميدلزبره).

لاعبو خط الوسط: ستيفن يوستاكيو (بورتو)، إسماعيل كوني (ساسولو)، تاجون بوكانان (فياريال)، ماتيو شوينير (لوس أنجلوس إف سي)، علي أحمد (نورويتش سيتي)، ناثان ساليبا (أندرلخت)، ليام ميلار (هال سيتي)، مارسيلو فلوريس (تيغريس UANL)، جاكوب شافيلبورغ (تورونتو)، جوناثان أوسوريو (تورونتو).

المهاجمون: جوناثان ديفيد (يوفنتوس)، سايل لارين (ساوثهامبتون)، تاني أولواسيي (فياريال)، بروميس ديفيد (يونيون سانت جيرمان).

تشكيلة قطر المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: صلاح زكريا (الدحيل)، محمود أبو نادا (الريان)، مشعل برشام (السد)

المدافعون: هاشمي حسين (العربي)، أيوب علوي (الغرافة)، بوعلم خوخي (السد)، بيدرو ميغيل (السد)، عيسى لايي (العربي)، لوكاس مينديز (الوكرة)، سلطان البراك (الدحيل)، حمام الأمين (كولتورال ليونيسا)

لاعبو الوسط: محمد المنعي (الشمال)، جاسم جابر (العربي)، كريم بودياف (الدحيل)، أحمد فتحي (العربي)، عبد العزيز حاتم (الريان)، عاصم ماديبو (الوكرة)

المهاجمون: تحسين محمد (الدحيل)، إدميلسون جونيور (الدحيل)، الموز علي (الدحيل)، أكرم عفيف (السد)، محمد مونتاري (الغرافة)، يوسف عبد الرزاق (الوكرة)، أحمد علاء (الريان)، حسن الحيدوس (السد)، أحمد الجناحي (الغرافة).

أخبار الفريق والتشكيلة

يدير منتخب كندا جيسي مارش، على الرغم من عدم توفر أي معلومات مؤكدة عن الإصابات أو الإيقافات في الوقت الحالي. لم يتم تأكيد التشكيلة الأساسية المحتملة في هذه المرحلة. سيتم إضافة التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يقود منتخب قطر المدرب جولين لوبيتيغي، ولا توجد أي معلومات مؤكدة عن إصابات أو إيقافات حتى وقت نشر هذا التقرير. لم يتم الإعلان عن التشكيلة المتوقعة بعد. سيتم تحديث أخبار الفريق فور توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

سجل المواجهات المباشرة

كندا المباراة الأخيرة قطر 1 انتصار 0 تعادل 0 انتصار قطر 0 - 2 كندا 2 الأهداف المسجلة 0 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 0/1

اللقاء الوحيد السابق بين هذين الفريقين، وفقًا للبيانات المتوفرة، كان في مباراة ودية يوم 23 سبتمبر 2022، عندما فازت كندا بنتيجة 2-0 خارج أرضها في قطر. ويمثل هذا الفوز الفوز الوحيد المسجل لكندا في المواجهات المباشرة مع منافستها في المجموعة ب.

الترتيب

في المجموعة ب، تحتل كندا حالياً المركز الثاني وتحتل قطر المركز الثالث بعد الجولة الأولى من المباريات.