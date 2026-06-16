نظرة عامة على مباراة بلجيكا وإيران في كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

ستنطلق مباراة بلجيكا وإيران في 21 يونيو 2026 الساعة 15:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة و19:00 بتوقيت غرينتش..

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بلجيكا ضد إيران: سياق المباراة

تحمل المواجهة المرتقبة في جنوب كاليفورنيا آثارًا هائلة، حيث تسعى كلتا الدولتين إلى الخروج من مأزق المجموعة G المتوازن تمامًا. بعد التعادلات في الجولة الافتتاحية التي تركت المجموعة بأكملها متساوية في النقاط - حيث نجحت بلجيكا في الخروج بنتيجة 1-1 ضد مصر في سياتل، بينما خاضت إيران معركة مثيرة انتهت بالتعادل 2-2 ضد نيوزيلندا في لوس أنجلوس - تقلص هامش الخطأ في ملعب لوس أنجلوس (ملعب سوفي) بشكل كبير. يتوجه كلا الفريقين إلى الساحل مدركين أن الزخم النفسي والتعافي البدني الفوري من تلك المباريات الافتتاحية عالية الحماس سيحددان تمامًا مسار طموحاتهما في دور خروج المغلوب.

يجب على رودي غارسيا، مدرب بلجيكا، أن يثبت بسرعة تشكيلة الفريق الذي عانى من عدم التماسك الجماعي حتى دخول روميلو لوكاكو في الشوط الثاني ضد الفراعنة. سيعتمد غارسيا على محركه الإبداعي العالمي المستوى - بقيادة القائد كيفن دي بروين - لإعادة التوازن، والسيطرة على المناطق المركزية، وإرساء إيقاعات الاستحواذ السلسة اللازمة لإرهاق خط الدفاع الإيراني المنضبط. في المقابل، يقف أمامهم منتخب إيران القوي هيكلياً والحماسي بقيادة أمير غالينوي. بعد أن أثبت منتخب "ميلي" جدارته في البطولة من خلال تعويض تأخره مرتين أمام نيوزيلندا، يمتلك الفريق خطة دفاعية صلبة وميزة انتقالية قاتلة تزدهر عندما يتطلب الأمر انضباطاً فائقاً.

ستقام هذه المواجهة في ملعب لوس أنجلوس المتطور، وستكون بمثابة مباراة شطرنج من التعديلات التكتيكية. لا يمكن لأي من الفريقين تحمل أي انهيار دفاعي في المناطق الوسطى، مما يجعل التواصل في خط الوسط والدقة في الثلث الأخير من الملعب العناصر الحاسمة. ستنظر بلجيكا إلى هذه المباراة على أنها المنصة المثالية لتأكيد مكانتها كأحد المرشحين الأقوياء في المجموعة، بينما تدخل إيران الملعب حريصة على تسخير هجماتها المرتدة الدقيقة ومعاقبة أي أخطاء بلجيكية في الانتقالات. مع بدء تبلور الترتيب في المجموعة، ستسيطر أهمية ضمان التأهل من المجموعة G على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الأولى؟

بلجيكا 1-1 مصر

سيطر فريق رودي غارسيا على الملعب ووتيرة المباراة في سياتل، لكنه اضطر إلى العودة من تأخره بهدف واحد ليخرج بتعادل 1-1 في المباراة الافتتاحية أمام منتخب مصر المنضبط. فاجأ «الفراعنة» «الشياطين الحمر» في الدقيقة 19 عندما استقبل إمام عاشور تمريرة من محمد صلاح، الذي كان يحتفل بعيد ميلاده، وسدد كرة قوية تجاوزت حارس المرمى تيبو كورتوا. زادت بلجيكا من ضغطها في الشوط الثاني، حيث سدد كيفن دي بروين كرة من ركلة حرة ارتطمت بالقائم. وجاء الهدف الحاسم في الدقيقة 66 بعد دخول روميلو لوكاكو؛ فبعد ثوانٍ قليلة من دخوله الملعب، أجبر الضغط البدني للمهاجم المدافع المصري محمد هاني على تسجيل هدف عكسي مؤسف، ليضمن تقاسم النقاط بين الفريقين.

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إيران 2-2 نيوزيلندا

أظهر رجال أمير غالينوي شخصية ومرونة مذهلتين في ملعب لوس أنجلوس، حيث عادوا مرتين من الخلف ليحققوا تعادلاً مثيراً 2-2 أمام نيوزيلندا. عانى منتخب ميللي من بداية سيئة عندما سجل إيليجا جاست هدف التقدم للـ"أول وايتس" في الدقيقة السادسة، لكن رامين رضائيان أعاد التعادل بعد مرور نصف ساعة من المباراة. استعادت نيوزيلندا التقدم بهدف ثانٍ من جوست في بداية الشوط الثاني، لكن إيران رفضت الاستسلام. في الدقيقة 63، سجل محمد موهيبي هدف التعادل الحاسم ليضمن نقطة صعبة، تاركاً المجموعة G في حالة تعادل تام قبل الجولة الثانية.

ما هي التعديلات التكتيكية التي يجب على المدربين إجراؤها؟

بلجيكا (رودي غارسيا): التركيز على الهجوم المباشر والتسارع في الثلث الأخير

لا يحتاج رودي غارسيا إلى التخلي عن خطته التي تعتمد على الاستحواذ، لكنه يجب أن يعالج الافتقار إلى التماسك الجماعي والإيقاع الذي عانى منه منتخب بلجيكا في الشوط الأول أمام مصر. على الرغم من سيطرتها على الملعب، بدت "الشياطين الحمر" في كثير من الأحيان راكدة في بناء الهجمات البطيئة قبل أن يغير دخول روميلو لوكاكو في الشوط الثاني الديناميكية البدنية تمامًا.

أمام الكتلة الدفاعية الإيرانية المتأخرة والمتماسكة بطبيعتها، ستكون المناطق الوسطى مزدحمة للغاية. ومن المرجح أن يركز تعديل غارسيا الأساسي على وتيرة الهجوم والاستفادة من التمريرات الجانبية الديناميكية. بدلاً من السماح لـ كيفن دي بروين وأمادو أونانا بتدوير الكرة أفقياً في الثلث الأوسط، يجب على بلجيكا تحريكها بسرعة رأسية أعلى بكثير. سيكون الاستفادة من قدرات جيريمي دوكو ولياندرو تروسارد في العزل السريع والمباشر لتمديد خط الدفاع الإيراني أمراً حاسماً لفتح مساحة قيّمة للوكاكو، مما يمنع الفريق من الاكتفاء بالمسارات المركزية ذات النسبة المنخفضة.

إيران (أمير غالينوي): الحفاظ على سلامة الدفاع وإدارة الضغط المضاد على أعلى مستوى

أظهر فريق أمير غالينوي روحاً وشخصية هائلتين من خلال العودة مرتين من الخلف لتأمين تعادل 2-2 ضد نيوزيلندا، لكن الجولة الثانية تتطلب إعادة ضبط دفاعية حادة. في حين بدت تحولات إيران الهجومية حادة في لوس أنجلوس، إلا أن الفريق ترك نفسه مراراً وتكراراً عرضة للهجمات المرتدة العمودية، مما أدى إلى إتاحة مساحة انتقالية خطيرة في الثلث الدفاعي الخاص به.

في مواجهة خط وسط بلجيكي متفوق تقنيًا يقوده دي بروين، فإن البقاء في وضع دفاعي سلبي تمامًا أو فقدان الانضباط الهيكلي خلال المراحل الهجومية هو وصفة مؤكدة للكوارث. يجب أن تتركز تعديلات غالينوي على قلب خط الوسط - وبالتحديد سعيد عزت اللهي وسامان غودوس. عليهما إدارة مواقعهما الدفاعية بشكل هجومي لتعطيل محاولات بلجيكا في بناء الهجمات من العمق قبل أن تتمكن المنتخب الأوروبي من ترسيخ سيطرته على الكرة. علاوة على ذلك، عندما يستحوذ منتخب ميللي على الكرة، يجب أن يكون التنفيذ خالياً من الأخطاء. بدلاً من اللعب الجانبي الآمن، يجب على خط الوسط أن يطلق تمريرات قطرية مباشرة بسرعة لاستغلال المساحات التي يتركها الظهيران البلجيكيان المتقدمين.

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ما هي آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثانية؟

أخبار منتخب بلجيكا

التحدي الرئيسي الذي يواجه رودي غارسيا قبل السفر إلى جنوب كاليفورنيا هو تعزيز التماسك الجماعي لفريقه مع إدارة الحمل البدني لنجومه المخضرمين. لحسن حظ الشياطين الحمر، خرجوا من تعادلهم المكثف 1-1 في المباراة الافتتاحية ضد مصر دون أي مخاوف جديدة من الإصابات أو الإيقافات، مما يتيح لغارسيا تشكيلة كاملة للاختيار من بينها.

سيقود القائد كيفن دي بروين مرة أخرى محرك الإبداع، لكن الإثارة الحقيقية في اختيار التشكيلة تكمن في الثلث الأخير من الملعب. بعد أن رأى فريقه يعاني من الركود خلال أول 60 دقيقة في سياتل، يتعين على غارسيا اتخاذ قرار مهم بشأن روميلو لوكاكو. بعد موسم عانى فيه من الإصابات في نابولي، دخل أفضل هداف في تاريخ البلد من على مقاعد البدلاء في الجولة الأولى وسجل على الفور هدف التعادل الحاسم. وهو الآن يضغط بقوة ليحل محل لويس أوبيندا في التشكيلة الأساسية ليضفي أقصى قدر من الحضور البدني في مواجهة خط الدفاع المنخفض لإيران، في حين أن الخيارات الديناميكية على الأجنحة مثل لياندرو تروسارد والشاب ماتياس فرنانديز-باردو، الذي تم استدعاؤه من ليل، على أهبة الاستعداد لتقديم طاقة جديدة على الأجنحة.

أخبار المنتخب الإيراني

يواجه أمير غالينوي معضلة اختيار أكثر تعقيدًا بكثير وهو يستعد بفريقه لمواجهة التحدي البلجيكي القوي. أكبر نقطة نقاش حول منتخب ميلي هي إدارة الأعباء البدنية الهائلة الناجمة عن تعادله المثير 2-2 مع نيوزيلندا، والذي تطلب تحولًا دفاعيًا وهجوميًا صارمًا وعالي الكثافة للعودة مرتين من الخلف.

يعمل الطاقم الطبي على مدار الساعة لضمان تعافي لاعبي خط الوسط سعيد عزت اللهي وسامان غودوس تمامًا لترسيخ مركز الملعب. على الصعيد الدفاعي، خرج المدافع شوجاء خليل زاده سالمًا من 90 دقيقة مرهقة، وسيكون حيويًا للغاية في تنظيم خط دفاع متماسك يجب أن يحافظ على تواصل صارم في مواجهة لوكاكو ودي بروين. في الهجوم، سيحتفظ النجم المخضرم مهدي تاريمي بثقته بمكانه في قيادة الهجوم، بينما يستعد محمد موهيبي، هداف الجولة الأولى، والمهاجم الديناميكي مهدي غايدي لتقديم السرعة المتفجرة في الهجمات المرتدة اللازمة لمعاقبة بلجيكا في الهجمات المرتدة.

المواجهات الرئيسية بين بلجيكا وإيران

روميلو لوكاكو ضد شوجاي خليل زاده

بعد أن غيّر تمامًا الديناميكية البدنية للمباراة وأجبر على تسجيل هدف التعادل الحاسم ضد مصر بعد ثوانٍ معدودة من دخوله كبديل، يظل روميلو لوكاكو النقطة المحورية المرعبة في خط هجوم رودي غارسيا. وفي حين دفعت بلجيكا ثمنًا باهظًا بسبب بطء وتباطؤ بناء الهجمات خلال الساعة الأولى من الجولة الأولى، فإن لوكاكو، عند دخوله بشكل كامل، يمنح الفريق الحضور البدني المتميز اللازم لتثبيت المدافعين، وخلق المساحات للاعبين المبدعين، وإنهاء الفرص داخل منطقة الجزاء.

وقد كُلف بمهمة إيقافه المدافع شوجاي خليل زاده، الذي يُعدّ دون منازع دعامة خط الدفاع الذي يقوده أمير غالينوي. ورغم أن الدفاع الإيراني أظهر شخصية قوية في تحمل الضغط في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 مع نيوزيلندا، إلا أنه سيواجه اختباراً مختلفاً تماماً وأكثر قسوة أمام المهاجم البلجيكي. سيحتاج خليل زاده إلى الحفاظ على تركيز تام وتواصل لا تشوبه شائبة في المناطق الوسطى، لضمان ألا يتعرض للضغط البدني أو أن يخرج عن موقعه بسبب لعب لوكاكو في العمق، مما قد يكشف الثغرات الخطيرة في الوسط التي يستغلها لاعبو خط الوسط المبدعون في بلجيكا بلا رحمة.

كيفن دي بروين ضد سعيد عزت اللهي

القلب النابض والمحرك الإبداعي العالمي للمنتخب البلجيكي، القائد كيفن دي بروين، الذي نسق إيقاع المباراة تمامًا في سياتل، حيث ارتطمت الكرة بالقائم من ركلة حرة وحاول باستمرار كسر تشكيل مصر الصلب. ضد إيران، سيكون هدفه الأساسي هو تجاوز ازدحام خط الوسط وإطلاق انتقالات عمودية سريعة. إذا أتيح لدي بروين الوقت والمساحة للعب الكرة في الثلث الأوسط، فسيسعى إلى شق خطوط الدفاع الإيرانية بتمريراته الدقيقة وتغذية التداخلات المباشرة والمتفجرة لأجنحة مثل جيريمي دوكو.

يسعى إلى تعطيل هذا الإيقاع لاعب شاباب الأهلي القوي سعيد عزت اللهي، رقم 6 بلا منازع والدرع الدفاعي لغرفة محركات خط وسط إيران. أثبت عزت اللهي أمام نيوزيلندا أن وعيه التكتيكي حيوي لحماية خط الدفاع الرباعي، لكن عمله بعيداً عن الكرة سيخضع للاختبار النهائي في ملعب لوس أنجلوس. يجب على عزت اللهي أن يدير بشكل قوي تمركزه الدفاعي في حالة الراحة لتضييق المساحات، والضغط على محركات بناء الهجمات العميقة لدي بروين، ومتابعة اللاعبين المتأخرين في خط الوسط لضمان ألا يتم حصر منتخب ميللي تماماً في قوقعة دفاعية سلبية وغير مستدامة.

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كيف تبدو الاحتمالات في المجموعة G؟

مع تعادل الفرق الأربعة بنقطة واحدة بالضبط بعد تعادلين مثيرين في الجولة الافتتاحية - حيث تعادلت بلجيكا 1-1 مع مصر، وتعادلت إيران 2-2 في مباراة مثيرة مع نيوزيلندا - أصبحت المجموعة G في مأزق تام. وتعد مباراة الجولة الثانية في لوس أنجلوس نقطة تحول حاسمة من الناحية الحسابية لسيناريوهات التأهل قبل الدخول في الجولة الأخيرة من المباريات.

إذا فازت بلجيكا

فوز فريق رودي غارسيا سيرفع رصيد "الشياطين الحمر" إلى أربع نقاط، مما يضعهم على حافة التأهل إلى دور الـ32. اعتمادًا على النتيجة المتزامنة لمباراة نيوزيلندا ومصر في فانكوفر، قد يؤدي الفوز إلى احتلال بلجيكا المركز الأول بمفردها في المجموعة G. والأهم من ذلك، أنه سيمنحها أمانًا تامًا حيث لن تحتاج سوى إلى التعادل في الجولة الأخيرة ضد نيوزيلندا لضمان التأهل التلقائي، بينما يضع الضغط بالكامل على إيران لتحقيق نتيجة كبيرة في مباراتها الأخيرة في المجموعة.

إذا فازت إيران

وإذا ما نجح رجال أمير غالينوي في حصد النقاط الثلاث، فسوف يفتح ذلك الباب على مصراعيه أمام المنافسة في المجموعة ويضع المنتخب الإيراني في صدارة الترتيب، ليقترب من تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل لأول مرة على الإطلاق إلى دور خروج المغلوب. وإذا ارتفع رصيد إيران إلى أربع نقاط، فهذا يعني أنها ستحتاج على الأرجح إلى نقطة واحدة فقط في المباراة الأخيرة ضد مصر لتضمن تأهلها إلى مرحلة متقدمة من البطولة. وعلى العكس من ذلك، فإن هذا السيناريو سيجمد رصيد بلجيكا عند نقطة واحدة فقط، مما يجبرها على خوض مباراة حاسمة تحت ضغط كبير ضد نيوزيلندا، حيث يتعين عليها الفوز فقط للحفاظ على فرصة ضئيلة للتأهل كأحد أفضل الفرق التي تحتل المركز الثالث.

سيناريو التعادل

سيؤدي التعادل مرة أخرى في ملعب لوس أنجلوس إلى بقاء البلدين متعادلين تمامًا برصيد نقطتين لكل منهما، مما يترك مصير المجموعة بأكملها ليُحسم في الجولة الأخيرة الفوضوية والحاسمة. التعادل يمنع كلا الفريقين من الخروج المبكر، لكنه يقلص بشكل كبير من هامش الأمان. في هذه الحالة، ستخوض بلجيكا مباراتها الأخيرة وهي تعلم أن الفوز ضروري تقريبًا لضمان احتلال أحد المركزين الأولين، بينما ستواجه إيران سيناريو مماثلًا يتسم بضغط كبير ويجب الفوز فيه أمام مصر لتجنب الاعتماد على معايير معقدة لتحديد الفرق التي تحتل المركز الثالث.

أخبار الفريق والتشكيلة

يدير رودي غارسيا منتخب بلجيكا في حملة كأس العالم هذه. لم يتم تأكيد أي إصابات أو إيقافات للـ"شياطين الحمر" قبل هذه المباراة، ولم يتم الإعلان عن التشكيلة الأساسية المحتملة. سيتم إضافة التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة بمجرد تأكيد أخبار الفريق الرسمية.

يقود إيران أمير غالينوي. لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو إيقافات في الفريق، ولم يتم تأكيد التشكيلة المحتملة في هذه المرحلة. ومن المتوقع صدور المزيد من التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

فازت بلجيكا بثلاث مباريات وتعادلت في اثنتين من آخر خمس مباريات خاضتها. وكانت آخر نتيجة لها هي التعادل 1-1 مع مصر في المباراة الافتتاحية لكأس العالم يوم 15 يونيو، وقبل ذلك فازت على تونس 5-0 وكرواتيا 2-0 في مباريات ودية في يونيو. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، تعادلت بلجيكا 1-1 مع المكسيك وفازت على الولايات المتحدة 5-2. خلال المباريات الخمس، سجلت بلجيكا 10 أهداف واستقبلت ثلاثة، دون أي هزيمة في هذه السلسلة.

حققت إيران ثلاثة انتصارات وتعادلين في آخر خمس مباريات خاضتها. وانتهت آخر مباراة لها بالتعادل 2-2 مع نيوزيلندا في افتتاحية مشاركتها بكأس العالم يوم 16 يونيو. وقبل ذلك، فازت على مالي 2-0 وعلى غامبيا 3-1 في مباريات ودية، كما سحقت كوستاريكا 5-0 في مارس. وجاءت هزيمتها الوحيدة في هذه السلسلة على يد نيجيريا، التي تغلبت عليها 2-1. سجلت إيران 14 هدفاً واستقبلت خمسة أهداف في المباريات الخمس، مع ثلاثة انتصارات متتالية قبل المباراة الافتتاحية للبطولة.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات عن المواجهات المباشرة في المباريات الخمس السابقة بين بلجيكا وإيران. سيتم إضافة المزيد من المعلومات التاريخية عندما تتوفر.

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