نظرة عامة على مباراة إنجلترا وكرواتيا في كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 12 Dallas Stadium

ستنطلق مباراة إنجلترا وكرواتيا في 17 يونيو 2026 الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش و16:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

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إنجلترا ضد كرواتيا: سياق المباراة

تحمل المباراة التي ستقام في تكساس أهمية كبيرة لفريقين مصممين على تحقيق انطلاقة قوية في واحدة من أكثر المجموعات تنافسية في البطولة. مع تزايد التوقعات في الوطن، سيسعى مدرب إنجلترا توماس توخيل إلى إثبات أن أسلوبه التكتيكي المرن والهجومي يمكن أن ينجح على أكبر مسرح كروي، حيث يقود فريقًا منظمًا للغاية ومثابرًا يتوق إلى إحداث تأثير في سعيه لتحقيق النجاح العالمي. يقف في طريقهم منتخب كرواتيا المنضبط والمقاوم بقيادةزلاتكو داليتش، الذي تجعل هويته الهيكلية البراغماتية ورباطة جأشه الفنية القاتلة من الصعب للغاية هزيمته، معتمداً على أخلاقيات العمل الجماعي الدؤوبة وذكاء اللاعبين المخضرمين لإحباط ومعاقبة القوى العالمية الكبرى. على خلفية ملعب دالاس المذهل (ملعب AT&T)، بمرافقه ذات المستوى العالمي وجماهيره المتحمسة للبطولة، من المتوقع أن تكون هذه المواجهة واحدة من أبرز مباريات الجولة الافتتاحية.

مع وجود منافسين قويين مثل غانا وبنما في المجموعة L، لا يمكن لأي من الفريقين أن يتعثر في البداية. ستنظر إنجلترا إلى هذه المباراة على أنها فرصة مثالية لتعزيز سمعتها الصاعدة بين نخبة العالم، والاقتراب من تكرار أو تجاوز إنجازاتها التاريخية في بطولة 1966، وإظهار التقدم التكتيكي الهائل الذي أحرزته تحت قيادة مدربها البصير. من ناحية أخرى، تصل كرواتيا وهي حريصة على إثبات أن هذا الجيل قادر مرة أخرى على تجاوز كل التوقعات، مستفيدة من الحرية النفسية والسمعة التي اكتسبتها خلال إنجازاتها الأخيرة التي وصلت فيها إلى منصة التتويج. مع إضاءة الأضواء في أرلينغتون، سيكون من المستحيل تجاهل حدة وضغط مباراة افتتاح كأس العالم، حيث من المرجح أن تلعب الضغوط المضادة الجماعية، والإدارة الدقيقة للفريق، والتنفيذ الدقيق في الثلث الأخير دوراً حاسماً في تحديد من سيحصد الفوز الثمين في المباراة الافتتاحية.

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الطريق إلى كأس العالم 2026

مسيرة إنجلترا المهيمنة في التصفيات

حجزت "الأسود الثلاثة" تذكرة سفرها إلى أمريكا الشمالية بعد أن أكملت مسيرة سلسة بشكل ملحوظ دون أي هزيمة خلال جولات تصفيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA). وبدلاً من الانجرار إلى دراما التصفيات المثيرة للأعصاب، حولت إنجلترا بثقة المجموعة K إلى عرض للسيطرة التكتيكية وعمق التشكيلة الساحق.

كان أساس مسيرتهم الناجحة عبر أوروبا هو مزيج مدمر من الهجمات الدقيقة والمنظمة، إلى جانب بنية دفاعية تتسم بانضباط شديد. وتحت الإشراف الأولي للهيئة الانتقالية للاتحاد الإنجليزي قبل تعيين توماس توخيل، فرضت إنجلترا وتيرة لا تضاهى، حيث قضت بشكل منهجي على منافسيها الإقليميين بانتصارات ساحقة خارج أرضها، بما في ذلك الفوز الساحق 5-0 على صربيا في بلغراد. وبفضل خسارتها لعدد قليل جدًا من النقاط طوال الدورة بأكملها وتصدرها للصدارة بسلطة مطلقة، ضمنت التشكيلة بسهولة التأهل المباشر إلى النهائيات، مما سمح للأمة بالتركيز كليًا على صقل خطتها التكتيكية استعدادًا للمرحلة الرئيسية.

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مسيرة كرواتيا المستمرة في البطولة

بينما اعتمدت إنجلترا على الكفاءة الهجومية لكتسح مجموعتها، حجزت كرواتيا مكانها في النهائيات من خلال حملة تأهيلية اتسمت بالمرونة التكتيكية، ورباطة الجأش التي يتمتع بها اللاعبون المخضرمون، والنضج الكبير في مرحلة المجموعات. في خضم المنافسة الأوروبية الشديدة، استفادت كرواتيا من سجلها الحافل في البطولات للتعامل مع لحظات الضغط الشديد وقمع أي مخاوف محتملة بشأن التأهل.

كانت السمة المميزة لرحلة كرواتيا إلى المسرح العالمي هي إدارتها الاستثنائية للمباريات واستقرارها الفني العميق في خط الوسط. تحت قيادة زلاتكو داليتش التي تمتد لفترة طويلة، نجح الفريق في دمج المواهب المحلية الصاعدة جنبًا إلى جنب مع نواة الفريق الأيقونية المتمرسة في المعارك. من خلال تحويل مبارياتها على أرضها إلى حصن منيع وإظهار رباطة جأش ملحوظة خلال المهام الصعبة والمجهدة بدنيًا خارج أرضها، تفوقت كرواتيا بشكل منهجي على منافسيها في المجموعة. وبضمانها مكانها في التصفيات المباشرة قبل انتهاء المباريات، أثبتت مرة أخرى أن مخططها الهيكلي مصمم بشكل مثالي لأكبر مسرح رياضي.

أخبار الفريقين: إنجلترا ضد كرواتيا

أخبار منتخب إنجلترا

أقام "الأسود الثلاثة" معسكرهم في تكساس بقائمة تضم 26 لاعباً يتمتعون بعمق كبير ومواهب وفيرة، وهم مصممون على إثبات جدارتهم بالفوز باللقب في مرحلة مبكرة من البطولة. تحت التوجيه الهيكلي للمدرب الجديد توماس توخيل، يعمل الفريق بتركيز تكتيكي حاد، ويتكيف بسرعة مع متطلباته الدقيقة التي صقلتها خبرته في البطولات. أهم ما تمتلكه إنجلترا قبل المباراة الافتتاحية هو العمق الرائع المتاح في المناطق الهجومية، مما يمنحها طرقاً متعددة لتغيير نهجها الهيكلي على الفور.

القائد هاري كين في أفضل حالاته وسيقود خط الهجوم، مدعومًا بالسرعة الخاطفة والقدرة الفائقة على اتخاذ القرارات التي يتمتع بها بوكايو ساكا. ومن المقرر أن يتولى جود بيلينجهام مسؤوليات صانع الألعاب المتقدم، حيث سيتقدم من خط الوسط لربط اللعب. وفي المناطق المركزية الأعمق، سيشكل ديكلان رايس ثنائيًا مع كوبي ماينو لفرض السيطرة البدنية وتحديد وتيرة اللعب، بينما ينسق جون ستونز خط الدفاع لضمان بناء هجومي منظم من الخلف.

أخبار منتخب كرواتيا

وصل منتخب "الفاتريني" إلى دالاس متألقاً بهدوئه الجماعي المعروف، معتمداً على سجله الحافل في البطولات الذي أظهر مراراً قدرته على التغلب على منافسين أقوى منه على الساحة العالمية. وقد اختار المدرب زلاتكو داليتش تشكيلة مكونة من 26 لاعباً يتمتعون بخبرة كبيرة وتناغم عميق، وتوازن بين النواة الأسطورية التي أثبتت جدارتها في المعارك واللاعبين الشباب الديناميكيين والرياضيين. وتبقى القوة الأساسية لكرواتيا هي استقرارها المطلق تحت الضغط، حيث يعمل النظام المفضل لداليتش بثقة نفسية تامة.

يظل لوكا مودريتش، الذي لا يضاهى، القلب النابض للفريق، حيث سيتحكم في إيقاع المباراة إلى جانب ماتيو كوفاتشيتش داخل خط وسط عالمي المستوى ومقاوم للضغط. في الهجوم، سيحاول برونو بيتكوفيتش، بفضل قوته البدنية، إرباك قلب الدفاع، مما يخلق مساحات يمكن لأندريه كراماريتش استغلالها. على الصعيد الدفاعي، أصبح يوشكو غفارديول جاهزاً تماماً لتثبيت خط الدفاع بتمريراته المتقدمة وتدخلاته القوية، مما يوفر درعاً من الطراز الرفيع أمام الحارس الأساسي الموثوق به دومينيك ليفاكوفيتش.

الملفات الشخصية للمدربين وفلسفاتهم التكتيكية

توماس توخيل (إنجلترا)

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توماس توخيل، استراتيجي بطولات من الطراز الرفيع وبارع في لعبة الشطرنج عالية المستوى على أرض الملعب، يمنح إنجلترا ميزة متطورة للغاية وتوجيهًا حادًا ودقيقًا. بعد أن دخل الأضواء الدولية عقب حصوله على ألقاب قارية مرموقة مع أفضل الأندية الأوروبية، يركز المدرب الألماني على الكفاءة التكتيكية والمرونة الهيكلية. لقد أبعد "الأسود الثلاثة" عن أنماط الاستحواذ السلبية، مطالبًا بخطة لعب حادة وذكية مصممة للسيطرة على بيئات خروج المغلوب عالية الضغط.

يطبق توخيل فلسفة مرنة تركز على الاستحواذ، وتدور حول التفوق في المواقع وتسلسلات هجومية سريعة كالبرق. غالبًا ما يفضل تشكيلة 3-4-2-1 الديناميكية أو تشكيلة 4-2-3-1 غير المتماثلة، مستخدمًا صانعي ألعاب معكوسين للتحكم في الممرات المركزية، بينما تُسند المهام إلى الظهيرين الجناحين الرياضيين لتمديد خط دفاع الخصم. يطالب توخيل بدقة فنية مطلقة، مستخدماً تسلسلات بناء هجومية قصيرة ومحسوبة لإخراج خط دفاع الخصم قبل اختراقه بكرات عمودية سريعة. سيكون هدفه الرئيسي في دالاس هو تحقيق التوازن بين الحرية الإبداعية لفريقه والاستقرار الدفاعي، مع ضمان بقاء ثنائي خط الوسط منضبطاً للحماية من التمريرات الخاطئة الحادة.

زلاتكو داليتش (كرواتيا)

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يُعد زلاتكو داليتش، المهندس المعماري بلا منازع للجيل الذهبي الكرواتي، تجسيداً للهدوء والرصانة التي يتمتع بها المخضرمين، بالإضافة إلى قدراته الاستثنائية في إدارة اللاعبين. وقد تولى زمام الأمور في المنتخب الوطني خلال مسيرة تاريخية متتالية على الساحة العالمية، حيث بنى هذا المدرب المتمرس أخوة متماسكة قائمة على المرونة النفسية والنضج التكتيكي والثقة المطلقة تحت الضغط. ويحظى داليتش باحترام كبير لقدرته على تحقيق أقصى استفادة من قلب خط الوسط الأسطوري، مع إدخال مواهب دفاعية شابة وحيوية إلى التشكيلة بسلاسة.

ينظم داليتش تشكيلته وفقًا لنظام 4-3-3 الذي يتميز بالتفوق الفني والسيطرة على الكرة، وهو مصمم للتحكم التام في وتيرة وإيقاع المباراة. تعتمد هويته التكتيكية على أنماط لعب مركزية قادرة على الصمود أمام الضغط، باستخدام تمريرات قصيرة ودقيقة لإرهاق الخصم وفرض أسلوب اللعب من العمق. وعندما لا تكون كرواتيا في حوزة الكرة، تركز على تشكيل كتلة متماسكة في الوسط، وإغلاق المساحات في الثلث الأوسط، والتحرك بذكاء لإجبار الخصم على اللعب على الأطراف. وسيكون التحدي الرئيسي الذي يواجهه في هذه المباراة الافتتاحية المرموقة هو تعطيل خط الهجوم المتفجر لإنجلترا، والحفاظ على الانضباط الهيكلي الصارم خلال المراحل الانتقالية، واستخدام إدارة اللعب الدقيقة لتوجيه المباراة إلى منطقة مألوفة وأبطأ.

قائمة المنتخب الإنجليزي المكونة من 26 لاعباً

تشكيلة إنجلترا في كأس العالم

حراس المرمى: دين هندرسون، جوردان بيكفورد، جيمس ترافورد

المدافعون: دان بيرن، مارك غويهي، ريس جيمس، إزري كونسا، تينو ليفرامينتو، نيكو أورايلي، جاريل كوانسا، جيد سبنس، جون ستونز

لاعبو الوسط: إليوت أندرسون، جود بيلينجهام، إيبيريتشي إيزي، جوردان هندرسون، كوبي ماينو، ديكلان رايس، مورغان روجرز

المهاجمون: أنتوني جوردون، هاري كين، نوني مادويكي، ماركوس راشفورد، بوكايو ساكا، إيفان توني، أولي واتكينز

تشكيلة كرواتيا في كأس العالم

حراس المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش، دومينيك كوتارسكي، إيفور باندور

المدافعون: جوسكو جفارديول، دوجي كاليتا-كار، جوزيب سوتالو، جوزيب ستانيسيتش، مارين بونغراتشيتش، مارتن إيرليك، لوكا فوسكوفيتش

لاعبو الوسط: لوكا مودريتش، ماتيو كوفاسيتش، ماريو باساليتش، نيكولا فلاسيتش، لوكا سوتشيتش، مارتين باتورينا، كريستيان ياكيتش، بيتار سوتشيتش، نيكولا مورو، توني فروك

المهاجمون: إيفان بيريسيتش، أندريه كراماريتش، أنتي بوديمير، ماركو باساليتش، بيتار موسى، إيغور ماتانوفيتش

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المواجهات الرئيسية بين إنجلترا وكرواتيا

هاري كين ضد جوزيب شوتالو: ستكون هذه المواجهة بمثابة معركة بين العمالقة داخل منطقة الجزاء. كين، قائد إنجلترا العالمي المستوى والغزير التهديف، الذي قاد فريقه بذكاء إلى أمريكا الشمالية دون أي هزيمة، يبرع في اللعب الذكي بالكرة، والتراجع العميق، والتنفيذ القاتل داخل منطقة الجزاء. سيكون جوزيب شوتالو في مرمى النيران تمامًا؛ يجب على قلب الدفاع الكرواتي القوي والحاد أن يستخدم وعيه التمركزي المثالي، وقوته البدنية، وتوقيته الجوي لمنع كين من الدوران أو تنظيم اللعب للمهاجمين الجناحين.

بوكايو ساكا ضد يوشكو غفارديول: يدخل ساكا البطولة بصفته المحرك الهجومي المتفجر لإنجلترا على الأطراف، حيث يتميز بتسارع مباشر مذهل، واختراقات حادة للداخل، وقدرة فائقة على المراوغة في المواجهات الفردية. سيتطلع إلى استغلال أي مساحة صغيرة على الجناح لحظة انتقال اللعب إلى الأمام. ومع ذلك، فإنه يواجه مدافعاً عالمي المستوى وقوياً للغاية هو جوسكو جفارديول. هل يمكن لسرعة ساكا الخاطفة ومهاراته الفردية أن تجد طريقة لتجاوز المدافع الكرواتي المتميز الذي يتمتع بقوة بدنية كبيرة ويبرع في إيقاف الجناحين المتميزين والتقدم لقطع الهجمات؟

جود بيلينغهام ضد ماتيو كوفاسيتش: ساحة المعركة التكتيكية الحاسمة في قلب الملعب. يُعد كوفاسيتش قائداً لا يكل ولا يمل، وقادراً على الصمود أمام الضغط، في صفوف منتخب كرواتيا، حيث يتميز بإحصائيات استثنائية في حمل الكرة، وتدخلات قوية، ورباطة جأش تحت ضغط هائل لحماية خط دفاعه. ستكون مهمة بيلينغهام هي اختراق هذا الحاجز الدفاعي وتنظيم وتيرة الهجوم لفريق "الأسود الثلاثة" من مركزه المتقدم في خط الوسط، مستفيداً من انطلاقاته القوية والديناميكية وتكثيفه الذكي في نصف المساحة لإخراج كوفاسيتش من موقعه وإطلاق التحولات العمودية لإنجلترا.

أخبار الفريق والتشكيلة

لم يؤكد توماس توخيل التشكيلة الأساسية المحتملة لإنجلترا، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو إيقافات قبل المباراة. ومن المتوقع إضافة تحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة مع استمرار استعدادات الفريق في فلوريدا.

كما لم يتم تأكيد أخبار الفريق الكرواتي بقيادة زلاتكو داليتش في هذه المرحلة. لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو إيقافات، ولم يتم الإعلان عن التشكيلة المتوقعة. ستتبع المزيد من التحديثات حول التشكيلة في الأيام التي تسبق المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

تدخل إنجلترا هذه المباراة بسجل متباين مؤخرًا، حيث فازت بثلاث مباريات من أصل خمس في جميع المسابقات. كانت آخر مباراة لها هي الفوز 1-0 في مباراة ودية ضد نيوزيلندا في 6 يونيو، على الرغم من خسارتها 1-0 أمام اليابان في مارس وتعادلها 1-1 مع أوروغواي في نفس الفترة الدولية. وتشمل النتائج السابقة الفوز على ألبانيا وصربيا في تصفيات كأس العالم، حيث حافظت إنجلترا على شباكها نظيفة في مباراتين متتاليتين.

يحكي أداء كرواتيا قصة مماثلة من عدم الاستقرار. فازت في آخر مباراة لها 2-1 على سلوفينيا في 7 يونيو، لكنها تعرضت لهزيمة 2-0 أمام بلجيكا قبل أيام قليلة فقط في 2 يونيو. كما خسرت 3-1 أمام البرازيل في أبريل. وجاء فوزاها قبل الهزيمة أمام بلجيكا على كولومبيا والجبل الأسود، حيث سجلت كرواتيا ثلاثة أهداف في كل من هذين الفوزين. في آخر خمس مباريات، سجل فريق داليتش تسعة أهداف لكنه استقبل سبعة.

سجل المواجهات المباشرة

انتهت آخر مواجهة بين هذين الفريقين بفوز إنجلترا 1-0 في بطولة أمم أوروبا يوم 13 يونيو 2021. فازت إنجلترا بثلاث مباريات من أصل الخمس الأخيرة، بينما فازت كرواتيا بمباراة واحدة وتعادلت في مباراة أخرى. وجاء الفوز الوحيد لكرواتيا في تلك السلسلة في نصف نهائي كأس العالم 2018، حيث تغلبت على إنجلترا 2-1 لتصل إلى النهائي. أسفرت المباريات الخمس عن 14 هدفًا في المجموع، سجلت إنجلترا تسعة منها، بما في ذلك فوزها 5-1 في تصفيات سبتمبر 2009.

الترتيب

في المجموعة L، تحتل كرواتيا حالياً صدارة الترتيب متقدمة على إنجلترا التي تحتل المركز الثاني.