كأس العالم - المجموعة 1 Mexico City Stadium

ستنطلق مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا في 11 يونيو 2026 الساعة 14:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و20:00 بتوقيت غرينتش.

كيفية مشاهدة مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا باستخدام VPN

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المكسيك ضد جنوب أفريقيا: سياق المباراة

ستفتتح المكسيك وجنوب أفريقيا كأس العالم 2026 في استاد أزتيكا في مكسيكو سيتي. وقد لعب هذان الفريقان أيضًا المباراة الأولى في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، وهي أول بطولة كأس عالم تستضيفها الأراضي الأفريقية، حيث لا يزال الهدف الافتتاحي الذي سجله سيمفيوي تشابالالا أحد أكثر اللحظات شهرة في تاريخ البطولة ويثير دائمًا الكثير من الحنين إلى الماضي. بالانتقال سريعًا إلى عام 2026، سيكون المضيف المشارك المكسيك، المصنف في المرتبة 15 عالميًا حسب الفيفا، حريصًا على بدء مشواره بفوز ضد منتخب بافانا بافانا المصنف في المرتبة 60 عالميًا.

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من هم مدرب المكسيك ولاعبوها الرئيسيون؟

سيعتمد المدرب خافيير أغيري، البالغ من العمر 67 عاماً والذي يتمتع بخبرة واسعة، وهو الآن في فترته الثالثة كمدرب للمكسيك، على الخبرة الواسعة للمهاجم راؤول خيمينيز. سجل لاعب فولهام البالغ من العمر 34 عاماً 125 مباراة دولية مع المكسيك، وهو الرقم الأعلى بين جميع اللاعبين النشطين. لا يُتوقع أن يبدأ المراهق المثير جيلبرتو مورا، لاعب نادي تيخوانا، المباريات بانتظام، لكن صانع الألعاب الموهوب للغاية قد يكون له تأثير كبير عند دخوله من مقاعد البدلاء.

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شغل المدرب أغيري أيضاً منصب المدير الفني لمنتخبي اليابان ومصر، ودرب العديد من الأندية في المكسيك وإسبانيا، ولا سيما أتلتيكو مدريد وإسبانيول ومايوركا وريال سرقسطة وليغانيس ومونتيري. اختار أغيري، الذي قاد المنتخب في بطولتي 2002 و2010، لاعب الوسط الإسباني المولد ألفارو فيدغالو والمهاجم الكولومبي المولد جوليان كينونيس، وكلاهما نجمان متجنسان ولاعبان أساسيان.

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من هم مدرب جنوب أفريقيا ولاعبوها الأساسيون؟

اكتسب مدرب جنوب أفريقيا، البلجيكي هوغو بروس البالغ من العمر 74 عامًا، شعبية كبيرة بين مشجعي "بافانا بافانا" في السنوات الأخيرة، حيث قاد جنوب أفريقيا إلى الدور نصف النهائي في كأس الأمم الأفريقية 2023، لتحتل في النهاية المركز الثالث، كما نجح الآن في تأهيل الفريق للمشاركة في كأس العالم للمرة الأولى منذ 16 عامًا. بروس ليس غريباً على النجاح، فقد فاز بلقب كأس الأمم الأفريقية مع الكاميرون في عام 2017 وحصد خمسة ألقاب كبرى مع أندية بلجيكية من الدرجة الأولى خلال مسيرته التدريبية. يتألف تشكيل فريق "بافانا بافانا" في الغالب من لاعبين محليين، بما في ذلك ثمانية لاعبين من بطل الدوري الجديد، أورلاندو بايرتس.

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كل شيء يمر عبر تيبوهو موكوينا، لاعب خط وسط ماميلودي صنداونز الذي يُعتبر بمثابة الميترونوم للفريق. حوله، سيعتمد مدرب "بافانا بافانا" هوغو بروس أيضًا على المواهب المبكرة للاعب أورلاندو بايرتس البالغ من العمر 21 عامًا، ريليبوهيل موفوكينج. أما المدافع المقيم في الولايات المتحدة، مبكيزيلي مبوكازي، فلا يزال عمره 20 عامًا فقط، لكنه يُعتبر بالفعل قائد "بافانا" المستقبلي. سيقود خط الهجوم مهاجم بيرنلي لايل فوستر بضغطه المستمر وحركته السريعة في الممرات وتعاونه الذكي مع زملائه. كما يجب الانتباه إلى أولويثو ماخانيا البالغ من العمر 22 عاماً، والمنتمي إلى فريق فيلادلفيا يونيون في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

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تشكيلة المكسيك في كأس العالم

حراس المرمى: راؤول رانجيل (غوادالاخارا)، غييرمو أوتشوا (AEL ليماسول)، كارلوس أسيفيدو (سانتوس لاغونا).

المدافعون: خورخي سانشيز (باوك)، إسرائيل رييس (كلوب أمريكا)، سيزار مونتيس (لوكوموتيف موسكو)، يوهان فاسكيز (جينوا)، خيسوس غالاردو (تولوكا)، ماتيو تشافيز (AZ).

لاعبو الوسط: إريك ليرا (كروز أزول)، أوربلين بينيدا (AEK أثينا)، ألفارو فيدالغو (ريال بيتيس)، روبرتو ألفارادو، بريان جوتيريز، لويس رومو (غوادالاخارا)، إيدسون ألفاريز (وست هام)، أوبيد فارغاس (أتلتيكو مدريد)، جيلبرتو مورا (تيخوانا)، لويس تشافيز (دينامو موسكو).

المهاجمون: سيزار هويرتا (أندرلخت)، أليكسيس فيغا (تولوكا)، جوليان كينونيس (القدسية)، غييرمو مارتينيز (UNAM)، أرماندو غونزاليس (غوادالاخارا)، سانتياغو جيمينيز (ميلان)، راؤول جيمينيز (فولهام).

طريق المكسيك إلى كأس العالم

نظرًا لأن المكسيك هي إحدى الدول المضيفة لكأس العالم 2026، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا، لم يكن على منتخب "إل تري" أن يخوض تصفيات التأهل.

تشكيلة جنوب أفريقيا لكأس العالم

حراس المرمى: رونوين ويليامز (سانداونز)، ريكاردو جوس (سيويليلي)، سيفو تشاين (أورلاندو بايرتس).

المدافعون: خوليسو موداو (صنداونز)، ثابانغ ماتولودي (بولوكواني)، خولوماني نداماني (صنداونز)، نكوسيناتي سيبيسي (بايرتس)، إيمي أوكون (هانوفر 96)، أوبري موديبا (سانداونز)، ساموكيلو كابيني (مولدي)، برادلي كروس (كايزر تشيفز)، أولويثو ماخانيا (فيلادلفيا يونيون)، كاموجيلو سيبيليبيلي (بايرتس)، مبيكيزيلي مبوكازي (شيكاغو فاير).

لاعبو الوسط: تيبوهو موكوينا (سانداونز)، سفيفيلو سيثول (تونديلا)، ثالينتي مباتا (بايرتس)، جايدن آدامز (سانداونز).

المهاجمون: لايل فوستر (بيرنلي)، ثيمبا زوان، إقرام راينرز، ثابيلو ماسيكو (جميعهم من صنداونز)، أوسوين أبوليس، ريليبوهيل موفوكينج، إيفيدنس ماكغوبا، تشيبانغ موريمي (جميعهم من بيريتس).

طريق بافانا إلى كأس العالم

يُعد تأهل منتخب "بافانا بافانا" إلى كأس العالم 2026 إنجازًا هائلاً. فقد تمكن الفريق من احتلال المركز الأول في المجموعة C خلال تصفيات الاتحاد الأفريقي (CAF) الشاقة، ليحجز بذلك مقعده في بطولة كأس العالم للمرة الأولى منذ استضافته للبطولة عام 2010. لم يتأهل مباشرة سوى الفريق المتصدر لكل مجموعة، ونجح منتخب بافانا بافانا في التغلب على نيجيريا القوية، التي احتلت المركز الثاني في كأس الأمم الأفريقية، ليحجز مكانه في بطولة 2026.

أخبار الفريق والتشكيلة

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

سجل المواجهات المباشرة

المكسيك آخر مباراتان جنوب إفريقيا 0 انتصار 1 تعادل 1 انتصار جنوب أفريقيا 1 - 1 المكسيك

جنوب أفريقيا 2 - 1 المكسيك 2 الأهداف المسجلة 3 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/2 سجل كلا الفريقين 2/2

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دليل VPN تفصيلي لمشاهدة مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا اليوم

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التنزيل والتثبيت : قم بالتسجيل في ExpressVPN أو أي خدمة VPN أخرى موثوقة (اطلع على دليل GOAL هنا) وقم بتنزيل التطبيق على جهازك. الاتصال بخادم : افتح التطبيق واختر موقع خادم يتم فيه بث المباراة (على سبيل المثال، إذا كنت في المملكة المتحدة ولكنك ترغب في مشاهدة بث من الولايات المتحدة، فاتصل بخادم في الولايات المتحدة). مسح ذاكرة التخزين المؤقت: في بعض الأحيان، يحتفظ متصفحك بموقعك القديم. امسح ملفات تعريف الارتباط أو قم بتحديث المتصفح لضمان تفعيل التغيير. ابدأ البث: انتقل إلى موقع الويب والتطبيق الخاص بالمذيع واستمتع بالمباراة.

كيفية المشاهدة على الشاشة الكبيرة

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