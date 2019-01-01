نظام السوبر الجديد يشعل الحرب بين الاتحاد الإسباني ورابطة الأندية

الخلاف لا يزال محتمدًا في إسبانيا حول شكل الموسم المقبل

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

ازدادت حدة الاختلاف بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة أندية الليجا حول الموسم المقبل وبالتحديد النظام الجديد لبطولتي كأس الملك والسوبر المحلي.

الاتحاد الإسباني أعلن النظام الجديد للسوبر الإسباني والذي سيُقام في يناير المقبل بين برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو وفالنسيا في بطولة رباعية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ وفد من الاتحاد اجتمع مع نظيره بالرابطة مساء أمس، الأربعاء، لبحث نظام الموسم الجديد، إلا أنّ الطرفين لم يتفقا في العديد من الأمور.

وأوضحت أنّ الأزمة بدأت بالاختلاف على الشركة المنتجة لكرة الموسم المقبل، إذ لم ترغب الرابطة في التغيير بينما أكد الاتحاد وجود عروض أفضل من شركات أخرى لتصميم الكرة.

أما بالنسبة لكأس الملك، فإن الرابطة ترفض تمامًا النظام الجديد الذي يجعل البطولة بنظام المباراة الواحدة عدا نصف النهائي الذي سيُقام ذهابًا وإيابًا، إلا أنّ الاتحاد يرى أنّ القرار النهائي يعود له فقط.

لا فاردي ... لا أهداف ⚽️🥳



هل تعتقد بأن فاردي من أكثر اللاعبين المهضوم حقهم إعلاميًا؟🤔 pic.twitter.com/S9lRIJIHSH — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 13, 2019

الاختلاف لم يطل توقيت السوبر في يناير ولكن الرابطة ترفض نظام البطولة الرباعية وأيضًا فكرة إقامة البطولة في المملكة العربية السعودية لتعارض هذا الأمر مع حقوق البث التلفزيوني.

وأخيرًا، فإن لويس روبياليس، رئيس الاتحاد، يرغب في عدم خوض أي مباراة يومي الإثنين والجمعة وهو ما ترفضه الرابطة تمامًا، وأشارت الصحيفة إلى أنّ الاتحاد قد يقبل باستمرار المباريات يوم الجمعة ولكنه أعلن من قبل عدم خوض أي مواجهة يوم الإثنين.

وأكدت الصحيفة عن أنّ الاجتماعات بين الطرفين لن تتوقف حتى الوصول إلى اتفاق، وبينما تتوقع الرابطة الانتهاء من الأمر سريعًا وتوقيع اتفاقية مشتركة، إلا أنّ الاتحاد لا يؤمن بإمكانية حدوث هذا الأمر قريبًا لتمسكه بموقفه.

جدير بالذكر أنّ العام الماضي اختلف روبياليس مع رئيس الرابطة، خافيير تيباس، وطلب بتغيير نظام السوبر والكأس ولكنّه لم يتمكن من ذلك.