نطح ماك أليستر.. رابطة الدوري الإنجليزي تكشف سر نجاة لاعب آرسنال من الطرد ضد ليفربول!

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أفلت نوني مادويكي من البطاقة الحمراء بعد أن بدا أنه وجّه ضربة بالرأس إلى أليكسيس ماك أليستر عندما احتدمت الأعصاب في الدقائق الأخيرة من فوز آرسنال 1-0 على ليفربول يوم الأحد، رغم أنه كان قد نال بالفعل بطاقة صفراء. وأيّد حكم الفيديو المساعد (VAR) قرار الحكم آندي مادلي، لكن الطاقم التحكيمي ظل عرضة للانتقادات بعدما أفلت يورين تيمبر من العقوبة لسحبه قميص ألكسندر إيساك داخل منطقة الجزاء.

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تقنية الفيديو المساعد توضح قرار مادويكي

تورّط مادويكي في موقف مثير للجدل قبل 10 دقائق من نهاية المباراة على ملعب أنفيلد، بعدما ارتكب ماك أليستر خطأً على مارتن أوديجارد. واجه تيمبر الدولي الأرجنتيني قبل أن يميل مادويكي برأسه نحوه، فسقط لاعب وسط ليفربول أرضًا. أشهر مادلي البطاقة الصفراء لكل من ماك أليستر وتيمبر، في حين تمسّك حَكَم تقنية الفيديو المساعد ستيوارت أتويل بقرار الحكم في أرض الملعب بعدم طرد مادويكي.

وأوضح مركز مباريات الدوري الإنجليزي القرار عبر منصة إكس، حيث كتب: "تمّت مراجعة قرار الحكم بعدم وجود سلوك عنيف من مادويكي تجاه ماك أليستر، وأكدته تقنية الفيديو المساعد. حَكَم تقنية الفيديو المساعد: (تمّت مراجعة جميع المواقف وتمّ البتّ فيها. هناك بعض التلامس عندما تواجه مادويكي وماك أليستر. في رأيي، لم يكن قويًا ولا عنيفًا ولا وحشيًا".

آشلي ويليامز غير مقتنع بتصرف ماك أليستر

لم يُعجب آشلي ويليامز، المشارك في تقديم برنامج "ذا فينال وورد" عبر توك سبورت بردّ فعل ماك أليستر، حيث قال في برنامج : "لا، لا أقبل بهذا، لا أقبل بهذا. تمّ لمس رأسك قليلًا. لو لمستُ رأسك الآن بهذا القدر من القوة، فلن تسقط بهذه الطريقة. وبالمناسبة، هو نفسه الذي ذهب إلى أوديجارد وتذمّر من سقوطه. وهو ما كان خطأً بالتأكيد، ثم يرتمي هو على الأرض. ماذا نفعل الآن؟".

حتى البطاقة الصفراء كانت ستنهي مباراة مادويكي، إذ سبق أن حصل على إنذار في الدقيقة 55 بسبب خطأ متعمّد على برادلي باركولا. ولم يُطرد صاحب الـ24 عامًا قط في مسيرته مع الأندية على مستوى الكبار، إذ جاءت بطاقته الحمراء الوحيدة مع فريق بي إس في تحت 19 عامًا أمام ألميري سيتي في عام 2019.

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هالسي ينتقد تقنية الفيديو المساعد بشأن قرار ركلة جزاء تيمبر

احتفظ حَكَم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق مارك هالسي بأشدّ انتقاداته لطلب احتساب ركلة جزاء في الشوط الأول. وكتب في عموده بصحيفة SunSport: "لكن اللقطة التي رأيناها مع يورين تيمبر، عندما شدّ قميص ألكسندر إيزاك بوضوح، هي ركلة جزاء واضحة بالنسبة لي. وأنا ببساطة لا أفهم كيف تجاهلت تقنية الفيديو المساعد ذلك ولم تُوصِ الحكم آندي مادلي بمراجعة اللقطة. لو لم يشدّ تيمبر قميص إيزاك، لكان مهاجم ليفربول قد وصل إلى الكرة". وأضاف: "لقد اندهشت فقط من أن تقنية الفيديو المساعد لم تتدخل في تلك الواقعة".

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ورأى هالسي أن تشابك كريستوس تزوليس مع كودي جاكبو لم يكن كافيًا لاحتساب ركلة جزاء، وألمح إلى أن تراي نيوني، لاعب ليفربول، كان من الممكن أن يحصل على بطاقتين صفراوين بسبب تدخلين مبكرين على أوديجارد وكاي هافرتس، وتعرّض مادلي للاستهجان عند نهاية المباراة، إذ اتهمه جماهير ليفربول بالانخداع بالمسرحيات التي قام بها آرسنال.

ماذا ينتظر أرسنال وليفربول؟

يمنح هذا الفوز آرسنال فارق ثلاث نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي ، بعد تحقيقه ثمانية انتصارات من أصل تسع مباريات في بداية الموسم.

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ويحوّل الفريقان الآن تركيزهما إلى دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، حين يحلّ آرسنال ضيفًا على سلافيا براج، ويزور ليفربول فنربخشة.