نصيحة إيطالية للاعب الهلال بالانتقال إلى دوري الدرجة الثالثة

هل يستجيب جيوفينكو لنصيحة صديقه؟

وجه فرانشيسكو فالياني، لاعب وسط فريق بيستويسي الإيطالي، نصيحه إلى مواطنه سيباستيان جيوفينكو، لاعب فريق نادي الهلال السعودي، بالانتقال إلى أحد الفرق بدوري الدرجة الثالثة الإيطالي.

وأشار موقع "توتوك" الإيطالي إلى أن هناك محادثة طريقة حدثت بين جيوفينكو وفالياني، حيث اقترح الأخير على لاعب الهلال الانتقال إلى الفريق الذي يلعب له، والذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي.

الموقع الإيطالي تابع: "اللقاء الذي جمع بين جيوفينكو وفالياني كان افتراضيًا وسط الإجراءات الاحترازية التي تتخذها جميع دول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا".

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وأردف: "فالياني التقى بلاعب وسط فريق بيستويسي مع جيوفينكو لاعب الهلال السعودي، وذلك في العالم الافتراضي للشبكات الاجتماعية، بشكل أكثر دقة على إنستجرامم".

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وخلال المحادثة بين الثنائي، طلب جماهير فريق بيستويسي من لاعبهم بإقناع جيوفينكو للانتقال لفريقهم، ليقترح عليه بالانتقال لفريقه وهو يمزح، ليقول له "رئيس النادي سيصاب بنوبة قلبية إذا اقترحت عليه هذا الاقتراح".

ورد لاعب الهلال عليه قائلًا: "أنا جئت إلى بيستويا العديد من مرات".

جيوفينكو صاحب الـ33 عامًا كان قد انضم لصفوف الهلال، قادمًا من تورنتو الكندي في نهاية شهر يناير 2019، وحقق مع الزعيم بطولة دوري أبطال آسيا، واحتل المركز الرابع في كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر.