نصف نهائي يورو 2020 .. برشلونة 5-0 ريال مدريد

اكتساح كتالوني..

موسم برشلونة كان أفضل من ريال مدريد بالنظر إلى خروج النادي الكتالوني بلقب كأس ملك إسبانيا في مقابل خروج الملكي بدون ألقاب، ويبدو أن ذلك قد تُرجم أيضًا على صعيد اللاعبين.

لم يذهب أي لاعب من ريال مدريد إلى منتخب إسبانيا للمشاركة في يورو 2020، في سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ لا روخا فتحت النيران على المدرب لويس إنريكي من الصحافة المدريدية.

والواضح أن لاعبي الريال في المجمل لا يمروا بأفضل أحوالهم، وليس أدل على ذلك من رصد مشاركتهم في اليورو ومقارنتها بمشاركة لاعبي الخصم اللدود برشلونة.

كيف كانت مشاركة لاعبي ريال مدريد في يورو 2020؟

شارك ريال مدريد في بطولة يورو 2020 من خلال عشرة لاعبين بين منتخبات فرنسا وبلجيكا والنمسا وألمانيا وويلز وكرواتيا.

خرج الثنائي كريم بنزيما ورافاييل فاران من دور الـ16 على يد سويسرا، وقبلها خرج الوافد الجديد دافيد ألابا على يد إيطاليا.

في الدور نفسه، أُقصي لوكا مودريتش مع كرواتيا أمام إسبانيا، وكذلك توني كروس مع ألمانيا أمام إنجلترا، وقبلهم جميعًا جاريث بيل مع ويلز أمام الدنمارك.

هكذا، بقيّ فقط الثنائي إيدين هازارد وتيبو كورتوا كأمل مدريد الأخير في المسابقة الأوروبية، لكنهما ودعا البطولة من ربع النهائي على يد إيطاليا.

كيف كانت مشاركة لاعبي برشلونة في يورو 2020؟

برشلونة شارك في اليورو من خلال عشرة لاعبين أيضًا، لكن النجاح كان حليف نصفهم حتى الآن، مع خروج مبكر للنصف الآخر.

في فرنسا تواجد الثلاثي أنطوان جريزمان وعثمان ديمبيلي وكليمون لونجليه، مع تواجد ممفيس ديباي وفرينكي دي يونج في هولندا، والخماسي ودع من دور الـ16.

إلا أن النجاح كان حليف رباعي منتخب إسبانيا "إريك جارسيا وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وبيدري"، حيث وصلوا مع لاروخا إلى نصف النهائي في انتظار مواجهة إيطاليا.

الاسم المفاجأة كان مارتن برايثوايت، الذي يقود منتخب الدنمارك بأداء رائع جعله هدفًا لعديد الأندية، وسيلعب نصف النهائي أمام إنجلترا في ويمبلي.

ما هي استعدادات ريال مدريد وبرشلونة للموسم الجديد؟

إن كانت أفضلية لاعبي برشلونة تجعل النادي الكتالوني متقدمًا على الريال 5-0 في نهائيات اليورو، فالمنافسة الحقيقية باسم الفريقين ستبدأ في وقت قريب.

سيعود العملاقان مرة أخرى للاستعداد إلى الموسم الجديد بداية من منتصف شهر يوليو الحالي، والعين على مصالحة الجماهير عن الموسم الماضي التعيس لهما.

ريال مدريد يستعد لموسمه الجديد رفقة مدربه القديم الجديد كارلو أنشيلوتي، بوضع اقتصادي أفضل إلى حد كبير من برشلونة، الذي لا يستطيع إبرام صفقات بسبب بلوغه الحد الأقصى للرواتب.

الجدير بالذكر أن برشلونة يمتلك لاعبين أيضًا في منافسات كوبا أمريكا على رأسهم الأسطورة ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين، مع وجود أسماء مدريدية في الغريم البرازيل.

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