نصف نهائي دوري أبطال أوروبا: المواجهات المحتملة، موعد المباريات وكل ما تريد معرفته

وصلت مسابقة دوري الأبطال إلى مراحلها الأخيرة، مع تبقي مباريات العودة لدور ربع نهائي والاقتراب من معرفة ملامح نصف النهائي بدون إجراء القرعة هذه المرة

مع اقتراب مسابقة دوري أبطال أوروبا من نهايتها، ازداد الصراع بين عمالقة الكرة الأوروبية على تحقيق اللقب الأغلى في القارة العجوز خاصةً وأن النسخة الحالية بها فرصة لن تتكرر وهي توديع الملك ريال مدريد للمنافسات منذ دور الـ16 بعد أن فجر أياكس مفاجأة كبيرة وقهر حامل اللقب على ملعبه برباعية لن تُنسى على ملعب سانتياجو برنابيو.

يعد فريقا برشلونة ويوفنتوس هما المفضلين للفوز بالبطولة لأنهما الأكثر خبرة بعد ريال مدريد بناءً على مستواهما في السنوات القليلة الماضية، ولكن لا يمكن تجاهل ليفربول الذي تأهل إلى نهائي النسخة الماضية وكذلك مانشستر سيتي الذي ينافس على الرباعية حتى الآن، وبعد إقصاء الملكي مما لا شك فيه فأن أياكس يستحق الكثير من التقدير والاحترام.

في هذا التقرير يأخذكم جول في جولة قصيرة لمعرفة المواجهات المحتملة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وموعد المباريات.

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ما هي المواجهات المحتملة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا؟

لن يتم إجراء قرعة لدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأنها أُجريت مع دور ربع النهائي، لذا فأن كل فريق يعرف خصمه المحتمل في الدور المقبل، لذا يعد الطريق إلى النهائي مفروشاً بالتوقعات والتي تضفي المزيد من الإثارة بالنسبة للجماهير التي تعشق دائماً تخمين كل ما سيحدث تماماً مثل ولعها بما حدث أثناء المباراة ومحاولة تحليله.

في ربع النهائي سيتقابل أياكس قاهر ريال مدريد مع يوفنتوس، سيلعب ليفربول في مواجهة بورتو البرتغالي الذي أزاح روما من طريقه، وفي قمة إنجليزية خالصة سيتلاقى كلا من مانشستر سيتي وتوتنهام، ويصطدم مانشستر يونايتد بفريق برشلونة بعد العودة المذهلة له في دور الـ16 أمام باريس سان جيرمان برغم الخسارة في أولد ترافولد.

سيتحدد طرفي مباراتي نصف النهائي عقب نهاية مباريات العودة لدور ربع النهائي يوم غد 17 أبريل، وهناك فرصة ليست بالقليلة لمشاهدة نهائي إنجليزي خالص للمرة الأولى منذ نسخة 2008 في موسكو والتي كانت بين مانشستر يونايتد وتشيلسي.

متى ستُلعب مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا؟

من المقرر أن تقام مباراة الذهاب من دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا إحدى يومي 30 أبريل و1 مايو، على أن يلعب لقاء الإياب يوم 7 أو 8 مايو، وبالنسبة لمباريات الجولة الأولى لدور ربع النهائي بين بورتو وليفربول، توتنهام ومانشستر سيتي فستقام يوم 9 أبريل على أن تكون العودة بعدها بثمانية أيام، أما مواجهتي أياكس ويوفنتوس، مانشستر يونايتد وبرشلونة فكان لقاء الذهاب يوم 10 أبريل الماضي، على أن تُلعب مباراة الإياب مساء اليوم 16 أبريل.

ستقام المباريات في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتم تحديد 1 يونيو موعداً للمباراة النهائية التي ستقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد.

موعد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018/19: