نصف ساعة كارثية في مدريد.. هدفان وإصابتان!

تغييران اضطراريان في الشوط الأول..

يعيش ريال مدريد وقتاً صعباً للغاية على ملعبه سانتياجو بيرنابيو ضد أياكس أمستردام الهولندي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

جاء ذلك بتلقيه هدفين بتوقيع حكيم زياش وديفيد نيريس في الدقيقتين 7 و18 من زمن الشوط الأول، ليصبح المجموع حتى الآن 3-2 لصالح أياكس، ما يعني تأهله لدور الثمانية حال استمرار الأمور على حالها.

زاد الطين بلة بما حدث في الدقيقة 28، حين خرج لوكاس فاسكيز مصاباً وحل جاريث بيل على حسابه، وما هي إلا 4 دقائق حتى لحق به فينيشيوس جونيور وحل ماركو أسينسيو بدلاً منه.

وبينما تكتب تلك السطور ارتطمت محاولة ثانية لريال مدريد بالعارضة، ليزداد الموقف تعقيداً.

يذكر أن ريال مدريد كان قد فاز ذهاباً على يوهان كرويف أرينا بهدفين مقابل هدف وحيد.