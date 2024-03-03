"نصف انتصارات الهلال بسببه" .. الدعيع يُحذر جيسوس من التخلي عن هذا الأجنبي أمام الاتحاد

الهلال يُواجه الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

لم يحسم جورج جيسوس المدير الفني للهلال بعد خياراته للأجانب الخمسة الذين سيستعين بهم خلال مواجهة الاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا مساء بعد غدٍ الثلاثاء، وقد تلقى تحذيرًا شديد اللهجة من محمد الدعيع من التفريط بأحد الأجانب.

إصابة حسان تمبكتي مدافع الهلال أربكت حسابات المدرب البرتغالي، حيث أصبح مطالبًا بالزج بالسنغالي خاليدو كوليبالي في التشكيل الأساسي للمباراة لتعويضه، وذلك سيكون على أحد الأجانب المعتاد تواجدهم في آسيا، حيث لم يدخل مدافع تشيلسي السابق في خيارات المدرب لمواجهتي دور الـ16.

المصادر المتابعة رجحت تخلي جيسوس عن الحارس ياسين بونو خاصة في ظل شفاء محمد العويس ودخوله التدريبات الجماعية، وقد أشارت بعض التقارير إلى أنه سيلعب أساسيًا أو سيُشارك محمد الربيعي لتعويض الحارس المغربي الذي بدأ يلعب قاريًا مع إصابة العويس.

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الدعيع حذر جيسوس من تلك الخطوة بقوة، وقد أكد على أن حارس المرمى مفتاح فوز الفريق على الاتحاد، مشيرًا إلى أن بونو مسؤول بنسبة 50% عن نتائج الهلال وانتصاراته المتتالية.

حيث قال في برنامج "دورينا غير" "مستحيل أن يتخلى جيسوس عن بونو ويُشرك العويس أو الربيعي، غيابه سيتسبب بمشكلة كبيرة للهلال، تأثيره في انتصارات الهلال يصل إلى 50%، كل مباراة له 3-4 تصديات حاسمة ومؤثرة، ولنا في مباراة الاتحاد الأولى في الدوري، 4-3، أكبر مثال، حيث تصدى لفرصتين بعد تقدم الاتحاد 3-1".

أتم "بونو أول لاعب يجب أن يختاره جيسوس للمباراة وبعده يُتم العدد المطلوب، تعويض بقية الأجانب ممكن باللاعبين المحليين، هناك محمد جحفلي قد يُعوض تمبكتي وكذلك محمد كنو يستطيع اللعب، وفي الهجوم لديه عدة خيارات محلية جيدة. إبعاد بونو خطأ كبير جدًا ومشاركة الربيعي مغامرة هائلة".