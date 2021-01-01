نصائح فانتاسي الدوري الإنجليزي 30 | الأمتار الأخيرة من السباق

جول دوت كوم يقدم لكم نصائح أسبوعية لفانتاسي الدوري الإنجليزي

بنهاية التوقف الدولي الخاص بشهر مارس يبدأ الجزء الأخير من الموسم الكروي ومعه ترتفع حدة الإثارة في الفانتاسي لحسم مركزك.

الجزء الأخير من هذا الموسم سيفتقد للجولة الكُبرى التي تحتوي على عدد أكبر من المباريات ولكنه سيظل مثير أيضًا في أغلب تفاصيله.

نستعرض معًا أبرز الملاحظات التي تحتاج للتركيز عليها في الجزء الأخير من الموسم

-الدوافع

نهاية الموسم هي فترة الحصاد وبالتالي فمن المتوقع أن يكون أفضل من يقدم مستويات هم من يملكون دوافع باقيه خلال الموسم سواء دوافع جماعية أو دوافع فردية.

الدوافع الجماعية تتمثل في الوصول لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وهم مانشستر يونايتد وتشيلسي وليستر وتوتنهام وليفربول وويست هام وإيفرتون.

دوافع الهبوط هي الأخرى قد تكون هامة بتواجد نيوكاسل وبرايتون وفولهام في الأمتار الأخيرة.

لا يمكنك إغفال الدوافع الفردية بمنافسة محمد صلاح وبرونو فيرنانديز وهاري كين على لقب هداف الدوري وربما يأتي من بعيد باتريك بامفورد وكالفرت لوين.

بالنسبة لي فهاري كين وبرونو فيرنانديز لا غنى عنهم في باقي الموسم بجانب محمد صلاح إذا توافرت الميزانية اللازمة او دييجو جوتا المتالق في الفترة الأخيرة.

-لاعبو مانشستر سيتي

اقترب مانشستر سيتي من حسم لقب الدوري الإنجليزي ومع عودة دوري أبطال أوروبا فكان من المتوقع أن يعود بيب جوارديولا لعداته المفضلة بالمداورة بين اللاعبين في التشكيل.

مانشستر سيتي الآن لم يصبح الدفاع الصلب الذي كان عليه في بداية الصحوة فلم يخرج بشباك نظيفة إلا مرتين في آخر سبع مباريات.

إذن هل نتخلص من لاعبي مانشستر سيتي؟

لاعبون مثل جواو كانسيلو وجون ستونز وربما لاعبي الخط الأمامي جميعًا ليس هناك ضرورة لوجودهم بعد الآن.

الثنائي روبن دياز وإديرسون ربما الأكثر ضمانًا لمكانهم في مانشستر سيتي وسأضيف لهم الثنائي كيفين دي بروينه الذي قد يحصل على عدد أكبر من المباريات.

لا أنصحك بالتخلي عن جوندوجان كون سعره منخفض بالنسبة لما يقدمه داخل الميدان حتى وإن بقى على دكة البدلاء ومع ما يقدمه هذا الموسم فقد يستمر بشكل أساسي في الفريق لينافس على جائزة لاعب الموسم في النهاية.

-فرق بمباريات سهلة

تشيلسي سيواجه ويست بروميتش وكريستال بالاس وبرايتون وويست هام وفولهام في الخمس جولات القادمة، لاعبون مثل ميندي وأزبلكويتا وروديجر وماونت قد يكونوا مفيدين.

ليستر سيتي من الجولة 32 سيواجه ويست بروم وكريستال بالاس وساوثامبتون ونيوكاسل، وقت مناسب لعودة حيمي فاردي لفريقك أو استقطاب كليشي إيهيناتشو وربما ماديسون إن عاد من الإصابة.

ليفربول باستثناء مواجهة مانشستر يونايتد في الجولة 34 فجدول مبارياته جيد بشكل كبير حتى نهاية الموسم.

أرسنال من الجولة 31 سيواجه شيفيلد يونايتد وفولهام وإيفرتون ونيوكاسل وويست بروميتش.

ولفرهامبتون لديه بعض المباريات السهلة أيضًا أمام فولهام وشيفيلد وبيرنلي وويست بروميتش وبرايتون من الجولة 31.

ويست هام من الجولة 34 سيلعب أمام بيرنلي وإيفرتون وبرايتون وويست بروميتش وساوثامبتون.

-اختيار القائد

الأسبوع المقبل يحتوي على عديد الاختيارات للقائد ولذلك سأحاول ترتيبها .

الأول سيكون برونو فيرنانديز الذي لم يلعب مباراة البرتغال الأخيرة بسبب تراكم البطاقات وسيكون لديه فترة راحة أكبر قبل مواجهة برايتون.

الثاني سيكون هاري كين من توتنهام أمام نيوكاسل مع رغبة الفريق في الاقتراب من دوري الأبطال كونه الهدف الوحيد المتبقي

الثالث سيكون باتريك بامفورد أو رافينيا أمام شيفيلد متذيل الترتيب.

إذا أردت اختيارًا مختلفًا فمحمد صلاح سيأتي على رأس القائمة أمام أرسنال ثم كالفرت لوين أمام كريستال بالاس.