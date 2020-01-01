نشرة يوفنتوس اليوم | صدمة ديبالا وعرض يوفنتوس

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم الإثنين الموافق الـ 14 من ديسمبر 2020.

جائزة أندريا أنيلي وتصريحاته عن باولو ديبالا وتجديد عقده، بالإضافة لتصريحات بافيل نيدفيد وكلمات إرلينج هالاند عن رونالدو ضمن أهم أخبار يوفنتوس لليوم الإثنين الموافق الـ 14 من ديسمبر 2020.

أنيلي أفضل رئيس نادي أوروبي

حصل أندريا أنيلي على جائزة أفضل رئيس نادي أوروبي مساء اليوم الإثنين في حفل صحيفة "توتو سبورت".

جاء هذا الحفل في ظل الاحتفال بجائزة أفضل لاعب شاب "الفتى الذهبي"، والتي حصل عليها إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند.

المزيد من الفرق

أنيلي: ديبالا ليس ضمن أفضل خمسة لاعبين في أوروبا

كشف أندريا أنيلي رئيس نادي يوفنتوس أن فريقه بدأ التفاوض مع باولو ديبالا من أجل تجديد عقده في الفترة المقبلة.

وقال أنيلي: "أرسلنا له العرض الخاص بنا وفي انتظار موقفه، هو ليس ضمن أفضل خمس لاعبين في أوروبا بالوقت الحالي، ويعلم ذلك جيدًا".

نشرة إنتر اليوم | مستقبل إريكسن والصراع مع كبار أوروبا

نيدفيد: مواجهة بورتو صعبة

أكد بافيل نيدفيد نائب رئيس نادي يوفنتوس أن مواجهة فريقه بدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا ضد بورتو ستكون في غاية الصعوبة".

وقال نيدفيد: "في هذه المرحلة كل الفرق تكون قوية للغاية، والمباريات تكون صعبة ولا يوجد خصم سهل، مثلما حدث ضد ليون في العام الماضي".

هالاند عن قدوته: رونالدو وإبراهيموفيتش سحراني

أكد إرلينج هالاند هداف فريق بوروسيا دورتموند أنه يعتبر الثنائي كريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش كقدوة له.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هالاند لصالح "توتو سبورت"، وأكد خلالها أنه كان يشعر بالسحر كلما شاهد الثنائي.

المزيد من التفاصيل