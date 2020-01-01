نشرة جول | مستقبل سانشو واقتراب رحيل ثنائي باريس

كل جديد كرة القدم في الثامن من أبريل

مستقبل سانشو ورحيل ثنائي باريس يتصدران أخبار فرق أوروبا للثامن من إبريل 2020.

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سيلفا وكافاني يقتربان من الرحيل عن باريس

صحيفة ليكيب الفرنسية أكدت ان ثنائي باريس سان جيرمان إدينسون كافاني وتياجو سيلفا يعيشان أيامهما الأخيرة مع افريق.

كافاني كان قريبًا من الرحيل عن باريس في يناير الماضي ولكن الصفقة لم تتم مع أتليتكو مدريد ولكنه سيعود لمحاولة الرحيل من جديد وكذلك تياجو سيلفا الذي بدأ التفاوض مع أكثر من نادي.

كوتينيو إلى تشيلسي؟

صحيفة سبورت الكتالونية أكدت ان البرزيلي كوتينيو عقد العزم على الرحيل من الفريق الصيف المقبل.

كويتينيو الذي يلعب معارًا مع بايرن ميونخ حتى نهاية الموسم أصبح أقرب للعودة للبريميرليج من بوابة تشيلسي على سبيل الإعارة بعد الاتفاق مع فريقه.

رويس يطالب سانشو بالبقاء

طالب ماركو رويس قائد بوروسيا دورتموند زميله جادون سانشو بالاستمرار مع فريقه الألماني لمدة أطول.

ويعتبر سانشو الهدف الأول لمانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات القادم مع منافسة من مانشستر سيتي وتشيلسي.