نشرة جول | ليفاندوفسكي ما بعد بايرن ميونخ وخطر إقالة مورينيو

تعرف على أهم أخبار كرة القدم حول العالم ليوم الثلاثاء الموافق الـ 23 من فبراير 2021

خطوة روبيرت ليفاندوفسكي المقبلة والخطر المُحدق بمستقبل مورينيو ضمن أهم أخبار كرة القدم حول العالم ليوم الثلاثاء الموافق الـ 23 من فبراير 2021.

خطوة ليفادوفسكي بعد بايرن ميونخ

كشف مهاجم نادي بايرن ميونخ روبيرت ليفاندوفسكي أنه "يتابع" الدوري الأميركي لكرة القدم الـ"MLS" وانه "لا يثغلق الباب امام خطوة إنتقال ممكنة في المستقبل".

وكانت زوجة ليفاندوفسكي صرّحت أن زوجها "قد يود اللعب في مدينة لوس أنجليس الأميركية"، ما يفتح الباب امام ناديين: لوس أنجليس جالاكسي ولوس أنجليس أف سي.

بدوره قال أفضل لاعب في العالم لموسم 2019-2020: "لا أستطيع أن أتكلم عن المستقبل البعيد، ولا أريد أيضاً ان أغلق أي باب، لكن لدي فكرة عن الدوري الأميركي ويُقال انه يتحسّن في كل موسم".

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4 مباريات على إقالة مورينيو والبديل موجود

بعد النتائج السيئة التي مر بها نادي توتنهام مؤخراً والتي ادّت الى إبتعاده 9 نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، ذكرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن توتنهام أمهل مورينيو 4 مباريات لتحسين النتائج قبل إقالته.

وأضافت الصحيفة ان الإدارة فكرت بالفعل بالبديل المحتمل وهو الألماني جوليان ناجلسمان الذي يتصدر قائمة بدلاء البرتغالي.

المباريات المقبلة لتوتنهام هي: وولفسبرجر النمساوي في بوروباليغ يليها بيرنلي، فولهام وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

أفول نجم تاكي كوبو؟

سيدو ان الشاب تاكي كوبو المُعار من ريال مدريد الى خيتافي يُعاني من جديد لايجاد دقائق لعب وافرة يُظهر بها قدراته.

فبعد رحيله عن فيالريال للسبب عينه، يجب اللاعب الياباني نفسه في المعضلة نفسها مع المدرب خوسيه وبردالاس الذي يُفضل إشراك زميله آلان نيوم.

المصير نفسه يتشاطره كوبو مع لاعب برشلونة السابق كارليس آلينيا الذي يجلس ايضاً على دكة البدلاء فب محاولة لبوردالاس لايجاد حلول للنتائج المتعثّرة للفريق مؤخراً.