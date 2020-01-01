الانتقالات

نشرة جول | صفقة جديدة لباريس و مانشستر يونايتد يخطف مهاجم سيتي

بقلم | علي سمير
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ONLY GERMANY Thomas Tuchel Leonardo PSG 2020
Imago Images / PanoramiC
أهم ما جاء في الصحف والمواقع العالمية اليوم الجمعة

تستمر الإثارة في سوق الانتقالات الحالي، وسط محاولات مستمرة من الفرق الأوروبية لتدعيم صفوفها قبل النهاية ببضعة أسابيع.

باريس سان جيرمان على وشك صفقة جديدة، وآرسنال يبيع حارسه، وكذلك نحن على موعد مع انطلاق الدوري الإنجليزي والإسباني.

العديد من الأنباء المثيرة نستعرضها معاً في نشرة جول لأهم ما جاء اليوم، الجمعة 11 سبتمبر ..

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    صفقة باريس

    Alessandro Florenzi -Italy

    أليساندرو فلورينزي ظهير نادي روما الإيطالي، أصبح على أعتاب الانتقال لباريس سان جيرمان على سبيل الإعارة.

    موقع "توتو ميركاتو ويب" أكد أن اللاعب سيجري الفحص الطبي اليوم الجمعة، ليكمل انتقاله مُعاراً مع وجود خيار الشراء مقابل 9 مليون يورو فقط.

    رحيل جيرو

    Olivier Giroud France Croatie

    العديد من التقارير الإيطالية، كشفت عن اقتراب رحيل أوليفييه جيرو عن صفوف تشيلسي وانضمامه إلى يوفنتوس هذا الصيف.

    الصفقة تأتي بعد الأنباء المتداولة حول فشل انتقال لويس سواريز للسيدة العجوز، حيث قرر أندريا بيرلو توجيه أنظاره نحو المهاجم الفرنسي الذي تبلغ قيمته 5 مليون يورو فقط.

    شبكة "سكاي" الإيطالية كشفت كذلك عن إمكانية التعاقد مع مويس كين مهاجم الفريق السابق على سبيل الإعارة من إيفرتون.

    صدمة بداية الموسم

    David Luiz, Aston Villa vs Arsenal 2019-20

    نادي آرسنال الإنجليزي على موعد مع الإصابات، قبل مواجهة فولهام في الجولة الأولى من البريميرليج غداً السبت.

    الفريق اللندني كشف عبر موقفه الرسمي، عن غياب المدافع البرازيلي دافيد لويز للإصابة، لينضم إلى كل من بابلو ماري، شكودران موستافي وسوكراتيس.

    الأفضل في ألمانيا

    Thomas Muller Bayern Munich 2020 Champions League

    إشادة كبيرة تلقاها توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ، بعد المستوى المبهر الذي قدمه اللاعب مع الفريق الموسم الماضي، ومساهمته في الفوز بدوري أبطال أوروبا.

    يوب هاينكس أسطورة الكرة الألمانية قال عنه:"أظهر منذ فترة طويلة فائدته للفريق، يعمل بجد بشكل مستمر ويتمتع بقوة كبيرة".

    وأضاف:"بالنسبة لي هو أكثر لاعب غير طبيعي شاهدته في تاريخ كرة القدم الألمانية".

    مانشستر يخطف مهاجم سيتي

    160820 Solskjaer Sevilla 2-1 United

    نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، توصل لاتفاق نهائي على ضم تشارلي مكنيل المهاجم الشاب الذي يلعب لغريمه التقليدي مانشستر سيتي.

    صاحب الـ17 سنة، بدأ مسيرته مع يونايتد، قبل الانتقال لسيتي، ليعود مرة أخرى للشياطين الحمر في صفقة قيمتها حوالي 1.5 مليون يورو.

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    على طريقة سانشيز لمانشستر يونايتد.. كوتينيو وتوريس وفالكاو وانتقالات أفسدت مسيرة أصحابها

    اللاعب يتمتع بقدرة تهديفية رائعة في مراحل الشباب، حيث نجح في هز الشباك 600 مرة بمختلف المناسبات.

    حارس آرسنال في أستون فيلا

    Emiliano Martinez, Arsenal

    صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أكدت اتفاق نادي أستون فيلا، على ضم إيميليانو مارتينيز من آرسنال هذا الصيف.

    الحارس الأرجنتيني أبدى رغبته الواضحة في الرحيل، ليحصل على فرصة اللعب بشكل أساسي، ليقرر فيلا ضمه بحوالي 21.5 مليون يورو.

    عودة نيمار

    Neymar, PSG

    المهاجم البرازيلي نيمار، كشف عبر حسابه بموقع تويتر، عن عودته مرة أخرى لتدريبات باريس، بعد الشفاء من فيروس كورونا.

    اللاعب قد تعرض للإصابة بالفيروس مطلع هذا الشهر، ولكنه تعافى بشكل كامل، ليصبح جاهزاً للمشاركة في مباراة مارسيليا القادمة.

     

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