نشرة جول | صفقة جديدة لإيفرتون ورحيل حارس آرسنال

سوق الانتقالات يشتعل قبل النهاية بأسابيع

الإثارة مستمرة خلال الأسابيع القليلة الماضية والفترة الحالية، بسبب سوق الانتقالات والاستعدادات المتواصلة للأندية للموسم الجديد.

صفقة جديدة لإيفرتون ونشاط لأرسنال في السوق، ضمن أهم ما جاء بآخبار الكرة العالمية اليوم الثلاثاء..

دوكوري في إيفرتون

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أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، اليوم، عن التعاقد مع عبد الله دوكوري من واتفورد، في صفقة جديدة للمدرب كارلو أنشيلوتي.

العديد من الصحف، أكدت أن الصفقة بلغت قيمتها حوالي 22 مليون يورو، ليستمر إنفاق التوفيز هذا الصيف بعد ضم آلان وخاميس رودريجيز.

حارس باريس في آرسنال

صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت اقتراب آرسنال من التخلي عن حارسه الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز لصالح أستون فيلا.

وعلى الجانب الآخر بدأ المدفعجية في مرحلة البحث عن بديل، وسط أنباء حول قيام أحد الوكلاء بعرض ألفونس أريولا حارس باريس سان جيرمان على الفريق الإنجليزي.

مستقبل عوار

جونينيو المدير الرياضي لليون، كشف في تصريحات صحفية، بأن الفريق الفرنسي دخل في مفاوضات مع آرسنال من أجل بيع حسام عوار.

وأشار خلال تصريحاته، إلى أن الأمر كان عبارة عن اتصالات دون التقدم بعرض رسمي، مع رفض ليون فكرة ضم ماتيو جيندوزي في صفقة تبادلية.

تعهد هندرسون

وكيل دين هندرسون يؤكد رغبة اللاعب في اللعب كأساسي مع مانشستر يونايتد ، بعد عودته من الإعارة مع شيفيلد يونايتد، في تهديد واضح للإسباني دافيد دي خيا.

وأكد خلال تصريحاته التي نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية، أن اللاعب سيقوم بكل ما لديه من مجهود لانتزاع مركز الحارس الأساسي بالفريق الموسم القادم.

إصرار أتلتيكو

وعلى جانب آخر يرفض نادي أتلتيكو مدريد، كل محاولات يوفنتوس من أجل الحصول على خدمات المهاجم الإسباني ألفارو موراتا.

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النادي الإسباني يرفض فكرة التفاوض، لذلك على يوفنتوس دفع الشرط الجزائي في عقده بـ150 مليون يورو للحصول على خدماته.

تراوري ويوفنتوس

بعض التقارير الإيطالية، كشفت عن قيام أحد الوكلاء بعرض أداما تراوري جناح وولفرهامبتون على يوفنتوس هذا الصيف.

موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد أن أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس يدرس الصفقة، والتي قد تصل إلى 70 مليون يورو.