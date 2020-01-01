نشرة جول | راتب ضخم لأوباميانج ومطالب صادمة لألابا

أهم ما جاء من أخبار الكرة العالمية اليوم 10 سبتمبر

اتفق نادي آرسنال الإنجليزي أخيراً على تجديد عقد مهاجمه الجابوني بيير أوباميانج، بينما اقترب مدافعه الإسباني هيكتور بيليرين من البقاء.

وعلى جانب آخر يستعد باريس سان جيرمان لصفقة دفاعية جديدة، بالتعاقد مع أليساندرو فلورينزي مدافع نظيره الإيطالي روما.

كل هذا وأكثر تجدونه ضمن أهم أخبار الكرة العالمية بالمواقع والصحف الصادرة اليوم 10 سبتمبر..

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باريس يحل أزمة الظهير

أصبح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على أعتاب التعاقد مع أليساندرو فلورينزي ظهير نادي روما الإيطالي على سبيل الإعارة.

توماس توخيل مدرب باريس، أراد التعاقد مع هيكتور بيليرين من آرسنال في البداية، لكن النادي الإنجليزي رفض خروج اللاعب معاراً، حيث كان يفضل بيعه والاستفادة منه مالياً.

عرض يوفنتوس لضم موراتا

أتلتيكو مدريد يقترب خطوة جديدة من خسارة مهاجمه الإسباني ألفارو موراتا لصالح نظيره الإيطالي يوفنتوس.

صحيفة "ماركا" أكدت تقدم يوفنتوس بعرض قيمته 50 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب، وسط غموض حول موقف أتلتيكو.

الشرط الجزائي في عقد موراتا قيمته 150 مليون يورو، لكن من المتوقع موافقة أتلتيكو على تخفيض هذا المبلغ بصورة كبيرة.

بقاء أوباميانج

موقع "TheAthletic" الإنجليزي، كشف عن موافقة بيير أوباميانج مهاجم آرسنال على البقاء مع الفريق ورفض العروض المقدمة له.

وأشار الموقع إلى مفاجأة كبيرة، حيث من المتوقع أن يصبح الجابوني هو اللاعب الأعلى أجراً في آرسنال، ليتخطى مسعود أوزيل الذي يتقاضى 350 ألف استرليني في الأسبوع مقابل التجديد 3 سنوات.

كين والفوز بالبطولات

المهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام، تحدث في تصريحات صحفية، حول رغبته في الفوز بالبطولات مع فريق المدرب جوزيه مورينيو.

وقال كين:"الآن أنا في أفضل فتراتي كلاعب، من الرائع تسجيل الأهداف والحصول على الحذاء الذهبي، ولكن المهم دائماً تحقيق البطولات مع فريقي".

وأضاف:"أمامنا العديد من الفرص في اليورو مع إنجلترا وكأس العالم 2022، لذلك أتطلع للوصول أخيراً إلى منصات التتويج مع النادي والمنتخب الوطني".

مطالب ألابا

محادثات بايرن ميونخ مستمرة مع لاعبه دافيد ألابا، من أجل اقناعه بالاستمرار مع الفريق قبل الدخول في العام الأخير على نهاية عقده.

صحيفة "كيكر" الألمانية، أكدت أن وكيل أعمال اللاعب يطلب حصوله على راتب سنوي 25 مليون يورو مقابل التوقيع على عقد جديد مدته 5 سنوات.

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التقارير الأخيرة سبق أن أشارت إلى ترحيب بايرن بدفع 20 مليون فقط في الموسم، ومن غير المعلوم حتى الآن موقف النادي من المطالب الجديدة.

تطورات سانشو

تعود مرة أخرى الأنباء حول مصير جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند، وسط محاولات من مانشستر يونايتد لإحياء الصفقة من جديد قبل نهاية السوق.

سولشاير قال عن إمكانية ضم اللاعب:"لقد كان عاماً غريباً على كرة القدم، ويجب أن يدرك الجميع تأثير ذلك على السوق، حيث لا تستطيع كل الأندية إنفاق الملايين على الصفقات الضخمة".

مبادلة منتظرة

تقارير فرنسية تؤكد رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع ماتيو جيندوزي لاعب آرسنال خلال هذا الصيف لتدعيم وسط الفريق.

وأوضحت أن النادي الفرنسي عرض لاعبه يوليان دراكسلر، في صفقة تبادلية مباشرة، لإقناع المدفعجية بالتخلي عن نجمه الشاب.