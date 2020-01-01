نشرة جول اليوم| هدف جديد لتشيلسي ولاوتارو يصدم مانشستر سيتي

دفاع غير متوقع من أرتيتا عن إدارة آرسنال



المزيد من الأنباء عن سوق الانتقالات الصيفية، ودفاع ميكيل أرتيتا عن إدارة آرسنال قبل مواجهة المدفعجية مع مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

كل هذا وأكثر ضمن أهم ما جاء في الصحف والمواقع العالمية صباح اليوم السبت..

لاوتارو يرفض مانشستر سيتي

المزيد من الفرق

بيب جوارديولا مدرب سيتي، كان يطمح في إقناع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر برفض برشلونة، ولكن الأرجنتيني ليس مهتماً بهذه الخطوة.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أكدت رفض لاوتارو سيتي، نظراً لرغبته الصريحة في الانتقال إلى برشلونة، رغم تعقد المفاوضات مع إنتر.

مانشستر يونايتد يتسوق في إيطاليا

موقع "توتو سبورت" أكد رغبة أولي جونار سولشاير، في التعاقد مع أندريا بيلوتي مهاجم تورينو الإيطالي هذا الصيف.

تورينو بدأ يرضخ لفكرة رحيل اللاعب عن صفوفه، بعد فترة طويلة من التمسك بخدماته، بوجود منافسة بين مانشستر وإنتر على الصفقة.

نابولي يتمسك بأوسيمين

فيكتور أوسيمين مهاجم ليل الفرنسي، يبدو وأنه سينتقل أخيراً إلى صفوف نابولي، بعد الأنباء التي أثيرت مؤخراً حول إمكانية فشل الصفقة.

نابولي اتفق مع ليل على شراء المهاجم النيجيري مقابل 81 مليون يورو، قبل أن يقوم اللاعب بتغيير وكيل أعماله لينتشر الجدل حول مصيره.

حتى لا تتكرر سيناريوهات الماضي .. ما الذي يحتاجه ريال مدريد ليهيمن على الالقاب؟

خسارة الدوري الإسباني .. هل تكون بداية عودة برشلونة؟

صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكدت نجاح نابولي في إحباط محاولات مانشستر يونايتد وليفربول من أجل الانقضاض على الصفقة.

إصرار باريخو

لاعب الوسط الإسباني دانييل باريخو، يبدو وأنه في الطريق نحو الرحيل عن صفوف فالنسيا بعد فترة طويلة قضاها مع الخفافيش.

صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن اللاعب سيغادر الفريق في حالة تلقيه أي عروض من أتلتيكو مدريد، فياريال، ريال مدريد، برشلونة وإشبيلية.

الصفقة تبدو مغرية لجميع الفرق المهتمة، حيث لن تزيد عن 10 مليون يورو، كما أن راتبه السنوي يصل إلى 3 مليون فقط.

استفسار حول إيكوني

كاي هافيرتس يعتبر هو الهدف الأول لتشيلسي في مركز الوسط الهجومي خلال فترة الانتقالات الصيفية، ولكن ذلك لم يمنع فرانك لامبارد في التفكير بالبدائل.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت اهتمام لامبارد بالتعاقد مع جوناثان إيكوني لاعب ليل الذي سجل 4 أهداف وصنع 7 هذا الموسم، بوجود منافسة من نيوكاسل وتوتنهام على الصفقة.

أرتيتا يدافع عن إدارة آرسنال

بعد الانتقادات الشديدة التي وجهت إلى إدارة المدفعجية في الفترة الأخيرة، بسبب الحالة التي يمر بها الفريق وعدم الإنفاق على ضم لاعبين جدد، خرج المدرب ميكيل أرتيتا للدفاع عنهم.

وقال الإسباني:"ثقتي كبيرة جداً بهم، علاقتي قوية براؤول وإيدو وملاك النادي، نحن نعلم ما سنفعل في سوق الانتقالات ولا توجد لدي أي مشكلة".

وخلال حديثه أكد أرتيتا على عدم وضوح موقف استمرار أوباميانج، ورغبته في بقاء المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت.