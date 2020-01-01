نشرة جول اليوم | هافيرتس يقترب من تشيلسي ونابولي يحبط سيتي

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اقتراب تشيلسي من ضم كاي هافيرتس وحديث رئيس نابولي عن صفقة كاليدو كوليبالي إلى مانشستر سيتي ضمن نشرة جول اليوم، 4 سبتمبر 2020.

هافيرتس يتحرك نحو تشيلسي

أكد باير ليفركوزن أن نجمه كاي هافيرتس ترك معسكر المنتخب الألماني في شتوتجارت من أجل إتمام الانتقال المحتمل لصفوف تشيلسي.

ولم يشترك اللاعب في تعادل ألمانيا مع إسبانيا 1-1 بالأمس في دوري الأمم الأوروبية وبقي على مقاعد الاحتياط، وذلك بحسب اتفاق بين الأطراف المعنية والاتحاد الألماني كما ذكرت الصحافة.

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وينتظر أن تتم الصفقة مقابل قرابة 70 مليون يورو، وقرابة 20 إضافية في شكل حوافز متعلقة بالمشاركات.

دي لاورنتيس يحبط سيتي

أكد رئيس نابولي أوريليو دي لاورنتيس أن مانشستر سيتي سيكون مجبراً على الحديث بشكل مباشر مع ناديه إذا أراد التفاوض بخصوص كاليدو كوليبالي.

وتدور المفاوضات بين الطرفين بشكل غير مباشر عبر وسطاء بسبب العلاقة السيئة منذ انتقال جورجينيو إلى تشيلسي وليس سيتي كما كشف رئيس نابولي في مؤتمر صحفي اليوم.

دي لاورنتيس هدد الاتحاد الأوروبي أيضاً في تصريحاته بأنه سيكون في مشكلة كبيرة إذا عاد لاعبيه مصابين بفيروس كورونا من اللقاءات الدولية الحالية.

بارما يستقبل الجمهور

سيصبح بارما أول نادي في إيطاليا يعيد الجمهور إلى ملعبه بعد أن أعلن عن حضور 1000 متفرج لقاء الفريق الودي المقبل أمام إمبولي.

وكانت آخر المباريات في "إينيو تارديني" بحضور جمهور هي مباراة بارما ولاتسيو في فبراير الماضي، أي قبل سبعة أشهر.

لاعب بولتون السابق يتعرض لمحاولة قتل

نقلت "ميرور" عن وسائل إعلام جامايكية أن جيرمين جونسون، لاعب بولتون الأسبق، تعرض للضرب بالرصاص هو وثلاثة أشخاص في جامايكا.

ويتواجد اللاعب الذي حمل قميص بولتون في 12 مناسبة سابقة حالياً بمستشفى وحالته خطيرة ولكن مستقرة.