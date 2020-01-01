نشرة جول اليوم | نيوكاسل يريد نجم ريال مدريد وميلان يحرج سان جيرمان

تعرف على أهم أخبار الكرة حول العالم لليوم الإثنين الموافق الـ 11 من مايو 2020.

رغبة نيوكاسل في الحصول على خدمات لاعب ريال مدريد ورفض ميلان لعرض باريس سان جيرمان واستعداد بايرن ميونخ لعودة الدوري الألماني ضمن أهم أخبار كرة القدم اليوم الإثنين 11 مايو 2020.

نيوكاسل يريد جاريث بيل

أوضحت صحيفة "ماركا" أن نادي نيوكاسل سيحاول الحصول على خدمات اللاعب الويلزي جاريث بيل نجم فريق ريال مدريد الإسباني.

وأكدت الصحيفة أن قدوم ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني المنتظر للفريق هو السبب في اهتمام النادي بنجم توتنهام السابق.

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بوروسيا دورتموند يستهدف ضم موهوب تشيلسي

كشفت صحيفة "صن" أن نادي بوروسيا دورتموند يسعى للحصول على خدمات اللاعب الشاب الموهوب تشارلي ويبستر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تشيلسي لن يمانع ترك اللاعب في فترة إعارة لنظيره الألماني، بالأخص أن ذلك قد يسهل عملية شراء جادون سانشو من أسود فيستيفاليا.

مدرب لايبزيج السابق يرشح فيرنر لليفربول

رالف رانجنيك المدير الفني السابق لفريق لايبزيج قام بترشيح اللاعب تيمو فيرنر لليفربول الإنجليزي، مؤكدًا على قدرته على النجاح في إنجلترا.

وقال رانجنيك: "أعتقد أنه يستطيع أن يتأقلم مع فريق مثل ليفربول بسرعة كبيرة، طريقة لعب النادي مماثلة له بالرغم من أنني أفضل استمراره مع لايبزيج".

توتنهام يرفض بيع تانجي ندومبيلي

أوضحت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي توتنهام يرفض بشكل قاطع فكرة التخلي عن اللاعب تانجي ندومبيلي بالرغم من مشاكله العديدة في صفوف الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" والتي أكدت أن نية النادي هي الاستفادة من اللاعب لأقصى درجة ممكنة بالرغم من اهتمام برشلونة بضمه.

ثنائي بايرن ميونخ جاهز لمواجهة يونيون برلين

بحسب ما ذكرت صحيفة "ايه زي" فنادي بايرن ميونخ قد استعاد الثنائي روبرت ليفاندوفيسكي وإيفان بيريشيتش بشكل كامل قبل مواجهة يونيون برلين في الدوري الألماني.

وأوضحت الصحيفة أن الثنائي يتدربان بشكل جيد في الفترة الأخيرة عقب العودة من الإصابة وأصبحا في حالة جاهزية كاملة للمواجهة المقبلة.

عرض باريس سان جيرمان لميلان مرفوض

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن عرض نادي باريس سان جيرمان للحصول على خدمات اللاعب إسماعيل بن ناصر خلال الصيف المقبل تم رفضه من قبل نادي ميلان.

باريس سان جيرمان تقدم بعرض قيمته 30 مليون يورو بحسب ما ذكرت "لو 10 سبورت" لكن تمسك ميلان بخدمات اللاعب فرض نفسه على القرار الأخير.