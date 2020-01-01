نشرة جول اليوم | نجم تشيلسي يقترب من العودة وخوف من استئناف الليجا

ما هي أهم الأخبار في 30 أبريل

تتصدر أخبار اقتراب نجم تشيلسي من العودة مع استكمال مباريات الدوري الإنجليزي والخوف من التسرع في عودة المنافسات في إسبانيا أخبار اليوم 30 أبريل 2020.

كورونا تعيد نجم تشيلسي للمباريات

استفاد نادي تشيلسي الإنجليزي من توقف المسابقات ليستعيد كريستيان بوليسيتش بعد تعافيه من الإصابة.

وبحسب التقارير الصحفية، فاللاعب قادر على المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة بمجرد استكمال المسابقة.

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مخاوف من العودة المتعجلة لمباريات الدوري الإسباني

أبدى جابريل باوليستا، مدافع فالنسيا، قلقه من التعجل في عودة مباريات الدوري الإسباني خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

ومن المتوقع استئناف الدوري في 14 يونيو المقبل، ولكن اللاعب يرى ضرورة التريث للتأكد من سلامة الجميع.

فالنسيا هو أكثر فريق في إسبانيا تعرض عناصره للإصابة بفيروس كورونا.

مينيوليه غير نادم على الرحيل من ليفربول

أكد سيمون مينيوليه، حارس مرمى كلوب بروج البلجيكي، أنّه غير نادم على الرحيل من ليفربول في الصيف الماضي.

الحارس قال في تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو" أنّه يعلم جيدًا أنّ أليسون بيكر سوف يلعب أساسيًا، وحتى لو تمكن مينيوليه من خوض 15 مباراة في الموسم ولم يستقبل أي هدف فلن يشارك أساسيًا.

لاعب برشلونة السابق يبز أهم مميزات أنشيلوتي

كشف ييري مينا، لاعب إيفرتون الحالي وبرشلونة السابق عن أهم مميزات كارلو أنشيلوتي والتي تدفع الفريق لتقديم الأفضل.

مينا قال إن أنشيلوتي هادئ الطباع ويمتلك كاريزما تجعل كل لاعب يستمع له ويلتزم بتعليماته ويقدم أفضل ما لديه.

إنتر يحاول الحصول على خدمات موسيس بصورة نهائية

يرغب نادي إنتر في إتمام التعاقد مع فيكتور موسيس، لاعب الفريق المعار من تشيلسي، على أن يتم خفض القيمة المطلوبة.

إنتر يحاول خفض قيمة اللاعب إلى 12 مليون يورو مستغلًا الأزمة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا.