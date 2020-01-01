نشرة جول اليوم | موعد عودة نيمار وتحذير ديفيد ألابا

تعرف على أهم أخبار كرة القدم العالمية لليوم الجمعة الموافق الـ 30 من أكتوبر.

كشف توماس توخيل لموعد عودة نيمار وغياب سواريز عن قائمة أتلتيكو مدريد بالإضافة لتحذير هانز فليك لديفيد ألابا ضمن أهم اخبار الكرة العالمية لليوم الجمعة الموافق الـ 30 من أكتوبر.

وولفرهامبتون يتجاوز كريستال بالاس وقادش على قمة الليجا

حقق فريق وولفرهامتون الفوز اليوم على نظيره كريستال بالاس بهدفين نظيفين في افتتاح لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

كذلك حقق فريق قادش الفوز على نظيره إيبار بهدفين نظيفين على أرض الأخير ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بالشراكة مع ريال سوسييداد في افتتاح لقاءات الجولة الثامنة في انتظار بقية مبارياتها.

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توخيل يعلن موعد عودة نيمار من الإصابة

أعلن توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان عن استمرار غياب اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا حتى فترة التوقف الدولي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء نانت والذي أقامه اليوم، وأكد خلاله أن إصابة اللاعب ليست خطيرة.

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فليك يحذر ألابا

حذر هانز فليك المدير الفني لنادي بايرن ميونخ لاعبه ديفيد ألابا من عدم التوقيع من جديد رفقة الفريق البافاري مع قرب عقده من الانتهاء.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فليك، وقال خلالها: "هو يقدم مستويات جيدة، وأنا غير قلق بشأن تجديده، لا أزال أتوقع أن يوقع معنا من جديد وعليه التفكير جيدًا".

سواريز خارج قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة أوساسونا

أعلن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد عن استبعاد النجم الأوروجوياني من مواجهة فريقه المقبل أمام أوساسونا.

يأتي هذا في ظل رغبة المدير الفني للفريق بتقليل الأحمال على المهاجم السابق لبرشلونة قبل لقاء لوكوموتيف موسكو في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.