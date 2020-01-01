نشرة جول اليوم | مورينيو يحدد مصير آلي وفليك يكشف موقف جوتسه

أبرز أخبار اليوم، 23 سبتمبر 2020

تصريحات جوزيه مورينيو عن جاريث بيل وديلي آلي وموقف بايرن ميونخ من استعادة ماريو جوتسه ضمن أبرز أخبار اليوم، الأربعاء، 23 سبتمبر 2020.

مورينيو: زيدان سعيد برحيل بيل وآلي لن يغادر

نفى جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام، إمكانية رحيل ديلي آلي عن صفوف النادي اللندني في الصيف الجاري.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي لمباراة شكينديا في ملحق الدوري الأوروبي إن آلي سوف يتواجد مع الفريق ولا توجد رغبة في التخلي عنه.

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كما رحب مورينيو بقدم جاريث بيل من ريال مدريد مؤكدًا أنّ اللاعب سيكون له دورًا كبيرًا في الموسم الجديد وأنّ مدرب النادي الملكي، زين الدين زيدان، سعيد برحيله.

فليك ونوير يكشفان موقف جوتسه من العودة لبايرن ميونخ

أكد هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، أنّه لا توجد أي خطة لإعادة ماريو جوتسه إلى البافاري بعد فسخ اللاعب عقده مع بوروسيا دورتموند.

أما مانويل نوير، قائد البافاري، فقد أشار إلى أنّ جوتسه كان يحلم بالفوز بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ ولذلك هو يتمنى له التوفيق مع فريقه المستقبلي.

وكان جوتسه قد عُرض على الهلال السعودي لكن بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان رفض إتمام الصفقة.

أزمة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

أكد يوناس باير – هوفمان، الأمين العام للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، أنّ تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم تُقام في ظروف مقلقة.

وأشار إلى أنّ حالات المصابين بفيروس كورونا في تزايد وهناك العديد من اللاعبين في أوروبا الذين قد يواجهوا صعوبات السفر لبلدانهم بسبب قيود الحجر الصحي.

ورغم ذلك، فإنّ التصفيات سوف تنطلق في الشهر المقبل ولن يتم تأجيلها إلى مارس.

السويد تنقل مباراتها الودية مع روسيا بسبب كورونا

قرر الاتحاد السويدي لكرة القدم خوض مواجهة روسيا الودية في مدينة موسكو وعدم استضافة اللقاء بسبب الشروط المفروضة على السفر بعد جائحة كورونا.

وأكد الأمين العام للاتحاد السويدي أنّ الحكومة لم تسمح بفتح الحدود مع بعض الدول وبالتالي يضطر المنتخب إلى السفر إلى موسكو للقاء روسيا.

مجموعة أمريكية تقترب من شراء بيرنلي

تقترب مجموعة ايه ال كيه كابيتال الأمريكية من الاستحواذ على نادي بيرنلي في خطوة لتطوير الفريق وإعادة بناءه.

ورفضت المجموعة التعليق على الخبر، إلا أنّ وكالة رويترز أكدت اقتراب المالك الحالي، رجل الأعمال البريطاني مايك جارليك، من بيع النادي.

وفاة السويدي الوحيد الذي لعب لريال مدريد

رحل أجني سيمونسون، أسطورة منتخب السويد ولاعب ريال مدريد السابق، عن عالمنا عن عمر يناهز 84 عامًا.

وتألق سيمونسون في كأس العالم 1958 وقاد السويد للمباراة النهائية مما دفع ريال مدريد للتعاقد معه.