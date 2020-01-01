نشرة جول اليوم | مفاجأة كافاني ومصير بوتشيتينو وويليان

تعرف على أهم أخبار كرة القدم العالمية لليوم التاسع من أغسطس 2020.

إعلان ويليان المثير للجدل ومصير بوتشيتينو ومفاجأة إدينسون كافاني بالانتقال لنادي بنفيكا ضمن أهم أخبار كرة القدم العالمية لليوم الأحد التاسع من أغسطس.

ألابا: لن نركز على ميسي

عقب دافيد ألابا، نجم بايرن ميونخ، على المواجهة المرتقبة مع برشلونة لحساب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، واللعب أمام قائد البلوجرانا المتألق ليونيل ميسي.

وقال ألابا في تصريحات بعد لقاء الفريق البارحة: "المباراة مع برشلونة ستكون أمام فريق جيد للغاية ويملك مواهب فردية من أعلى طراز".

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بوتشيتينو على رادار روما

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي روما يفكر في الحصول على خدمات المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني السابق لتوتنهام.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أوضحت أن بوتشيتينو كان قد ارتبط اسمه بيوفنتوس وإنتر في الساعات الماضية أيضًا.

نابولي يودع كاييخون

ودع نجوم فريق نابولي زميله خوسيه ماريا كاييخون الذي خاض المباراة الأخيرة له بقميص الفريق مساء الأمس أمام برشلونة في كامب نو.

وكان عقد اللاعب قد انتهى مع الفريق، بعدما أمضى سبع سنوات في صفوفه منذ عام 2013 عندما انضم من صفوف ريال مدريد.

بيدرو ينتقل للدوري الإيطالي

أصبح اللاعب الإسباني بيدرو رودريجيز حرًا في الوقت الحالي في الانتقال لأي فريق يريده، عقب انتهاء تعاقده مع فريقه تشيلسي.

وبحسب ما ذكرت تقارير عديدة فوجهة اللاعب المقبلة ستكون للدوري الإيطالي، بالتحديد نادي روما.

كافاني يتفق مع بنفيكا

مفاجأة من العيار الثقيل فجرتها شبكة "سي إن إن" عندما قالت أن الأوروجوياني إدينسون كافاني قد حسم صفقة انتقاله لصفوف بنفيكا البرتغالي.

جاء هذا عقب أن كان اللاعب على وشك الانضمام لصفوف أتلتيكو مدريد في يناير الماضي، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة بعد انتهاء مشاركة باريس سان جيرمان الأوروبية.

ويليان يعلن رحيله عن صفوف تشيلسي

أعلن النجم البرازيلي ويليان عن انتهاء مشواره رفقة فريقه تشيلسي، بعد سبع سنوات ارتدى فيها قميص الفريق اللندني.

جاء هذا في رسالة وجهها اللاعب للجماهير، وودعهم فيها، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن انضمامه لصفوف آرسنال خلال ساعات.