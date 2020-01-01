نشرة جول اليوم | مصير سانشو وليفاندوفسكي وصفقات باريس وأتلتيكو

تعرف على أهم أخبار الكرة العالمية لليوم السبت الموافق الخامس من سبتمبر 2020.

صفقات أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان، ومصير جادون سانشو وموقف روبرت ليفاندوفسكي من البقاء في بايرن ميونخ ضمن أهم أخبار الكرة العالمية لليوم السبت الموافق الخامس من سبتمبر 2020.

أتلتيكو مدريد يضم موهبة الأرجنتين

أعلن نادي أتلتيكو مدريد اليوم السبت عن نجاحه في ضم اللاعب الأرجنتيني ماريانو جوميز نجم يونيو دي سانتا في.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي، وأعرب من خلاله على سعادته للعب في واحد من أكبر أندية العالم على حد وصفه.

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ليفاندوفسكي يريد إنهاء مسيرته في بايرن ميونخ

أكد اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ أنه لا يمانع إنهاء مسيرته الكروية في بايرن ميونخ خلال تصريحات صحفية له.

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وقال ليفاندوفسكي: "أشعر أنني بحال أفضل مما كنت عليه عندما كان عمري 26 عامًا، وعقدي الحالي لن يكون الأخير، لكن إنهاء مسيرتي في بايرن ميونخ يعد ضمن الخيارات الواردة بالنسبة لي".

باريس سان جيرمان يعلن ضم حارس إشبيلية

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن نجاحه في ضم الحارس الإسباني سيرخيو ريكو من صفوف إشبيلية بشكل نهائي.

جاء هذا في بيان رسمي أكد من خلاله أن اللاعب سيبقى في صفوفه حتى نهاية موسم 2023-2024.

أستون فيلا يتفوق على آرسنال في مباراة مصرية

حقق فريق أستون فيلا الفوز وديًا على نظيره آرسنال في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مواجهات فترة الإعداد للموسم الجديد.

المواجهة شهدت تألق محمود حسن تريزيجيه الذي صنع هدف الفوز في اللقاء الذي انتهى بتفوق أستون فيلا ثلاثة أهداف مقابل هدفين وبمشاركة محمد النني وأحمد المحمدي أيضًا.

سانشو يعقب على إمكانية انتقاله لمانشستر يونايتد هذا الصيف

تحدث جادون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند، على التكهنات المتعلقة برحيله إلى مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية، مؤكدًا أنه يركز فقط على ما يقدمه داخل الملعب ولا يكترث لشائعات الصحافة.

ومنذ بداية الصيف وأراد مانشستر يونايتد إعادة الدولي الإنجليزي إلى البريميرليج مجددًا، لكن مطالب دورتموند المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة.

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