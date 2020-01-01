نشرة جول اليوم | ليون بطل الأبطال وإحباط فان دي بيك

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سعي ليون للتتويج بدوري أبطال أوروبا وحديث نجم أياكس دوني فان دي بيك عن مستقبله ضمن نشرة جول اليوم، 14 أغسطس 2020.

مدافع ليون: نريد تحقيق دوري الأبطال

تحدث البرازيلي مارسال عن سعي نادي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد بلوغه ربع نهائي المسابقة بالفوز على يوفنتوس.

الظهير الأيسر قال مع "لي بروجريس" إن الجميع في غرف الملابس يريد بلوغ النهائي ويؤمن بحظوظه بالفوز باللقب بسبب الظروف الحالية واللعب في ملعب محايد.

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وأضاف مارسال أنه يعلم أن ليون ليس المرشح الأبرز أمام مانشستر سيتي باللقاء المقبل، ولكن ما قدمه أمام يوفنتوس وبي إس جي يؤكد على فرصته.

فان دي بيك: كورونا غير مستقبلي

أكد دوني فان دي بيك، نجم أياكس، أن لولا فيروس كورونا لكان وضعه فيما يخص الرحيل والانتقال لفريق آخر ليختلف في الوقت الحالي.

وذكر اللاعب مع "فوكس" أن الأمور في سوق الانتقالات أصبحت فوضوية بسبب الوباء، وأثرت على وضعه الشخصي، مؤكداً في نفس الوقت فخره وسعادته بالاستمرار في أياكس.

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