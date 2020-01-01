نشرة جول اليوم | لاعب بايرن ميونخ يتوعد ميسي وتشيلسي يراقب حارس ريال مدريد

ما جديد كرة القدم في العالم اليوم، 11 أغسطس

تصريحات ليون جوريتسكا، لاعب بايرن ميونخ، عن ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، واقتراب تشيلسي من حارس ريال مدريد ضمن أبرز أخبار كرة القدم اليوم، 11 أغسطس 2020

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مدرب أتالانتا: نتعامل وكأن مبابي سيشارك، ومواجهة نيمار صعبة

أكد جيان بييرو جاسبيريني، المدير الفني لنادي أتالانتا، توقعه تواجد كيليان مبابي في مباراة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا مشيرًا إلى خطورة نيمار دا سيلفا.

وقال في تصريحات صحفية إنّ نيمار لاعب عظيم ومن الصعب إيقافه ولكن الفريق سوف يعمل على تقليل فعاليته.

لاعب بايرن ميونخ: نستطيع إيقاف ميسي

أشار ليون جوريتسكا، لاعب بايرن ميونخ، إلى أنّ الفريق قادر على إيقاف ليونيل ميسي، نجم برشلونة، في مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا وذلك بالعمل الجماعي.

وأوضح أنّ المباراة متكافئة والنادي الكتالوني يمتلك العديد من العناصر القوية ومن الصعب تحديد المنتصر.

توتنهام يعلن أول صفقة له في الصيف

أعلن نادي توتنهام التعاقد مع إميل هويبيرج بعقد يمتد حتى 5 سنوات قادمًا من صفوف ساوثامبتون مقابل 20 مليون إسترليني

كما رحل كايل ووكر-بيترز إلى الاتجاه الآخر في صفقة كلفت خزينة ساوثامبتون 12 مليون إسترليني.

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فيراتي في لشبونة رغم الإصابة

وصل ماركو فيراتي، لاعب باريس سان جيرمان، إلى مدينة لشبونة البرتغالية لأجل مواجهة أتالانتا رغم تعرضه للإصابة.

وبحسب صحيفة "ليكيب" فإنّ اللاعب سوف يتواجد في بعثة سان جيرمان وسوف يتم محاولة إشراكه في نصف النهائي حال تجاوز أتالانتا.

تشيلسي يقترب من ضم حارس ريال مدريد

يقترب نادي تشيلسي من إتمام التعاقد مع ألفونسو أريولا، حارس مرمى باريس سان جيرمان المعار إلى ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات المقبلة.

وكان ريال مدريد قد أعلن إنهاء إعارة أريولا وعودته إلى باريس سان جيرمان، إلا أنّ النادي الفرنسي لن يعتمد عليه بصورة أساسية في ظل وجود كيلور نافاس.

تشيلسي يحاول خطف هدف برشلونة

يقترب نادي تشيلسي من إتمام التعاقد مع نيكولاس تاجليافيكو من صفوف أياكس الهولندي في ظل اهتمام برشلونة بضمه.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت" فإنّ تشيلسي قرر ضم تاجليافيكو بعد إصرار ليستر سيتي على مبلغ 80 مليون إسترليني لأجل بن تشيلويل.

كما يتواجد سيرخيو ريجيلون، لاعب ريال مدريد المعار إلى إشبيلية، ضمن الأسماء المرشحة لارتداء قميص البلوز.