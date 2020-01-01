نشرة جول اليوم | كوستا يقترب من الرحيل، وسبب ابتعاد أليجري عن سان جيرمان

أبرز أخبار الكرة العالمية اليوم، الإثنين، 28 ديسمبر

أسباب فشل تولي أليجري تدريب باريس سان جيرمان، وأزمة دييجو كوستا في أتلتيكو مدريد، ضمن أبرز أخبار كرة القدم العالمية اليوم، الإثنين، 28 ديسمبر 2020.

فشل محاولات باريس سان جيرمان لضم أليجري

كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أنّ ماسيميليانو أليجري، كان أحد المرشحين لخلافة توماس توخيل في باريس سان جيرمان قبل توقف المفاوضات.

وأوضحت الصحيفة أنّ أليجري طلب الحصول على راتب سنوي يصل إلى 12 مليون يورو وهو ما رفضته إدارة فريق العاصمة الفرنسية وقررت التفاوض مع ماوريسيو بوتشيتينو.

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رومينيجه: المبالغ المرتفعة في سوق الانتقالات لن تعود

أكد المدير التنفيذي لبايرن ميونخ، كارل رومينيجه، أنّ الضرر الاقتصادي الذي خلفته جائحة كورونا سوف يتسبب في تقليل التكاليف الباهظة على اللاعبين في سوق الانتقالات.

وأشار في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" إلى أنّه من الصعب عودة أرقام المواسم الماضية في سوق الانتقالات بسبب الأزمة الاقتصادية، موضحًا أنّ بايرن ميونخ برهن على أنّه الأفضل عالميًا.

دييجو كوستا يقترب من مغادرة أتلتيكو مدريد

بات دييجو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد، قريبًا من المغادرة وفسخ تعاقده مع الروخي بلانكوس خلال سوق الانتقالات الشتوية.

كوستا تغيب عن تدريبات الفريق صباح اليوم، الإثنين، ومن المتوقع عدم مشاركته أمام خيتافي يوم الأربعاء المقبل.

لامبارد: لا نتحمل السقوط أمام أستون فيلا

أكد فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي، أنّ الفريق لا يتحمل السقوط أمام أستون فيلا في مباراة الليلة بالدوري الإنجليزي.

وأوضح في المؤتمر الصحفي أنّ الفريق بحاجة إلى النهضة من تعثراته الأخيرة وخاصة بعد خسارة الديربي أمام آرسنال مؤكدًا أن تطور الدفاع في أستون فيلا حدث بسبب جون تيري.

أرتيتا: أحاول التعلم من الأخطاء للخروج من الأزمة

أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، أنّه يحاول التعلم من الأخطاء وتقديم سلسلة انتصارات متتالية لأجل الخروج من الأزمة.

وأوضح أنّ الفريق يعاني في الوقت الحالي لكنّه يمتلك مساحة كبيرة للتطور، كاشفًا عن حزنه في كل مرة يشعر بأنّه خذل النادي والجماهير.

فليك شخصية العام في ألمانيا

حصل هانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، على جائزة شخصية العام المقدمة من صحيفة "كيكر" الألمانية وذلك بعد قيادة البافاري للفوز بكل البطولات في 2020.

وكان فليك قد حصل على جائزة مدرب العام المقدمة من جلوب سوكر في حفل أقيم مساء أمس، الأحد، في دبي.