نشرة جول اليوم | كورونا يضرب سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة، وجناح يونايتد يرحل

تعرف على أهم أخبار كرة القدم حول العالم ليوم الجمعة الموافق الـ 29 من يناير 2021.

إصابة فيراتي بفيروس كورونا قبل مواجهة برشلونة وانتقال لاعب مانشستر يونايتد لديبورتيفو ألافيس ورحيل لاعب بايرن ميونخ ضمن أهم أهم أخبار كرة القدم حول العالم ليوم الجمعة الموافق الـ 29 من يناير 2021.

باريس يعلن إصابة فيراتي وديالو بفيروس كورونا

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن إصابة الثنائي ماركو فيراتي وعبدو ديالو بفيروس كورونا وأنهما سيخضعان للبروتوكول المتعارف عليه.

جاء هذا بحسب ما ذكر النادي في بيان رسمي، ومن المنتظر تقييم حالة الثنائي في الأيام المقبلة قبل مواجهة برشلونة الهامة في دوري أبطال أوروبا.

جناح مانشستر يونايتد ينتقل لديبورتيفو ألافيس على سبيل الإعارة

علم جول.كوم أن اللاعب الشاب فاكوندو بيليستري جناح مانشستر يونايتد قد اقترب من الانضمام لصفوف ديبورتيفو ألافيس على سبيل الإعارة هذا الشتاء.

اللاعب سيسافر لإسبانيا يوم الأحد ليتمم الصفقة، وسيشارك مانشستر يونايتد نظيره ألافيس في دفع الراتب الخاص به.

بايرن ميونخ يترك لاعبه لبارما مقابل 15 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي بارما قد توصل لاتفاق مع بايرن ميونخ على ضم اللاعب يوشوا زيركيزي.

جاء هذا بحسب ما ذكر صحفي الانتقالات الشهير جيانلوكا دي مارزيو، والذي أكد أن الصفقة ستتم خلال ساعات على سبيل الإعارة بوجود شرط يسمح لبارما بضم اللاعب بشكل نهائي مقابل 15 مليون يورو.

رسميًا .. لينجارد يرحل عن مانشستر يونايتد

أعلن نادي وست هام يونايتد عن نجاحه في ضم اللاعب جيسي لينجارد لصفوفه قادمًا من مانشستر يونايتد بشكل رسمي.

فيورنتينا يقع أمام تورينو، ويسكا يكتسح بلد الوليد

تعادل نادي فيورنتينا مع نظيره تورينو بهدف لمثله في مباراة طرُد فيها لاعبين من الفيولا، في الجولة الـ 20 من الدوري الإيطالي.

وحقق شتوتجارت الفوز على ماينتس بهدفين نظيفين، بينما فاز ويسكا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على بلد الوليد، ، وحقق ليون الفوز بهدفين مقابل هدف على بوردو.