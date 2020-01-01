نشرة جول اليوم | كورونا تغادر روما، ورغبة أنشيلوتي القديمة تعود

تعرف على أبرز أخبار الكرة العالمية ليوم الجمعة الموافق الـ 20 من نوفمبر.

رغبة كارلو أنشيلوتي في تدريب سامي خضيرة من جديد وانتهاء إصابة لاعب روما بكورونا بالإضافة لخسارة باريس سان جيرمان من موناكو ضمن أبرز أخبار الكرة العالمية ليوم الجمعة الموافق الـ 20 من نوفمبر.

أنشيلوتي يتمنى تدريب خضيرة من جديد

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لفريق إيفرتون عن رغبته في تدريب اللاعب سامي خضيرة خلال الفترة المقبلة من جديد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أنشيلوتي وقال خلالها: "لدي ذكريات طيبة معه في ريال مدريد، هو لاعب محترف ورائع وسأحب أن أعمل معه من جديد".

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روما يعلن عودة لاعبه من الإصابة بكورونا

أعلن نادي روما عن عودة لاعبه لورينزو بيليجريني من إصابته بفيروس كورونا بعد أن خضع لفحوصات طبية جديدة أكدت سلبية المسحة الخاصة به.

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اللاعب سيخضع لفحص طبي جديد وسيكون متاحًا على الأرجح للقاء الفريق القادم أمام نظيره بارما في هذا الأسبوع.

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نجح موناكو في تحقيق فوز مثير على حساب متصدر الدوري الفرنسي وحامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في قمة الجولة الحادية عشر من البطولة.

وتقدم باريس سان جيرمان في شوط المباراة الأول بثنائية نظيفة مما أعطى انطباعًا بأنه في طريقه لحسم انتصار سهل على حساب مضيفه موناكو.

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رسميًا .. فيفا يتراجع عن الإلغاء ويحدد موعد حفل جوائز "The Best"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التراجع عن قرار إلغاء الحفل السنوي لجوائز ذا بيست الخاصة بعام 2020 وتحديد موعد رسمي له.

وسيكون الموعد المقرر للحفل هو السابع عشر من ديسمبر المقبل وفقًا لما جاء عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم وحسابات فيفا الرسمية.

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