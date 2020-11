نشرة جول اليوم | كورونا تضر معار ريال مدريد، ولامبارد يكشف مستقبل جيرو

إصابة نجم ريال مدريد المعار بفيروس كورونا، وتصريحات فرانك لامبارد حول مستقبل جيرو، ضمن أخبار الكرة العالمية اليوم، الإثنين، 23 نوفمبر 2020.

أكد فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، أنّ أوليفييه جيرو، مهاجم الفريق، يحصل على دقائق لعب كافية، لكنّه تفهم رغبة اللاعب في المشاركة بشكل أكبر.

وأشار إلى أنّ الفرنسي لن يرحل في يناير وأنّه متمسك باستمراره ويحتاج له في الفترة المقبلة، مؤكدًا أنّ العلاقة بينه وبين جيرو جيدة للغاية.

أعلن مدير المنتخب الألماني، أوليفر بيرهوف، أنّه سيتم تقييم وضع المانشافت وخاصة بعد الهزيمة المذلة أمام إسبانيا بسداسية نظيفة في دوري الأمم الأوروبية.

وأكد البيان الصادر من الاتحاد، أنّ يواخيم لوف سوف يحصل على الوقت والمساحة الكافية لتقييم ما حدث في إشبيلية، وسوف يتم الاجتماع يوم 4 ديسمبر المقبل لحل المسألة.

The DFB Presidential Board has unanimously agreed on a timetable to gather information, evaluate it and advise on next steps regarding the national team's current situation.



Read the full statement 👉 https://t.co/F5lru5QzFJ pic.twitter.com/n3fDrC7q3R