نشرة جول اليوم | كرة ماركينيوس الذهبية وآرسنال يتسوق من ريال مدريد

تعرف على أهم أخبار كرة القدم العالمية ليوم الإثنين الموافق الـ 21 من ديسمبر 2020.

تصريحات ليفاندوفسكي حول رونالدو وميسي، ومستوى ماركينيوس المؤهل للكرة الذهبية بالإضافة لرغبة آرسنال في ضم لاعب ريال مدريد ضمن أهم أخبار كرة القدم العالمية ليوم الإثنين الموافق الـ 21 من ديسمبر 2020.

ليفاندوفسكي يعترف: لست في نفس مستوى ميسي ورونالدو!

رغم تتويجه بجائزة الأفضل في 2020 من الفيفا، اعترف روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، أنه ليس في نفس مستوى الثنائي الأسطوري كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ليفا قاد فريقه إلى تحقيق الثلاثية التاريخية وأعاد لقب دوري أبطال أوروبا إلى أليانز آرينا، مع تتويجه بلقب هداف البوندسليجا وكذلك ذات الأذنين، لكن ذلك بالنسبة له ليس كافيًا للتواجد في مكانة رونالدو وميسي.

المزيد من الفرق

المزيد من التفاصيل

آرسنال مهتم بإيسكو

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي آرسنال مهتم بالحصول على خدمات اللاعب إيسكو نجم ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن ميكيل أرتيتا المدير الفني للمدفعجية معجب به للغاية.

جلوب سوكر، مدرب القرن .. صراع جوارديولا ومورينيو وإخفاقات تحدد اللقب

ماركينيوس في مستوى الكرة الذهبية

يرى توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان أن مدافعه البرازيلي ماركينيوس يملك المستوى الذي يؤهله أن يكون ضمن الأفضل في العالم.

وقال توخيل: "الآن ماركينيوس يعد في مستوى الكرة الذهبية،ن لا أفهم سبب غيابه عن تشكيل أفضل اللاعبين في العام".

سيميوني: لا يمكن اللعب بسواريز وكوستا وفيليكس

حذر دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد من أن فريقه لا يستطيع اللعب بوجود الثلاثي لويس سواريز ودييجو كوستا وجواو فيليكس سويًا.

وقال سيميوني: "لا أعتقد أن الفريق لديه القدرة على بدء أي مباراة بهذا الشكل الآن، لكن ربما نستطيع أن ننهي بعض اللقاءات بهم".