نشرة جول اليوم | فيرنر يرفض المقارنة مع دروجبا وأزمة في الدوري الإنجليزي

ما جديد كرة القدم في العالم اليوم، 28 يوليو

تصريحات تيمو فيرنر عن مستقبله مع تشيلسي والمقارنة مع الأسطورة ديديه دروجبا، وأزمة في تحديد الهابطين من الدوري الإنجليزي ضمن أبرز أخبار كرة القدم اليوم، 28 يوليو 2020

فيرنر: لن أكون مثل دروجبا

أكد تيمو فيرنر، مهاجم تشيلسي الجديد، أنّه تعلق بالبلوز منذ فوز الأخير بلقب دوري أبطال أوروبا في 2012 مؤكدًا أنّ التواجد في "ستامفورد بريدج" كان حلمه منذ الطفولة.

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المهاجم الألماني واصل في تصريحات للموقع الرسمي لتشيلسي أنّه لن يحاول التشبه بأساطير النادي بل يود صنع مجده الشخصي وتسجيل العديد من الأهداف كما فعل مع لايبزيج.

جوارديولا يقلق جماهير مانشستر سيتي قبل مواجهة ريال مدريد

أكد، بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي إنّ سيرجيو أجويرو، مهاجم الفريق، لا يزال في المراحل الأولى للتعافي ولن يتمكن من المشاركة ضد ريال مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسوف تُقام مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ملعب "اتحاد" يوم 7 أغسطس المقبل.

بورنموث يتجه للقضاء للعودة إلى الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية عن خطة نادي بورنموث لمحاولة البقاء في البريميرليج وعدم الهبوط رغم إنهاء الموسم في المركز الـ18.

بورنموث قرر اللجوء إلى القضاء لرفع قضية على تقنية عين الصقر التي اعترفت بارتكاب خطأ بعدم احتساب هدف صحيح لنادي شيفيلد يونايتد أمام أستون فيلا.

ويرى بورنموث أنّه في حال تم احتساب الهدف واعتبار النتيجة النهائية 1-0، يهبط أستون فيلا ويستمر بورنموث في البريميرليج.

القروض أزمة جديدة تهدد أندية ألمانيا

كشف خبير اقتصادي ألماني أنّ هناك عددًا من الأندية التي اقترضت من البنوك خلال السنوات الماضية للدخول في سوق الانتقالات.

وأشار إلى أنّه بسبب جائحة كورونا، فإنّ العوائد المالية انخفضت مما يؤثر على إمكانية سداد هذه الأندية للقروض.

وقد تؤدي الأزمة إلى إعلان أكثر من فريق إفلاسه، مشيرًا إلى أنّ نادي فيردر بريمن هو الأقرب لذلك.

"رفض نطق اسم المنافس" .. مونشنجلادباخ يكافئ مشجع الفريق

قرر نادي بوروسيا مونشنجلادباخ منح أحد مشجعيه مكافأة مالية بعد رفضه ذكر اسم نادي "كولن" الغريم التقليدي في أحد البرامج التلفزيونية.

وكان المشجع قد سُئل عن فريق حقق لقب الدوري الألماني الدرجة الثانية في موسم 2018-2019، ورغم أنّه يعرف أنّ الإجابة كولن لكنّه رفض نطق اسمه مما تسبب في خسارته المسابقة.

لاعب إيفرتون: حاولت استفزاز فان دايك في الديربي

أكد ريتشارليسون، لاعب إيفرتون، أنّه تعمد الشجار مع فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، في ديربي الميرسيسايد قبل عامين.

وقال البرازيلي في تصريحات لصحيفة "ميرور" إنّه تعمد تعطيل الوقت بالشجار مع فان دايك حتى تنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وأكد أنّ خطته نجحت بعد تورط روبرتسون وجو جوميز في الشجار مما أدى لإهدار 5 دقائق كاملة.

ورغم ذلك، فاز ليفربول في المباراة بهدف سجله أوريجي في الدقائق الأخيرة.