نشرة جول اليوم | حسم مصير فافر بعد فضيحة دورتموند وعودة روبن

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حسم مصير مدرب بوروسيا دورتموند لوسيان فافر وعودة آريين روبن لاعباً ضمن أبرز أخبار نشرة جول اليوم، 28 يونيو 2020.

دورتموند يحسم مصير فافر

أعلن مدير بوروسيا دورتموند هانز يواخيم فاتسكه أن مدرب الفريق لوسيان فافر مستمر الموسم المقبل رغم الفضيحة والخسارة برباعية نظيفة أمام هوفنهايم بختام الدوري.

ودافع فاتسكه عن فافر مع "Sport1 TV " وقال إنه قاد الفريق للمركز الثاني في مناسبتين، ولذا يستحق الفرصة الموسم المقبل، رافضاً الانتقادات بأن فريقه استهان بالمباراة.

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لاعبو دورتموند يهاجمون بعضهم البعض

شن الثنائي أكسيل فيتسل ورومان بوركي هجوماً على زملائهم في بوروسيا دورتموند بعد السقوط برباعية نظيفة أمام هوفنهايم بختام الموسم مساء السبت.

فيتسل قال للموقع الرسمي لناديه إن الأمر يكون صعباً عندما لا يجري الجميع في الفريق، وقتها لا يصبح الجميع وحدة واحدة، مؤكداً أنه لم يرغب أن ينتهي الموسم على تلك الشاكلة.

بوركي اتهم عقلية اللاعبين واللعب بدون دافع بالتسبب في الهزيمة الثقيلة أمام الفريق الأزرق.

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غضب إيطالي بسبب التحكيم في لاتسيو وفيورنتينا

انتقدت الصحف الإيطالية ومسؤولي فيورنتينا المستوى التحكيمي في لقاء الأخير أمام لاتسيو، وخصوصاً لقطتي ركلة الجزاء التي أتى منها الهدف الأول، وعدم طرد باستوس، لاعب أصحاب الأرض.

وأظهرت الإعادات عدم صحة ركلة الجزاء وعدم وجود تلامس بين الحارس وفيليبي كاييسيدو، وكشفت "توتوسبورت" أن الحكم رفض الرجوع لتقنية الفيديو ومراجعة الحالة.