نشرة جول اليوم | عودة هالاند من الإصابة، وآرسنال يفاوض نجم برشلونة

أبرز أخبار الكرة العالمية اليوم

محاولات آرسنال للتعاقد مع نجم برشلونة الشاب، وعودة إرلينج هالاند من الإصابة، ضمن أبرز أخبار كرة القدم العالمية اليوم، الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020.

بوروسيا دورتموند يعلن عودة هالاند من الإصابة

أعلن مايكل زورك، مدير الكرة بنادي بوروسيا دورتموند، تعافي إرلينج هالاند من الإصابة وجاهزيته للمشاركة مع الفريق بعد انقضاء العطلة.

وأشار إلى أنّ الهداف النرويجي قد يلعب أمام فولفسبورج يوم الأحد المقبل، إذ يفتقد الفريق لخدماته فلم يحقق سوى انتصار وحيد منذ تعرض اللاعب للإصابة.

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سيميوني ينتقد عقوبة تريبيير

انتقد دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، عقوبة الإنجليزي كيران تريبيير بسبب المراهنات والتي ستبعده عن الملاعب لمدة 13 مباراة.

وأشار سيميوني إلى أنّ العقوبة غير عادلة خاصة وأنّ اللاعب لم يرتكب أي مخالفة منذ انضمامه إلى أتلتيكو مدريد، مندهشًا من معاقبة فريقه دون سبب.

آرسنال يقترب من التعاقد مع نجم برشلونة

يفاوض نادي آرسنال نظيره برشلونة للتعاقد مع ريكي بوتش ليكون أول صفقات الشتاء، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ومن المتوقع أن يمدد اللاعب عقده مع برشلونة لمدة موسمين قبل الرحيل على سبيل الإعارة في يناير، خاصة وأنّ ميلان يرغب في التعاقد معه أيضًا.

توخيل يقترب من الدوري الإنجليزي

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أنّ توماس توخيل قد يتولى تدريب فريق تشيلسي الإنجليزي بعد النتائج المخيبة في الفترة الأخيرة.

وأوضحت أنّ إدارة البلوز ترغب في جلب توخيل لأنه يعرف جيدًا عدد من لاعبي الفريق منهم تياجو سيلفا وتيمو فيرنر وباقي الألمان.

آرسنال يخطط لضم كوستا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أنّ نادي آرسنال يدرس التعاقد مع دييجو كوستا بعد فسخ الأخير عقده مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأوضحت أنّ إدارة الجانرز واثقة من قدرة اللاعب على النجاح في الدوري الإنجليزي خاصة وأنّه تألق رفقة تشيلسي.