نشرة جول اليوم | صفقات بايرن ميونخ ومخاوف بوروسيا دورتموند

تعرف على أهم أخبار الكرة العالمية لليوم الإثنين الموافق الـ 13 من يوليو.

تصريحات توخيل عن مباراة أتالانتا في دوري الأبطال وصفقات بايرن ميونخ، ومحاولات بوروسيا دورتموند لتأمين مستقبله ضمن أهم أخبار الكرة العالمية اليوم الإثنين الموافق الـ 13 من يوليو.

توخيل: أتالانتا سيريد تحقيق دوري أبطال أوروبا

توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان حذر من صعوبة مواجهة أتالانتا في دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية عقب الودية التي خاضها فريقه بالأمس وقال: "كل الفرق في هذا الدور ستسعى للحصول على اللقب، المباراة ستكون في منتهى الصعوبة، وخصمنا يتمتع بالكثير من الجودة".

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بوروسيا دورتموند يؤمن جوهرته

كشف مايكل زورك المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند عن رغبة النادي في تمديد تعاقد لاعبه الشاب دان أكسيل زاجادو.

في ذكرى خسارة كأس العالم.. رسالة ميسي التي لم يكتبها

جاء هذا بحسب ما ذكر في تصريحات صحفية لصحيفة "كيكر" وقال: "نريد أن نمدد تعاقده لكننا لم نعقد أي جلسات جادة في هذا الشأن بعد".

بايرن ميونخ يريد نجم توتنهام، وساني يخوض أول تدريب

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رغبة نادي بايرن ميونخ في الحصول على خدمات اللاعب تانجي ندومبيلي.

يأتي هذا في الوقت الذي خاض فيه اللاعب ليروي ساني نجم مانشستر سيتي السابق أول تدريب له مع الفريق البافاري.

نجم ريال مدريد ومانشستر سيتي السابق على رادار قادش

أعلن رئيس نادي قادش إنه يحاول الحصول على خدمات اللاعب ألفارو نيجريدو نجم ريال مدريد السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يأتي هذا في الوقت بالتزامن مع الوقت الذي يحتفل فيه اللاعب بعيد ميلاده الـ 35 وهو في صفوف النصر الإماراتي.



