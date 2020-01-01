نشرة جول اليوم | صدمة مانشستر يونايتد وأزمة الرواتب في إسبانيا

تعرف على أهم أخبار كرة القدم العالمية حول العالم لليوم الإثنين الموافق الـ 24 من أغسطس 2020.

تجديد جيمس ماديسون مع ليستر سيتي وتجاهل اهتمام مانشستر يونايتد وأزمة الرواتب في إسبانيا بالإضافة للاحتفالات في فرنسا بخسارة باريس سان جيرمان ضمن أهم أخبار كرة القدم العالمية حول العالم لليوم الإثنين الموافق الـ 24 من أغسطس 2020.

ماديسون يصعب الأمور على مانشستر يونايتد

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي عن تمديد لاعب وسط ملعبه جيمس ماديسون لمدة أربعة أعوام تبدأ من العام المقبل.

جاء هذا في الوقت الذي كان فيه مانشستر يونايتد يسعى للحصول على خدمات اللاعب، وسيتسبب في رفع قيمته السوقية بكل تأكيد.

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جابرييل يجري الكشف الطبي في آرسنال

أجرى نادي آرسنال الفحوصات الطبية اليوم للنجم البرازيلي جابرييل ماجاليايس مدافع فريق ليل الفرنسي تمهيدًا لضمه بشكل نهائي في سوق الانتقالات الصيفية.

ملقة ينهي عقود نجومه

أعلن نادي ملقة الإسباني عن إنهاء كافة عقود لاعبيه المجارية بسبب فشله في دفع رواتبهم بسبب الأزمة المالية التي يمر بها حاليًا.

وأكد النادي في بيانه أن تلك الخطوة جاءت من أجل تقليل النفقات وتجنب الإفلاس المحقق لو استمروا على نفس المعدل في النفقات.

اكتساح بافاري وغياب صلاح وميسي ورونالدو .. التشكيل الأمثل لدوري أبطال أوروبا

احتفالات في مارسيليا وشغب في باريس بعد سقوط سان جيرمان

عاشت المدن الفرنسية ليلة عصيبة بسبب سقوط باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ بنهائي دوري أبطال أوروبا، وانقسمت بين الاحتفالات والشغب.

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باريس سان جيرمان يطلب تأجيل أول مبارياته بالدوري الفرنسي

طلب نادي باريس سان جيرمان تأجيل أول مباراة له في الدوري الفرنسي والتي كانت من المقرر لها أن تقام يوم السبت المقبل أمام لانس.

جاء هذا عقب أن خسر الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ بهدف نظيف، ورغبة من الفريق العاصمي في الراحة عقب خوضه لثلاثة لقاءات في ظرف عشرة أيام.