نشرة جول اليوم | رد بايرن على جوارديولا وسيميوني المتشائم!

تعرف على أهم أخبار كرة القدم حول العالم ليوم الجمعة الموافق الـ 12 من فبراير 2021.

رد بايرن ميونخ على بيب جوارديولا وسيميوني المتشائم ورقم قياسي في نجم إشبيلية، ضمن أهم أخبار كرة القدم حول العالم ليوم الجمعة الموافق الـ 12 من فبراير 2021.

بايرن ميونخ يرد على جوارديولا

رد حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ على بيب جوارديولا الذي أعلن تحديه بجيل برشلونة 2009 للفريق البافاري بعد تحقيق الأخير للسداسية.

وقال حميديتش: "رأيت الفيديو الخاص به، أعتقد أنه مذهل، هذا يظهر الجانب المرح منه وهو ما لا يعرفه الكثير عنه، دومًا ما أقدره".

نجم دورتموند: الفريق يفتقد للاستمرارية!

أكد توماس مونييه نجم بوروسيا دورتموند أن فريقه يفتقد للكثير من الاستمرارية في الموسم الجاري مع تراجع النتائج الواضح.

وقال مونييه لصالح "سبوكس": "هناك غياب واضح للاستمرارية وللجماهير التي لها الكثير من التأثير على الفريق، بالأخص أمام الفرق الأضعف والتي تعتمد على الدفاع".

إشبيلية يتوقع 80 مليون يورو في مدافعه!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي إشبيلية يتوقع أن يحصل على 80 مليون يورو نظير بيعه للاعبه جول كوندي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن الثنائي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان مهتمان بضم اللاعب.

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سيميوني: من الصعب الحفاظ على نفس مستوى أتلتيكو مدريد

أكد دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد أن المستوى الحالي للفريق سيكون من الصعب الحفاظ عليه في الأشهر المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سيميوني وقال خلالها: "الخصوم سيتحسنوا والنصف الثاني من البطولة سيكون في غاية الصعوبة، ولدينا الكثير من الإلتزامات ودوري الأبطال، والاستمرار في نفس المستويات سيكون صعبًا للغاية".