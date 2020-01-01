نشرة جول اليوم | رحيل ويليان وبايرن ميونخ يعلن موقفه من ضم هالاند

أهم ما جاء من أخبار الكرة العالمية

بايرن ميونخ يعلن موقفه من التعاقد مع إرلينج هالاند، ومنافسة إنجليزية على نجم ليفركوزن، وويليان يستعد للرحيل سريعًا عن آرسنال.

العديد من الموضوعات الهامة نجدها في نشرة جول اليوم، لأبرز أحداث الكرة العالمية بمختلف الصحف والمواقع ..

صراع على جناح ليفركوزن

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صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت عن اهتمام مانشستر يونايتد وآرسنال وإيفرتون بالتعاقد مع ليون بايلي جناح ليفركوزن الألماني.

صاحب الـ23 سنة قد يرحل عن ناديه الحالي في شهر يناير، وسعره سيصل إلى 40 مليون يورو.

بايرن لا يريد هالاند

كارل رومينيجه رئيس بايرن ميونخ، أكد عدم حاجة النادي الألماني للتعاقد مع إرلينج هالاند مهاجم الغريم اللدود بوروسيا دورتموند.

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وقام خلال تصريحاته بالتأكيد على أهمية روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الحالي، والذي يقوم بالعمل الكافي في خط الهجوم، حيث اعتبره المهاجم الأكثر حسمًا في العالم.

رحيل فاسكيز

يستعد الجناح الإسباني لوكاس فاسكيز، للرحيل عن صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

صاحب الـ29 سنة عقده ينتهي في يونيو 2021، ومن غير المتوقع قيامه بالتوقيع على عقد جديد.

قرار راشفورد

المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، أكد لشبكة "سكاي سبورتس" أنه يخطط للبقاء مع مانشستر يونايتد لفترة طويلة ولا يفكر في الرحيل.

وقال:"بالنسبة لي لا أفكر في أي فريق آخر، منذ الصغر ومانشستر يشغل الجزء الأكبر في عقلي، لذلك من غير الطبيعي ارتداء قميص أي فريق مختلف".

رحيل ويليان

موقع "El Gol Digital" كشف عن اهتمام نادي ريال بيتيس الإسباني، بالتعاقد مع الجناح البرازيلي ويليان لاعب آرسنال.

صاحب الـ32 سنة انتقل للمدفعجية في الصيف، ولكنه فشل في إثبات نفسه مع الفريق الإنجليزي تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا.

