نشرة جول اليوم | رحيل روديجر وصفقة تشيلسي وصدمة عوار

أهم أخبار الأندية الأوروبية بالصحف والمواقع العالمية اليوم الثلاثاء

حالة من النشاط في سوق الانتقالات الصيفي، مع استعداد الأندية أوروبية لوضع اللمسات الأخيرة قبل الانغماس في الموسم الجديد.

آرسنال وتشيلسي وتوتنهام ونابولي ومانشستر يونايتد والجميع يحاول التعاقد مع صفقات جديدة، ونستعرض أهم ما جاء من أخبار عن مختلف الأندية الأوروبية من خلال النشرة اليومية لموقع "جول"..

مفاوضات ميليك

المزيد من الفرق

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، كشفت عن وجود مفاوضات بين أركاديوش ميليك مهاجم نابولي مع نادي توتنهام الإنجليزي.

ميليك كان على وشك الانضمام لروما على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء بـ18 مليون يورو، لكن وكيل أعماله يتواجد حالياً في لندن لمناقشة انتقاله لتوتنهام.

رحيل روديجر

شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أكدت تفكير أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي، في الرحيل عن صفوف البلوز خلال هذا السوق.

ويأتي ذلك بعد استبعاد اللاعب الألماني من قائمة فريقه، في المواجهة التي خسرها من ليفربول 2/0 بالدوري الإنجليزي الأحد الماضي.

ويطمح صاحب الـ27 سنة، في البحث عن فريق جديد ينضم له، من أجل ضمان المشاركة كأساسي مع منتخب بلاده في اليورو.

صدمة آرسنال

يحاول نادي آرسنال الإنجليزي، التعاقد مع حسام عوار لاعب وسط ليون الفرنسي قبل إغلاق السوق، لكن هناك صدمة تنتظر المدرب ميكيل أرتيتا.

صحيفة "تيليجراف" البريطانية، كشفت عن اهتمام أحد الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا بضم عوار، وهو ما قد ينهي آمال المدفعجية في الصفقة.

كارثة لروما

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، احتساب روما خاسراً بنتيجة 3/0، في المباراة التي تعادل فيها سلبياً مع فيرونا هذا الأسبوع ببطولة الدوري.

ويأتي هذا القرار، بسبب قيام الفريق الإيطالي بتسجيل لاعبه أمادو دياوارا بعمر 22 سنة، وهو ما يقل عن عمره الحقيقي بعام واحد.

صفقة ميندي

فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، كشف عن قيام النادي الإنجليزي بالتعاقد مع إدوارد ميندي حارس نادي رين الفرنسي.

وأوضح لامبارد أن الحارس الجديد يخضع حالياً للكشف الطبي مع البلوز، تمهيداً للإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة.

رحيل نيلسون

موقع "TheAthletic" الإنجليزي أكد اقتراب آرسنال من التخلي عن جناحه ريس نيلسون على سبيل الإعارة لنظيره كريستال بالاس.

وأوضح الموقع أيضاً، أنه من المتوقع تعاقد النادي اللندني مع توماس بارتي لاعب أتلتيكو مدريد قبل إغلاق السوق.

غضب ألماني

شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أكدت وجود حالة من الغضب داخل بوروسيا دورتموند، بسبب محاولات مانشستر يونايتد لضم جادون سانشو.

صراع ثلاثي على كيليان مبابي بعد طلبه بالرحيل عن باريس سان جيرمان

مارسيليا يتهم نيمار بالعنصرية، وعقوبات تصل لـ 20 مباراة تنتظره

وأشارت إلى أن النادي الألماني طلب من مانشستر التقدم بعرض رسمي للتعاقد مع الجناح الإنجليزي قبل يوم 10 أغسطس الماضي، في حالة وجود الرغبة اللازمة لضمه، وهو ما لم يفعله الشياطين الحمر.

ووسط الأنباء المتزايدة حول تقدم مانشستر بعرض جديد لضم اللاعب، قبل إغلاق السوق في 5 أكتوبر الجاري، يبدو أن دورتموند لن يرحب بهذه الفكرة.