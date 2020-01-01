نشرة جول اليوم | دانيلو بديل بارتي في آرسنال والتحذير من عودة الجماهير

ما جديد كرة القدم في العالم اليوم، 29 يوليو

آرسنال يضع دانيلو خيارًا بديلًا حال فشل في ضم توماس بارتي، وتحذيرات من عودة الجماهير، ضمن أبرز أخبار اليوم، الأربعاء، 29 يوليو

دانيلو بديل بارتي في آرسنال

علم جول أنّ آرسنال لا يزال يحاول إتمام صفقة توماس بارتي من أتلتيكو مدريد، إلا أنّه وضع خطة بديلة حال فشل في التعاقد مع الدولي الغاني.

وسوف يحاول الجانرز ضم دانيلو بيريرا من صفوف بورتو في الصيف المقبل لتدعيم خط الوسط والذي سيكلف مبلغًا ماليًا أقل من بارتي.

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إلغاء الهبوط في الدوري التركي

قرر الاتحاد التركي لكرة القدم إلغاء الهبوط للموسم الجاري مع صعود 3 فرق من الدرجة الثانية للأولى مما يعني زيادة عدد فرق الدوري في الموسم المقبل إلى 21 فريقًا.

جاء ذلك بسبب رغبة الدوري التركي في زيادة الفرق إلى 20 فريقًا مثل الدوريات الأوروبية الكبرى، والذي سيتحقق في موسم 2021-2022 بهبوط 4 أندية وصعود 3 فقط.

جوندوان: نستطيع إقصاء ريال مدريد دون أجويرو

أكد إلكاي جوندوان، لاعب مانشستر سيتي، أنّ فريقه قادر على تجاوز ريال مدريد حتى مع إصابة سيرجيو أجويرو، مشيرًا إلى أنّ الفريق نجح في التعامل مع غياب إيميريك لابورت بصورة جيدة.

ورغم ذلك، فإنّ اللاعب الألماني شدد على أهمية أجويرو للفريق متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة السريعة للمباريات.

مدافع أتلتيكو مدريد: الكل يعرف قوتنا بعد إقصاء ليفربول

أكد خوسيه خيمينيز، مدافع أتلتيكو مدريد، أنّ نظام دوري أبطال أوروبا الحالي يجعل المباريات صعبة، إلا أنّه أشار إلى أنّ الروخي بلانكوس أظهر قدرته الحقيقية بإقصاء ليفربول.

وأوضح في تصريحات للموقع الرسمي للنادي أنّ مواجهة لايبزيج ستكون صعبة لأنها في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كما أنّ الفريق الألماني لديه خط دفاع قوي ومهاجمين طوال القامة.

عالم ألماني يحذر من عودة الجماهير

أكد ألكسندر دالبكي، عالم فيروسات ألماني، أنّ قرار عودة الجماهير إلى المدرجات له أسباب سياسية وليست علمية، مطالبًا الجهات الرسمية بعدم اتخاذ القرار.

وأشار إلى أنّه في حال حدوث أي موجة جديدة لفيروس كورونا فإنّ الوضع سيكون أكثر سوءًا حال تواجد الجمهور في المدرجات.

وكان المتحدث الرسمي باسم الدوري الألماني قد أشار إلى إمكانية حضور الجماهير مباريات الموسم المقبل والذي ينطلق في سبتمبر، على أن تحدد كل سلطة محلية عدد الجماهير المطلوبة.

بواش: مورينيو ملهم المدربين البرتغاليين

أشاد أندريه فيلاش بواش، المدير الفني لنادي مارسيليا الفرنسي، بمدرب توتنهام، جوزيه مورينيو، مؤكدًا أنّ الأخير أصبح ملهمًا لكل مدرب برتغالي.

وقال إنّه تعلم من مورينيو التأقلم على الدوريات باختلاف طريقة اللعب فيها، وبناء قنوات اتصال مع اللاعبين لأجل تقديم الأفكار المطلوبة في الملعب.

وكان بواش قد بدأ مسيرته التدريبية مساعدًا لمورينيو في صفوف تشيلسي.